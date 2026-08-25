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Дом. Семья25 августа 2026 22:00

Тайна сейфа: Разгадай рисунок-детектив

Наш художник зашифровал загадку на картинке
Источник:kp.ru
Тайна сейфа

Тайна сейфа

Фото: Сергей СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капитан Правдолюбов проводил обыск у бизнесмена, получившего компанию в наследство, и попросил открыть сейф. Предприниматель заявил, что сейфа у него нет. Но внимательный капитан указал, где находится тайное хранилище. Как вы думаете, где расположен сейф, и как Правдолюбов это понял?

Ответ

За спиной бизнесмена висят портреты его предшественников в том же офисе. На одной из картин видно часть сейфа, который находится слева от сидящего в кресле. Следовательно, сейчас сейф закрыт картиной слева от бизнесмена.