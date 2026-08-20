Александр Вучич: Я благодарен России, которая на борьбу с пожарами нам отправила «Ильюшин»

Вучич поблагодарил Россию за предоставление спецборта МЧС РФ Фото: REUTERS.

Как мы уже сообщали, в среду, 19 августа, по поручению Владимира Путина в Республику Сербию был отправлен Ил-76 нашего МЧС. На борту самолета - все необходимое оборудование и оперативная группа специалистов - для тушения природных пожаров.

А уже в четверг, 20-го, десант российского «Пожарного бомбардировщика, как называют этот наш лайнер, приступил к работе.

И вчера же Александр Вучич в эфире радио и телевидения Сербии поблагодарил Россию за отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров в его стране.

- Я благодарен, - заявил президент Сербии, - Российской Федерации, которая нам отправила «Ильюшин». Его пилот сбросил свыше 200 тонн воды, а 21 тонна прямо попала в центр возгорания и спасла 50 объектов. Все дома сохранены.

КСТАТИ

Ил 76 МЧС РФ оснащен специальным оборудованием… В том числе водосливными устройствами, которые позволяют эффективно бороться с крупными очагами возгорания, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства.

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Командир Ил-76 МЧС РФ - опытнейший пилот Андрей Вислов. Сразу после приземления в аэропорту имени Константина Великого города Ниш наш летчик сказал:

- Мы готовы к работе и сделаем все, как в старые добрые времена. Ниш не первый раз нас встречает, и каждый раз это - теплый прием с распростертыми объятиями. Мы приехали сюда, как домой.