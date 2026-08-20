Фото: официальная страница в соцсети Администрации г. Болохово Киреевского района

В городе Болохово Тульской области разгорелся скандал вокруг детского рисунка с героями мультика «Смешарики». Сделаны красиво, мастерски, только вот… на резиновом покрытии игровой площадки, которую установили по заказу мэрии. Администрация не только назвала это актом вандализма, но и подала заявление в полицию, чтобы разыскали «преступника». Собрали все, что известно о школьнице, нарисовавшей Смешариков на детской площадке в Болохово Тульской области и реакции жителей и властей.

Что известно о школьнице, нарисовавшей Смешариков на детской площадке в Болохово Тульской области

«Чьи это художества?!» - не так буквально, но приблизительно возмутились в администрации города Болохово Тульской области. Когда узнали, что на новой игровой площадке, построенной в местном парке по распоряжению мэрии, появились нарисованные герои «Смешариков».

Крош, Нюша и Ежик красовались аккурат на резиновом покрытии, уложенном для безопасности.

«Акт вандализма», - расценили в мэрии и… подали заявление в полицию, приложив для розыска фото предполагаемого нарушителя, сделанного с видеозаписи камеры наблюдения.

Как стало известно позже, автором рисунков оказалась школьница. Рисовала совсем не тайно ночью, а днем, у всех на виду, да еще и несколько дней. Для художеств использовала профессиональную масляную пастель – хорошие и недорогие мелки.

Что грозит за рисунки на деткой площадке в Болохово

Жители города (а фотографии и суть конфликта оказались в социальных сетях) заступились за юного художника, мол, неужели уже и мелками ничего рисовать нельзя, дождь пройдет и все смоет. Но у мэрии нашлись свои аргументы:

- Мы попытались отмыть рисунок водой с резинового покрытия детской площадки, - ответили в мэрии. - Результат — отрицательный. Вопреки распространенному мнению, это были не обычные мелки для асфальта, а сухая пастель — художественный материал с совершенно иным составом и стойкими пигментами. Обычная вода не взяла следы, а использование растворителя лишь размазало цвет по поверхности, не удалив его. Резиновое покрытие — это не асфальт. Оно пористое, и пастель въедается в структуру, выводя его из строя. При этом благоустройство парка выполнено на средства федерального бюджета и рассчитано на долгие годы.

По итогу автору рисунка и его родителям предложили добровольно устранить последствия, каким-то образом оттереть Смешариков с площадки, а может быть, и вовсе возместить расходы на замену покрытия (сумма ущерба пока не называется). Иначе может быть заведено дело по фактам вандализма и умышленного повреждения имущества, а это - штраф до 40 000 рублей.

Правда, в этой истории есть и другой аспект. Правообладатели Смешариков очень внимательно отслеживают законность использования изображений мультяшных героев. Уж сколько было случаев, когда авторы детских тортиков попадали на штраф за сладкую картинку с любимым детским персонажем, а уж о производителях одежды и говорить не приходится.

Детская игровая площадка, конечно, не предполагает извлечения коммерческой прибыли, но является местом общественным.

Пока же владельцы авторских прав на Смешариков не высказали своей позиции и на запрос KP.RU не ответили.

Реакция на рисунки Смешариков на детской площадке в Болохово Тульской области

В ответ на посты администрации о вандализме на детской площадке жители Болохова стали присылать фото и сообщения о том, что действительно считают вандализмом – страшные граффити на городских заборах, кучи мусора, ямы на дорогах. Мэрия отреагировала и на это – напоминанием об ответственности за публичные оскорбления.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова вступилась за юную художницу:

- Разве это повод для преследования? Рисование — естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя. Для ребёнка это не «порча имущества», а творчество, пусть и выполненное не в том месте. Задача взрослых — не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить правила, помочь исправить ситуацию и научить бережно относиться к общественному пространству. Очень хочется, чтобы к семье и ребёнку отнеслись с пониманием, без излишней строгости — и выбрали путь разъяснения, а не наказания!

Омбудсмен Тульской области Александр Головин тоже включился в ситуацию, но пока осторожен в высказываниях. Сотрудники запросили информацию в прокуратуре и администрации, чтобы сделать свои выводы.

А вот губернатор Тульской области Дмитрий Миляев высказался четко, так и написал в своем канале - «Отстаньте от ребенка!»:

- Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Надо не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте. А может быть и дать возможность украсить своими рисунками какие-то детские объекты в городе. Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло!

В ЭТО ВРЕМЯ

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