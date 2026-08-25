По Киеву поползли слухи: США разрешили свергнуть Зеленского

США разрешили избавиться от Зеленского Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

В украинской столице, которая подвергается российским ударам возмездия, продолжают разворачиваться трагические события. Киев охвачен картонными протестами: участники акций уже оскорбляют своего диктатора Зеленского. На его месте хотят вернуть «технофашиста» Михаила Федорова - бывшего министра обороны Украины.

США РАЗРЕШИЛИ СВЕРГНУТЬ ЗЕЛЕНСКОГО?

- Ой, да они даже фамилии не знают, против кого вышли протестовать, - рассказывает приятельница киевлянка. - На улицу выходят какие-то субтильные мальчики и девочки, которые толком и на украинском говорить не могут, но «протестуют» потому, что им перевели деньги на карточки. А еще потому, что их просто по возрасту не могут мобилизовать, поэтому они и не боятся ТЦК. Вот и стоят с грязными картонками на которых написано: «Русорез», «Нам треба Русорез» (укр. «Нам нужен убийца русских» , так окрестили Федорова в народе), совершенно не отдавая себе отчет в том, чем это чревато.

- А как сейчас выглядит протест? Какие у того перспективы, по сравнению с акциями месяц назад? Тогда они носили более внушительный характер, хотя бы по численности…

- У этих митингующих за Федорова летом был бесплатный Wi-Fi, им раздавали на жаре водичку, чтоб в обморок никто не грохнулся, а картонки им раздавали прямо на Крещатике, как мороженое в детском садике. Сейчас ничего этого нет. Митингующих мобилизационного возраста берут «на карандаш» в СБУ, но ТЦК, конечно, всех их найдет, - пояснила знакомая киевлянка и продолжила:

- Сам Федоров пару раз всего показался на этих «сходках» за самого себя. И больше не появлялся. Зато в Киеве поговаривают, что в США ему дали карт-бланш на его требование провести выборы. Хотя, конечно, пока никто не верит, что они состоятся, - справедливо полагает приятельница.

Действительно, спикер Верховной Рады Стефанчук от лица всех депутатов заявил, что никаких выборов в разгар боевых действий быть не может. Но согласятся ли хозяева Украины с этим его безапелляционным заявлением?

Киев охвачен картонными протестами Фото: REUTERS.

СХВАТКА ЗА ВОЕННЫЕ ДЕНЬГИ

Жительница Киева также весьма красочно описывает антураж протестов.

- Возле театра имени Ивана Франко развернули декорации: нарисованный на картоне огонь и там же пририсованные шины - в память о Майдане 2014-го. Слава Богу, до настоящего огня не дошло, но вечный символ украинских революционеров – присутствует. Их основной лозунг: «Не звильняiте Федорова» (укр. «Не увольняйте Федорова», хотя министр обороны отправлен в отставку больше месяца назад, - ред.) выглядит наивно и карикатурно. Это все молодежь, они просто не могли по возрасту бузить на прежних Майданах. А наивно – потому что, видимо, они еще не осознали, что живут при диктатуре и в совершенно в ином государстве, нежели жили украинцы до 2014-го года, - уточняет еще один знакомый из Киева.

- Еще у них есть лозунг такой: «Ще одна спроба досткуться до президента» (укр. «Еще одна попытка достучаться до президента») - выглядит как минимум наивно, хотя бы потому, что большинству известно, что «достучаться» до Зеленского невозможно: во всем, что касается внутренней политики он тиран и нарцисс. А что касается глобальных решений – сидит на крючке Запада. И пока Запад не согласует его свержение, все обвинения в коррупционных схемах положения вещей никак не изменят, -поясняет киевлянин.

Большинство украинцев постарше сложившуюся ситуацию прекрасно понимают: диктатор не трогает митинги, потому знает их заказчиков на Западе, понимает, что между США, Британией и Европой идет борьба за влияние и финансовые потоки внутри Украины. Именно в этом поле Зеленский и пытается лавировать – и пока вполне успешно.

- Вот, если бы, они реально написали на картонках «Геть, Зеленского!» и пошли на штурм Банковой, эти протесты власть бы разогнала. А пока участникам разрешают тусоваться на Крещатике без последствий, - говорит знакомый.

ОНИ УВЕРЕНЫ, ЧТО НИКОГДА НЕ УМРУТ

- Самое печальное в этой истории, что у многих молодых парней и девушек уже нет отцов или те воюют. Но причинно-следственных связей они не составляют. Не задумываются, почему началась эта война. Не хотят понимать. Молодежь осведомлена, что совершенные преступления в Киеве на Майдане 2014-го остались безнаказанными. Этого, вместе с деньгами на карте, протестующим хватает, - считают адекватные киевляне, которых остается в украинской столице все меньше.

- Вы представьте себе, что уже почти пять лет молодые люди с утра слушают бандеровские гимны. Еще дольше посещают националистические лагеря в Карпатах. Чуть ли не детского садика им внушают ненависть к русским и России. Эти детки, вообще не понимают, что нужно несчастной стране, из которой они побегут, как ошпаренные, при первой возможности, - резонно рассуждает знакомый.

