Тайна сейфа: Разгадай рисунок-детектив

Тайна сейфа Фото: Сергей СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капитан Правдолюбов проводил обыск у бизнесмена, получившего компанию в наследство, и попросил открыть сейф. Предприниматель заявил, что сейфа у него нет. Но внимательный капитан указал, где находится тайное хранилище. Как вы думаете, где расположен сейф, и как Правдолюбов это понял?

Ответ

За спиной бизнесмена висят портреты его предшественников в том же офисе. На одной из картин видно часть сейфа, который находится слева от сидящего в кресле. Следовательно, сейчас сейф закрыт картиной слева от бизнесмена.