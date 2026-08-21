Севиль представила самый авангардный и концептуальный образ вечера открытия фестиваля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани уже второй год подряд собралась вся музыкальная и медийная элита. Красная дорожка конкурса «Новая волна – 2026» превратилась в отдельное шоу нарядов. От лаконичной классики до смелых скульптурных силуэтов – гости выбирали разные стратегии. Разбираем самые запоминающиеся образы вечера вместе с экспертом по стилю, продюсером Яной Блиндер.

Стилист Яна Блиндер Фото: Личный архив.

Алсу

Алсу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Певица выбрала образ, построенный на контрасте фактур и это сработало безупречно. Основа наряда – черное платье с открытыми плечами и облегающим лифом из бархатистой ткани, а поверх него – эффектная драпировка из серебристых пайеток, собранная в объемные веерообразные складки, которые спускаются от плеча к бедру подобно скульптурному крылу. Юбка в пол выполнена из той же мерцающей ткани с высоким разрезом, что добавляет движения силуэту.

Такое решение – умный ход: темная однотонная основа делает фигуру визуально стройнее, а серебристый акцент на одном плече уводит взгляд вверх, к лицу, и не дает образу выглядеть перегруженным, несмотря на обилие декора. Гладко зачесанные темные волосы и удлиненные серьги с камнями логично продолжают вечернюю драматургию образа, а легкий макияж с акцентом на глаза подчеркивает выразительный взгляд.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Артист, традиционно открывающий фестиваль, и на красной дорожке остался верен своей узнаваемой манере – яркой, дерзкой и абсолютно бескомпромиссной. Образ построен на контрасте металлика и денима: укороченная куртка-бомбер золотого цвета с белыми рукавами, декорированными подписью, сочетается с широкими темными брюками свободного кроя и массивным белым поясом, визуально фиксирующим талию.

Золото в верхней части образа – смелое, но выигрышное решение: оно моментально считывается как статусное и праздничное, при этом не выглядит вульгарно благодаря лаконичному крою самой куртки. Широкие брюки уравновешивают верх, делая силуэт пропорциональным, а не перегруженным деталями. Завершают образ золотистые ботинки в тон куртке – прием, который многие стилисты называют «рифмой» и который здесь сделан очень аккуратно.

Из украшений – несколько крупных перстней и серьга, которые органично вписываются в общую эстетику рок-звезды. Пожалуй, такой образ на любителя: он требует уверенности и харизмы, но именно это у артиста есть в избытке, поэтому смелое сочетание фактур и цветов выглядит органично, а не карикатурно.

К слову, Киркоров повторил свой образ со своего 59-летия, правда тогда на нем была точно такая же куртка, но красного цвета.

И в тот вечер артист был в таких же мультяшных берцах с задранным мысом за 300 тысяч рублей из подиумной коллекции Comme des Garçons.

Люся Чеботина

Люся Чеботина. Кадр из трансляции открытия

- Настоящий урок сдержанной элегантности. Певица выбрала черное атласное платье-колонну с драпированным лифом в форме сердца и открытыми плечами – фасон, который безошибочно работает практически на любой фигуре. Ткань уложена крупными диагональными складками на груди, что создает легкую игру светотени, а дальше платье переходит в идеально гладкий прямой силуэт до пола.

Это тот случай, когда меньше значит лучше: минимум деталей, максимум внимания к посадке и качеству ткани. Атлас красиво отражает свет, подчеркивая плавные линии фигуры, а прямой крой юбки визуально вытягивает силуэт. Волосы собраны в гладкую низкую прическу, что открывает шею и плечи и логично поддерживает акцент на верхней части платья.

Из аксессуаров – практически ничего лишнего, и это тоже осознанный стилистический выбор: платье само по себе достаточно выразительно за счет драпировки. Возможно, образ мог бы получить чуть больше динамики за счет одного яркого акцента – например, эффектных серег или клатча контрастного цвета, но в целом сдержанность здесь выглядит как стиль, а не как недоработка. Классика, которая работает всегда.

Артем Миньков

Артем Миньков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сын Александра Маршала и конкурсант «Новой волны» Артём Миньков выбрал один из самых концептуальных мужских образов вечера. За основу взят классический черный костюм – прямой пиджак и брюки, белая рубашка с открытым воротом, – но классика здесь мгновенно уходит на второй план благодаря декору: по лацканам, рукавам пиджака и штанинам брюк вьется серебристая вышивка с орнаментальным, почти каллиграфическим узором.

Это сильное решение: вышивка визуально удлиняет силуэт благодаря вертикальному расположению узора, а черно-серебристая гамма читается дорого и не спорит с классическим кроем. Широкий черный пояс-кушак на талии – еще один удачный акцент, который разбивает монолитность костюма и добавляет образу легкую театральность, уместную для сцены и красной дорожки. Лаконичные лаковые туфли и минимум украшений – только пара колец – не перетягивают внимание на себя.

Игорь Крутой и его супруга Ольга

Игорь Крутой с супругой Ольгой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Пара выбрала классическую формулу «вечерний смокинг – эффектное золото», и она сработала безотказно. Игорь Крутой в черном смокинге безупречного кроя с черной бабочкой и белым нагрудным платком – образ, который не нуждается в комментариях: это тот джентльменский минимализм, который всегда выглядит уместно и статусно.

