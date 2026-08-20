«Сложно было спать, периодически закладывал нос»: Киркоров объяснил, зачем сделал ринопластику

У артиста кардинально изменились черты лица Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филипп Киркоров, видимо, решил преобразиться к грядущему 60-летию и на «Новой волне» в Казани продемонстрировал метаморфозы в своем звездном облике. А именно : новый нос и ослепительную бриллиантовую улыбку. Напомним: после недавнего 59-летия поклонники артиста заметили, как он помолодел. У артиста кардинально изменились черты лица. Нос певца стал таким же миниатюрным, как у Майкла Джексона.

Напомним: это уже не первая пластика Киркорова. Накануне 55-летия артист поведал, что впервые сделал серию пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова: спортивный пресс, ягодицы и мускулы.

- Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера, - объяснял свои преображения Филипп Киркоров, -Я лучшее создание хирурга Тимура Хайдарова. Его лучшее творение. Тимур собрал меня по частям, привёл меня в такую форму, в которой я достойно могу выйти на сцену. Я сам не верю, что мне столько лет. Мне всегда будет 33! Зачем мне эти преображения? Ради зрителей я обязан быть в форме. Как говорила моя бабушка: «Лопни, но держи фасон!»

Киркоров объяснил, зачем сделал ринопластику Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тут стесняться нечего. В Америке не стесняются. Селин Дион недавно в соцсетях рассказала, что перестала петь, потому что у нее очень серьёзная болезнь.

Там артисты выходят и рассказывают, что у них болезнь Паркинсона. Это нормально. Ненормально, что у нас пытаются все скрыть. Ну кто скрывает, это остаётся на их совести. Мне скрывать нечего. Я пошел, сделал, - делился с «акулами пера» Филипп Киркоров.

На «Новой волне» Киркоров пояснил, к чему такие метаморфозы. В беседе с Феликсом Гроздановым артист рассказал:

- Мой внешний вид — это косметология, стоматология, офтальмология, ринопластика. Я не от хорошей жизни занялся носом, у меня были проблемы с дыханием. Сложно было спать, периодически закладывал нос. Главное не увлекаться этим и не превращаться в мумию, как многие даже западные звезды. Я не стесняюсь об этом говорить, потому что я считаю, что любой уважающий себя артист должен за собой следить и приводить в себя форму соответствующую ценам на билеты, — сказал Филипп Киркоров на «Новой волне».

Впрочем, не пластикой единой. Певец решил сделать у стоматолога голливудскую улыбку и инкрустировать в два верхних зуба (в клыки) бриллианты. Напомним, такую же бриллиантовую улыбку, когда -то делал Валерий Леонтьев, который тоже обещает прилететь в этом году на «Новую волну».

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