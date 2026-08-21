Вопрос дня: Что нам еще нужно сделать, чтобы добиться 100% в развитии России?

Вопрос дня: что нам еще нужно сделать, чтобы эти цифры стали круглыми? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Вячеслав Коновалов, член правления Союза писателей России, ответственный секретарь премии «Слово», ведущий программ на радиостанциях «Россия», «Культура» и «Комсомольская правда»:

- Если цели достигнуты на 99%, значит, мы слишком мало запланировали. Нужно ставить перед собой ориентиры, которые недостижимы. У Советского союза были огромные индустриальные рывки, когда планы на пятилетку выполнялись досрочно. Может быть, и нам нужно видеть перед собой звёздные цели?

Алексей ЗУБЕЦ, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, создатель методик сравнения «человеческого развития» в разных странах:

- Надо решать главные задачи: повышать уровень доходов и продолжительность жизни, обеспечивать качество образования. У ООН есть рейтинг развития человеческого потенциала. Мы там пока в середине - на 64-м месте. Но не торопитесь зачислять Россию в отстающие: у лидера мировой экономики Китая - 78 место.

Кандидат биологических наук, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков:

- Необходимо продолжать и углублять программы по охране не просто исчезающих птиц и зверей, но природных зон их обитания. В том числе, создавать в этих зонах экомаршруты, помогающие лучше узнавать свой регион. А для развития патриотизма буквально с детсадов стоит вводить углубленное природоведение, посвященное животным и растениям родного края.

Александр Цыганов, завкафедрой ипотечного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета:

- У большинства российских семей есть мечта об улучшении жилищных условий. О большой квартире или о своей земле, где можно построить дом для большой семьи. Эта мечта с нами будет еще долго. Поэтому программы, связанные с повышением доступности жилья, предоставлением под него земли — очень важны.

Виталий Шевченко, директор по довузовской подготовке МФТИ, руководитель и тренер сборной РФ по физике: - С моей колокольни мне видится, что необходимо системно подойти к вопросу педагогических кадров для школ, в особенности естественно-научного цикла.

Председатель гордумы Гуково Ростовской области, многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Борис Трофимов:

- Знаете, 99% - это отличный командный результат всей страны. Крепкий фундамент уже есть. Взять то же здравоохранение: новые больницы и поликлиники строятся, современное оборудование закупается. Но чтобы система сработала на все 100%, в этих стенах должны быть сильные люди. Нам в Гуково до заветной сотни не хватает именно медицинских кадров. Но я как спортсмен скажу: дефицит — это не повод опускать руки, это вызов, который нужно принять. Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка:

- Я много езжу по России и скажу, что такого благоустройства не было никогда. И такого количество школ и детских садов, как сейчас, не строилось никогда – в частности, в нашем Алтайском крае. А что же это за 1%? Наверное, те вещи, которые не учли при разработке проектов. Вот, например, я состою в проекте «Защита животного мира» и нам нужно срочно организовать сбор корма для животных, оставленных в зоне СВО. Мы в нашем проекте этот один процентик решим.

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