А король-то опять толстый: Как Филиппа Киркорова подставили и сделали объектом насмешек

Только недавно Филипп Киркоров рассказывал, что после пластики держит вес — ради этого с прошлого года начал заниматься регулярно спортом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

59-летний Филипп Киркоров оказался в эпицентре нового обсуждения в соцсетях. На этот раз публика хохочет над его нелепым видом в новом костюме — обсуждают «жирные бока», живот вместо рельефного пресса. Что случилось? Ведь артист сделал столько пластических операций, худел, чтобы быть в хорошей физической форме.

На самом деле Филипп Киркоров с гардеробом из новых концертных костюмов путешествует по регионам несколько месяцев. Концерты на гастролях идут с аншлагами. Но обратили внимание на неудачный костюм после недавних концертов в Краснодарском крае.

Зрители привыкли, что певец часто меняет костюмы. На выступлениях у артиста жесткий тайминг, иногда на переодевание уходит меньше минуты. Филипп заранее тщательно тестирует каждую вещь, ведь если на концерте что-то пойдет не так, попадет всем — и правым, и виноватым. Недавно Киркоров рассказывал о новом шоу: «Очень много костюмов, которые трансформеры, потому как времени мало на переодевания — все на кнопках. За одну песню я могу переодеться пять раз».

С недавних пор в гардероб поп-короля проник «опасный» жилет от бренда Dolce&Gabbana. Фото: кадр из видео / соцсети.

Большинство костюмов Филиппа Бедросовича — брюки с широким поясом и пиджаки, которые удачно подчеркивают новую фигуру артиста, маскируя имеющиеся недостатки. Но с недавних пор в гардероб поп-короля проник «опасный» жилет от бренда Dolce&Gabbana. Жилет похож на конструктор в стиле барочного декора — состоит из трех частей: конструкция на грудь, на плечи и на пояс. Делают по индивидуальным заказам — ручная работа по отливу и сборке жилета. Средняя цена 50 тысяч евро (4,9 млн. руб.). Вещица дорогая, но у Киркорова все концертные костюмы недешевые и оригинальные. Другое дело, что этот жилет не подходит для человека такого крупного телосложения. Главная ошибка — артисту сильно перетянули поясом талию, из-за чего живот поднялся вверх, и над этой «складкой» публика теперь потешается. Стилисты знают: выступающий живот нельзя перетягивать — так ты получишь еще больше выпирание или снизу, или сверху.

Публика в соцсетях потешается. «Пора Филиппу к хирургу за новым прессом, этот уже испортился», «Пресс повис и нарушил античные пропорции», «Лепнина не залепила пузико артиста», «Убирали-убирали спасательный круг а он выплыл, потому что это костюм для худых».

Яркие, а главное оригинальные концертные образы — фишка Филиппа Киркорова, вот и когда он поет в этом жилете — зал подпевает и «заваливает» его букетами. Кстати, сам Филипп Бедросович пока был впечатлен жилетом настолько, что охотно выставляет видео в нем с разных концертов, не замечая «подвоха».

Буквально недавно Филипп Киркоров рассказывал, что после пластики держит вес — ради этого с прошлого года начал заниматься регулярно спортом: «Я очень рано ложусь спать, часов в девять-десять. С пяти до девяти утра у меня спорт, а потом пробежка по территории. Я бегаю каждый день».

Артист не скрывает, что ради похудения сделал пластику: «Хирургия была, все лишнее — чик-чик. 15 литров жира с меня откачали, а вот после этого начался труд». Теперь — отказ от вредной пищи и регулярные физические нагрузки, чтобы «не откатится» к прежнему результату.

Кстати, на липосакцию Киркоров решился после того, как по Сети разошлись неудачные папарационные кадры с пляжа — «с пузиком». Скорее всего, после нынешних кадров в жилете — певец станет носить его иначе, без утяжки живота.

При росте 195 см Филипп Киркоров весил через полтора года после операции в 2025 году около 90 кг, но чуть позже потом набрал 7 кг. Артист считает, что 97 кг для него — «то, что нужно».

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