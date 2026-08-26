50 млн рублей за выступление: Сергей Жуков стал самым богатым артистом

Стоит Сергею затянуть «Крошка моя» - и зрители раскупают билеты как горячие пирожки. Фото: Алексей БЕЛКИН/NEWS.ru/Global Look Press

Артисты вернулись с летних гастролей, а значит, пора подводить итоги их «чеса». В этом году тенденции поменялись. Раньше самыми прибыльными концертными площадками считались курорты Черноморского побережья. Но теперь многим южным регионам не до шоу - из-за беспилотной опасности концерт могут отменить в любой момент. Поэтому звезды сосредоточились на стадионных выступлениях. Как говорится, берут количеством, хотя, понятное дело, не всем под силу собрать стадионы.

- Сейчас все тягаются «Лужниками» или числом концертов в «Live Арене» (большой концертный зал в Подмосковье, вмещает до 11 тысяч человек. - Ред.), - рассуждает промоутер Сергей Лавров. - Настали времена, когда популярность артиста измеряется количеством зрителей на концертах и когда люди голосуют рублем за любимого исполнителя. А не как раньше - сколько у музыканта корпоративных концертов у олигархов. Так что сейчас меряются не гонорарами, а сборами. Популярным артистам выгоднее отработать один раз на стадионе, чем давать много кассовых концертов в небольших залах. Один такой стадион потом певца и его команду весь год кормит. Если раньше артист зарабатывал на корпоративах в 10 раз больше, то сейчас, наоборот, народная любовь дороже понтов.

Сергей Жуков: как парень из простой семьи пробился на олимп эстрады Сергей Жуков начал с дискотек в Самаре, а сегодня собирает стадионы. Он пережил распад группы, развод с любимой, но остался в топе и построил большую семью. Какой путь проделал Сергей Жуков на пути к вершинам чартов?

Потеснили Кадышеву

- По заработкам сейчас всех «порвали» «Руки Вверх!» и Сергей Жуков, - рассказал KP.RU Сергей Лавров. - У них полные залы не только в Москве, но и в регионах. В каждом городе они выбирают самые многочисленные арены. И везде Жукова ждут аншлаги.

По данным наших экспертов, юбилейные шоу группы «Руки Вверх!» в этом году посетят около 500 тысяч человек. Накануне дня рождения (он у певца 22 мая) Сергей Жуков рассказывал, как отметит свое 50-летие и 30-летие группы «Руки Вверх!».

«Каждый мой день рождения должен быть уникальным. Никогда не знаешь, сможешь ли ты так же праздновать в следующем году», - поделился он с журналистами.

В этом году отмечать юбилей музыкант решил вместе со своими фанатами, проанонсировав масштабный тур, в который включил самые крупные стадионы страны.

- Мне присылали видео из этого тура, в каждом городе у Жукова успех, - говорит Сергей Лавров. - Он сейчас самый высокооплачиваемый артист в стране, по гонорарам группа стоит в два с лишним раза дороже Кадышевой (певица получает до 20 млн рублей за выступление. - Ред.). Насколько я знаю, минимум 50 миллионов рублей с каждого концерта у Жукова остается. Но, правда, у «Руки Вверх!» очень дорогой продакшн. В каждом городе они тратят около 30 миллионов рублей на декорации, звук и свет.

Надежда Кадышева получает за концерт 20 млн рублей, но до группы «Руки Вверх!» ей далеко. Фото: Persona Stars

В лидерах - Крид и Дмитриенко

По словам промоутера, на вершине успеха сейчас и 32-летний Егор Крид, собравший два стадиона в Москве.

- Крид поразил зрителей сценографией - уникальными декорациями в рыцарском стиле. Многие мои коллеги сомневались, что он соберет два концерта в «Лужниках». Говорили, пожадничал, надо было брать один. В итоге Крид победил скептиков, собрав два аншлага. Егор очень дорогой артист. За корпоратив в Москве он просит от 10 миллионов рублей и еще не везде поедет. У него много хитов, так что его успех абсолютно заслужен.

Дышит в спину Егору и его коллега Ваня Дмитриенко, который тоже, как я слышал, берет за корпоративы по 10 миллионов рублей. Он молодец, в свои 20 лет уже собрал «Лужники»! Аудитория у него юная, школьная, но весьма многочисленная.

Главное, ему теперь удержаться не только в плане качества творчества, но и в плане «головы». Чтобы звезду не словил, а то у нас было немало примеров, когда артист после успешного трека или концерта сходит с ума и с ним приходится знакомиться заново. Надеюсь, с Ваней этого не произойдет.

Ваня Дмитриенко собрал концерт в "Лужниках" Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Волочкову зовут «по приколу»

- Продолжается мода на артистов из «лихих девяностых», поэтому Таня Буланова по-прежнему много ездит по стране, и корпоративов у нее немало, - говорит Сергей Лавров. - Особенно Буланова популярна у зрителей в удаленных от столицы регионах. Ну и бизнесмены на корпоративах с удовольствием вспоминают свою молодость под ее «Не плачь». Корпоратив у Татьяны стоит 2 миллиона рублей, кассовый концерт - миллион. Доставка звезды и ее команды из Петербурга оплачивается отдельно. Предпочтительно - только поезд, Татьяна боится летать на самолетах.

Появилась еще забавная тенденция. В кризисные времена заказчики стали проявлять интерес к блогерам, которые развлекают публику в соцсетях. Например, появились заказы на небольшие концерты в клубах у балерины Анастасии Волочковой, чьи забавные фразы про ее любимое «проссеко со свежей клубникой» веселят молодежь. На таких концертах Волочкова поет песенки, которые записала специально для корпоративов, и демонстрирует свой коронный шпагат. Но, понятное дело, этот хайп долго не продержится, пройдет, как и другие тренды соцсетей.

СКОЛЬКО ЗВЕЗДЫ ПОЛУЧАЮТ ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ

Надежда Кадышева - 20 млн рублей за выступление.

Григорий Лепс - 5 - 7 млн рублей.

Леонид Агутин - 5 млн рублей.

Джиган - 2 млн рублей.

Xolidayboy - 2 млн рублей.

Шура -1 - 1,5 млн рублей.

Алена Апина - 1 млн рублей.

Анастасия Волочкова - 300 тысяч рублей.

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