Его супруга Ольга сделала ставку на контраст: жидкого золота блуза с драпированным воротом и объемными рукавами-кимоно, заправленная в черную юбку с фронтальным разрезом, а на талии – золотая цепочка-пояс с подвесками-монетами, которая работает как самостоятельное украшение. Золотой верх выигрышно освещает лицо и добавляет образу праздничного блеска, а черный низ уравновешивает яркость металлика.

Разрез на юбке и объемные рукава создают приятную асимметрию силуэта, а босоножки на тонком ремешке с стразами продолжают вечернюю, слегка блестящую эстетику. Волосы, уложенные крупными волнами, и крупные кольца завершают образ. Пара смотрится органично именно за счет того, что черный цвет объединяет оба образа, а золото добавляет вечернего сияния – классическое парное решение, которое работает практически всегда.

Севиль

Севиль Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Самый авангардный и концептуальный образ вечера. Севиль выбрала длинное платье пудрово-бежевого оттенка с глубоким V-образным вырезом, доходящим практически до талии, длинными рукавами и драпировкой, собранной на боку крупной цветком-пряжкой контрастного персикового оттенка. Прическа-арт с графичным узором, плотно прилегающая к голове, и бронзовый, скульптурный макияж довершают образ, превращая его в единое художественное высказывание.

Такое решение требует смелости, и здесь оно полностью оправдано: приглушенный пудровый оттенок платья визуально удлиняет силуэт и хорошо сочетается с бронзовым тоном кожи и макияжа, создавая ощущение цельной цветовой истории – от волос до подола платья. Глубокое декольте (в свете софитов и хайлайтера оно кажется золотым -Ред.) уравновешивается вертикальной драпировкой ткани, которая структурирует силуэт и не дает вырезу выглядеть избыточным. Длинные серьги-цепочки продолжают вертикальную линию образа и хорошо считываются на фоне графичной прически.

Ани Лорак

Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Уверенный, эффектный образ, построенный на классическом сочетании черного цвета и грамотно расставленных акцентов. Певица выбрала платье на тонких бретелях с V-образным вырезом, декорированными стразами, – эта деталь моментально добавляет образу блеска в районе декольте и плеч. Юбка асимметричной длины с высоким разрезом и шифоновой драпированной вставкой сбоку создает ощущение легкости, несмотря на насыщенный черный цвет.

Такой выбор фасона работает сразу на нескольких уровнях: глубокий вырез и открытые плечи визуально удлиняют силуэт, разрез добавляет динамики при движении, а стразы на бретелях уводят внимание к лицу и линии шеи. Черный цвет к тому же прекрасно сочетается с загорелой кожей артистки и ее золотистым оттенком волос, уложенных крупными голливудскими волнами.

Массивные серьги-капли и браслеты со стразами на обоих запястьях поддерживают блеск бретелей и делают образ завершенным, не превращая его в перегруженный. Уверенная поза с рукой на бедре только подчеркивает то, насколько органично артистка чувствует себя в этом наряде.

Олег Газманов и его супруга Марина

Олег Газманов и его супруга Марина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Пара выбрала образы на контрасте – и, пожалуй, именно в этом их обаяние. Марина Газманова предстала в платье-миди без бретелей из плотного золотисто-бежевого кружева с объемной фактурой, длина чуть ниже колена и фестончатый край подола добавляют наряду женственности и легкой винтажной нотки. Золотистый оттенок кружева красиво перекликается с загорелой кожей, а его многослойная фактура выгодно скрывает силуэт, оставаясь при этом нарядной и легкой.

Графичный клатч с геометрическим орнаментом стал приятным акцентом, который поддерживает золотистую гамму платья, не конкурируя с ним по яркости. Собранные назад волосы открывают лицо и подчеркивают серьги – сдержанный, но точный аксессуарный выбор.

Олег Газманов, в свою очередь, предпочел более расслабленный, рокерский образ: черная кожаная куртка поверх темно-зеленой рубашки, темные джинсы и массивный кулон на цепочке. Такое решение – узнаваемая часть образа артиста и хорошо считывается как его личный стиль, хотя рядом с изысканным кружевным платьем супруги контраст получился довольно смелым. Возможно, чуть более формальный верх уравновесил бы пару визуально, но в целом такое сочетание выглядит естественно и по-семейному тепло – без лишней парадности, но с явной харизмой.

Дима Билан и Анна Асти

Дима Билан и Анна Асти Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Дима Билан и Анна Асти на красной дорожке смотрелись органичной парой прежде всего за счет единой цветовой палитры – оба выбрали черно-белую гамму, но обыграли ее совершенно по-разному. У артиста контраст строится внутри одного образа: белоснежное жабо рубашки против черного кожаного жилета. У Анны Асти же контраст скорее фактурный и монохромный – глянцевые лаковые шорты против матового бархата длинного жакета. Такое перекликание черного и белого в двух разных прочтениях создает ощущение стилистической переклички, не превращаясь при этом в скучный «парный образ» – оба сохраняют собственный характер.

Интересно и то, что оба героя играют на контрасте объемов и длины: у Билана это многослойность верха при лаконичном низе, у Асти – наоборот, объемный длинный жакет поверх открытого мини. Получается своего рода зеркальная композиция, которая работает на фотографии особенно эффектно: артист добавляет декоративности сверху, певица – снизу, и вместе они создают динамичный, немного театральный дуэт, в котором чувствуется общая рок-эстетика – дерзкая, свободная и совершенно не боящаяся смелых решений.

Причем, у Димы новый, кудрявый образ. Похожая прическа, если я не ошибаюсь, у него была в начале «нулевых». Очень смело и стильно.

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