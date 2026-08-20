«Я не самозванка!» Алексея Глызина вызывают в суд по делу об алиментах — иск подала внебрачная дочь Анна из Мытищ

Алексей Глызин

Гастроли популярных артистов по городам и весям не проходят бесследно. То и дело раз за разом всплывают в глубинке истории из серии «А потом Кузьмин пригласил меня в гримерку: так появился ты, Костик». Сложно верить в каждую из таких баек. Но в XXI веке уже не составляет труда установить причастность знаменитости к рождению того или иного выросшего ребенка.

Так было и с Алексеем Глызиным — суперзвездой советской эстрады, сводившей с ума примерно всех женщин, приходивших на его концерты, чтобы послушать хиты «Ты не ангел», «То ли воля, то ли неволя», «Зимний сад» и др. Вместе с Александром Серовым певец соревновался в звании самого стильного, пластичного и эротичного артиста позднего СССР. Немудрено, что и у Серова есть две внебрачные дочери — Алиса и Кристина, которых он категорически не признает — а теперь и Глызин снова «стал папой».

Дочь и внучка Алексея Глызина

Счастливое известие настигло артиста в 2025 году, когда в программе «Звезды сошлись» (НТВ) обратилась 46-летняя Анна из Мытищ, называющая себя Глызиной. Женщина, очень похожая на похудевшую Юлию Тимошенко, сказала, что является внебрачной дочерью Алексея, который, разумеется, ничего про нее не знал и был дико удивлен. Тем не менее, в эфире программы провели процедуру взятия биоматериала, на которую 71-летний Глызин согласился, не став кричать «Да это не мой ребенок!», как герой фильма «Мимино».

— Да пожалуйста! — улыбнулся вокалист фирменной, слегка лукавой улыбкой. — Представляете, какой будет рейтинг у программы? У меня все дети красивые, кстати!

Сказано — сделано: 1 декабря 2025 года материал отправили на ДНК-исследование, 3 декабря огласили результат — он был положительным. Эксперт, раскрыв конверт, сообщил, что вероятность отцовства Глызина в случае с Анной — 99,9%.

Тест на ДНК

— Я не какая-то самозванка! — заплакав, сообщила она. — Мама не могла обманывать (по версии Анны, ее мама встретила музыканта в начале 70-х, когда он пел в ВИА «Добры молодцы»: роман якобы длился около пяти лет и завершился сразу после беременности — Авт.).

Алексей Глызин, которого в этот момент показывали в эфире во время оглашения результатов, никакой радости на лице не выразил.

— Папа, привет! Я чувствовала, что ты мой отец, — закричала в камеру Анна. — Хочу с тобой общаться, потому что мне тебя не хватало.

Судя по всему, обоюдности в этом желании не возникло — и теперь Анна пошла в суд. За официальным отцовством и, соответственно, алиментами. 17 августа было зарегистрировано исковое заявление от Анны к Алексею Глызину об установлении отцовства. На звонки «КП» артист не ответил. Событие тоже никак до сих пор не комментировал.

Карточка судебного дела

— В 7 лет мама сообщила мне, что мой папа — Глызин, — вспоминала Анна. — Она находилась на кухне, когда я туда пришла. Там играла песня Алексея. Мама сказала: «Это поет твой папа». Мне было приятно, конечно. С тех пор мы это не обсуждали. Мама больше ничего про него не рассказывала. «Хотелось бы, чтобы хотя бы вышел на связь. Ни на связь не вышел, ни то, что он сказал про помощь. Но даже не попытался связаться.

Предполагаемая внучка артиста Ксения Датюкова пыталась писать «дедушке» в мессенджерах — но и там никакого ответа, даже реакции не получила.

— Я написала, что хотелось бы общаться, мне хотелось бы обрести дедушку, потому что мне кажется, что бабушки и дедушки — это что-то особенное, и то, что мама очень хочет общаться, — сказала она. — Он прочитал и ничего не ответил. Я ожидала, что он хотя бы скажет: «Хорошо».

Если в иске не откажут, дело рассмотрит Гагаринский суд Москвы. Пока даты рассмотрения не назначалось.

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