- Если их спросить: готовы ли пойти воевать сами - не ответят. Они верят в какую- то цифровую войну, войну ИИ. В то, что никогда не умрут, а Россия падет, и нужно только поменять Зеленского на Федорова…

Сам Федоров на митинги не приходит Фото: REUTERS.

ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ ИЛИ ОДИН АВТОМАТ

На фоне пародийных, картонных протестов, неожиданно выступил экс-министр обороны Алексей Резников, который откровенно заявил о необходимости тотальной мобилизации, в том числе и женщин. В украинском обществе отреагировали на это весьма жестко. Однако, как водится, гнев поднялся только в соцсетях – все понимают, что это не картонный Майдан и тут разгонять будут беспощадно и до хруста костей.

- Циник, коррупционер, дружок Миндича и Цукермана, сбежавших в Израиль, хочет уничтожить еще и женщин! Если у нас начнут «бусифицировать» слабый пол, то власти этой - «хана» окончательно и бесповоротно, - пишут в социальных сетях украинцы. -У нас после войны, чтоб хоть как- то демографию восстановить - женщина должна родить не меньше восьми детей! Но парадокс в том, что ей вообще то не от кого будет это сделать, если все это продолжится еще пару лет…

ОТ КРОВОЖАДНОСТИ ДО ГРИМАСЫ БОЛИ

На этом фоне на всеукраинском телемарафоне, в «Едыных Новинах» бесконечно крутят картинки с горящими складами Wildberries в России. И пока одна половина общества представляет, куда за это может прилететь «ответка», другая начинает заходиться в кровожадном раже:

- Нормально все! Пусть и бабы воюют! Мы еще Кубань свою возьмем. А наши украиночки - воевать могут не хуже мужиков, - пишут воодушевленные украинские националисты.

В реальной жизни у украинок своя война – их избивают и украинские военкомы, заливают перцовым газом глаза. Дошло до того, что сотрудники ТЦК начали вламываться в дома и квартиры собственных бесправных граждан. И, на глазах жен, утаскивать мужей на верную смерть. Неделю назад фото стоящей на коленях и воющей от бессилия женщины облетело все мировые СМИ: лицо искажено гримасой такой боли, что ее можно почувствовать даже через экран.

- Резников вообще должен как минимум в тюрьме сидеть за коррупцию, а тот женщин на фронт собирается отправлять. Вот пусть свою молодую жену туда пошлет и отправит дочку, - бессильно отвечают адекватные украинцы в социальных сетях .

- Нашему народу пора приходить в чувство, а не с картонками стоять на Крещатике. Неужели, люди не понимают, что и почти 50% наших детей – это полу-сироты или отцы у них инвалиды. Причем украинские женщины берут на воспитание детей, у которых погибли отцы и тянут на себе страшный воз войны. Отчаяние и усталость – вот чудовищная реальность нашего бесправного общества, - справедливо полагают украинцы.

И многие бегут от отчаяния – получая в спину ворох комментариев, пропитанных все той же истерической злобой:

- Немало наших женщин из Украины ездят в Европу торговать собой и отлично выходят замуж за европейцев, какого бы этнического происхождения их возраста их женихи не были. Когда их депортируют, как обещают, из Европы, то пусть идут на фронт наравне с мужиками. На войне – гендера нет, - высказывает свое мнение еще один украинский «патриот».

ПРЯТКИ СО СМЕРТЬЮ

- На самом деле у нас вся страна играет в прятки со смертью, - формулирует висящую в воздухе страшную мысль еще один знакомый украинец. -У нас только официально 2 млн граждан официально уклоняются от мобилизации, а тут хотят еще и женщин «геноцидить». Представляю, как черти тэцэкашые будут баб в «бус» затягивать. Где же хваленые «европейские ценности»? Нееет, американский генерал и бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлог только поддакивает под руку – ловите, убивайте сами себя! Страна превратилась в дикое сафари, где гиены-военкомы нападают на беззащитных людей. У нас уже сотни, женщин, которые пошли воевать- живут на протезах, без рук, с травами или просто лежат в земле.

Тем временем перспективы выживания самого Киева в ближайшую зиму выглядят, мягко скажем, туманными. В торговых сетях уже начинают исчезать продукты питания, цены вметнули вверх на 30% и больше процентов. Российская армия методично выбивает логистику ВСУ. Украина лишается и торговых центров, где наряду с продуктами питания, складируются запчасти к беспилотникам.

- Депутаты призывают киевлян запасаться крупами, консервами, создавать стратегический запас воды. Ее, кстати, разбирают очень быстро, как только она появляется в супермаркетах. Но требований «остановить войну» с Майданов мы так и не слышим, - с горечью говорит киевлянин.

- Даже «быкующие» военкомы, которые безжалостно «пакуют» остающихся мужчин, понимают, что все идет к концу. Реанимировать Украину не получится в ближайшие годы, а может быть даже и десятилетия - это признают все украинские эксперты, которые были уверены в победе над Россией еще в 2022-м и даже 2025-м. Что дальше?..

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