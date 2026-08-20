Стало известно о пополнении в семье Ларисы Долиной: певица случайно проговорилась

Лариса Долина отлично ладит с зятем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лариса Долина прилетела в Казань и проговорилась о личном. Певица внезапно сообщила о тайном муже единственной дочери Ангелины.

Лариса Долина готовится блистать на открытии "Новой волны" в Казани. Артистка прилетела на фестиваль "Новая волна" прямиком с Азовского моря, где проводила отпуск с семьей.

Лариса Александровна отдыхала с дочерью Ангелиной, внучкой Сашей и зятем. Личность нового члена семьи близкие держат в строжайшем секрете.

По ее словам. внучка и дочь научились кататься на виндсерфе. К слову, Саша с детства катается на сноуборде.

Лариса Александровна души не чает в дочке Ангелине Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

"Я уехала раньше, а они там еще. Лина учится кататься на виндсерфинге. Внучка Саша уже на сноуборде катается, папа научил. Он же поставил ее на виндсерфинг", - цитирует знаменитость 7Дней.

Напомним, единственную дочь Долина родила в 1983 году в браке с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. В 2011 году Ангелина сама стала мамой. На свет появилась Александра. Личную жизнь наследница певицы предпочитает не афишировать. Ни имя отца Саши, ни нынешнего избранника Лины никто не знает.

Сама Лариса Александровна уверяет, что прекрасно ладит с зятем. Она часто с ним советуется, потому что он умный и рассудительный.