«Утром я прошу сил у Бога, а вечером говорю ему спасибо»: Как кузнец из российской глубинки стал народным мастером, чьи работы выставлялись в Лувре

Кузнец в третьем поколении Валентин Яковлевич Воробьёв (деревня Коростово Московской области) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Идёшь по деревне Коростово (с ударением на первую о) под Красногорском и не замечаешь ничего необычного. Типичные дома — особняки да избушки. Магазин. Памятник воинам Великой Отечественной войны. Угрюмый рыбачок на деревянном мостике. Река Синичка, лес. Даже несколько элитных иномарок не кажутся странными, потому как от деревни до Москвы всего 30 км.

И вдруг под раскатистой берёзой в двух шагах от часовни видишь русского богатыря, преклонившего колени во время молитвы. Кольчуга, шлем, другие доспехи — всё выковано из стали. Ещё чуть дальше, за частоколом, виднеется сказочный, но жилой терем с округлой кровлей и массивные ворота, построенные в древнерусском стиле — как в каком-нибудь тульском кремле. Перед ними волшебная скамейка в виде мельницы, на жерновах которой сидят ангелы (если аккуратно покрутить ручку, эти жернова, как и положено, приходят в движение, радуя случайных прохожих, особенно детей). И всё это тоже из металла — с выбитыми рельефными рисунками и орнаментом.

Первая мысль: в доме живёт народный умелец, самородок, мастер своего дела. Вероятно, кузнец.

Во дворе, если приглядеться, стоят ещё десятки металлических скульптур. Какие-то совершенно причудливые космические корабли, морские пираты с добытыми сокровищами, подводные лодки, вёсельные ладьи, танки.

Второй мысли даже как-то и не возникает. Потому что Валентин Яковлевич Воробьёв, хозяин дома, действительно, кузнец. Причём в третьем поколении. И не просто кузнец, а председатель межрегионального Союза кузнецов-художников, академик Академии кузнечного дела, заслуженный художник РФ, живописец, обладатель Золотой медали Российской академии художеств, строитель, философ, а также основатель и бессменный руководитель одного из самых необычных музеев в Подмосковье «Железное царство».

Хотелось написать «самого необычного», но, боюсь, другие музеи обидятся.

* *

Честно говоря, с дилетантской точки зрения даже некий диссонанс возникает. Особенно если не знать о всех регалиях нашего героя.

Ну что обычно куют деревенские кузнецы? Ограды, топоры, подковы. Какие-нибудь рамки с завитками. Кресты. Подарочные сабли или кортики. Валентин Воробьёв научился это делать ещё в детстве у своего деда-кузнеца после того, как переехал к нему на воспитание из московского района Текстильщики в Белгородскую область. Школьник уже тогда понимал, что металл, как слово или ноты, — это живой материал, с которым можно бесконечно экспериментировать. Но, конечно, ещё и подумать не мог, что его работы будут выставляться в российских музеях, в Дрезденской картинной галерее, в замке Леонардо да Винчи (Амбуаз), в Лувре и что восхищаться ими будут многие известные люди — например, Иосиф Кобзон, Юрий Никулин, Софи Лорен.

— У меня сейчас четыре зала для осмотра, — пояснил Валентин Воробьёв, — в одном из них не только мои работы, но и моих коллег по цеху, друзей, соратников. Кроме этого, я покажу вам проект Светлого Посада, который мы создали вместе с сыном Андреем (он окончил Строгановку, занимается мозаикой, а второй младший сын Яков, как и отец, тоже кузнец, уже в четвёртом поколении).

В музее «Железное царство» открыто четыре зала для посещений. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двери скрипнули, мы оказались внутри. И дальше — оторопь. Почти шок. Культурный, конечно…

Металлические фигуры как будто обступали нас со всех сторон. Корабли, рыбы, деревья. У центральной стены — Александр Невский, сражавшийся с подразделением Тевтонского ордена (справа от карты боевых действий — наши войска, слева — враг в виде хищных чёрных птиц, летящих клевать Россию).

— Они олицетворяют не только шведов, — объяснил Валентин Воробьёв, — но и всех остальных, кто воюет и воевал против нас. Это работа выставлялась в Переславле-Залесском к 800-летию Александра Невского. Авторы — группа мастеров.

Справа от карты боевых действий – наши войска, слева – враг в виде хищных чёрных птиц, летящих клевать Россию. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На соседних стендах можно увидеть Троянского коня, в утробе которого — с поправкой на современность — прячутся роботы, напичканные искусственным интеллектом, лимонное дерево из Донецка (вместо жёлтых фруктов автор Юрий Отчинашенко развесил гранаты-«лимонки») — и это тоже знак непростого времени, тяжеленный подсвечник, выкованный из железнодорожной рельсы, ящера, сплавленного скульптором Ириной Ротановой из стали и меди (сложнейший процесс, потому что это совершенно разные металлы), военный натюрморт из автомата, розы и каски и многое другое.

Внутри Троянского коня – роботы (современный вариант). Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

О чужих работах Валентин Яковлевич рассказывает с ещё большим вдохновением, чем о своих.

— Мне жена Елизавета Александровна иногда говорит, ты ненормальный, — улыбается скульптор. — А я и поспорить с ней не могу. В каком-то смысле да, ненормальный. С металлом вообще работать непросто, он забирает много энергетики. А ещё жена вытаскивает из моей руки очередную занозу и шутит: «Лучше бы ты крестиком вышивал!»

Работы Валентина Воробьёва выставлялись в Лувре и в замке Леонардо да Винчи. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

* *

Как мне показалось, работы Валентина Воробьёва обладают, кроме прочих, двумя уникальными свойствами — они удивляют (в прямом смысле несут в себе эффект неожиданности — если это сундук или буфет, то обязательно с секретом, если швейная машинка, то с папкой «Личное дело» вместо ткани, если образ Кутузова, то без повязки на глазу, миф о ней закрепился благодаря советскому фильму 1940-х годов), и они заставляют задуматься. Его работу «Благодать» (выглядит как силуэт святого подвижника, выкованный из металла, внутри композиции ставится и поджигается настоящая свеча, которая мерцает сквозь монашескую рясу и усиливает воздействие) хотел выкупить прямо в Лувре один богатый парижанин.

«Благодать» (автор – Валентин Воробьёв). Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Но мы не согласились, — вспоминает скульптор. — Мы же эту благодать не на продажу привезли, а на выставку. В итоге я передал эту работу одному генералу. А он потом так меня отблагодарил, что я на эти деньги отстроил себе второй этаж. И теперь там тоже экспозиция. Люди приезжают группами по 30 человек. Или даже больше. Из самых разных уголков России. Иностранцев тоже много.

Работы Валентина Воробьёва заставляют задуматься. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Часовня в честь Державной иконы Божией Матери в деревне Коростово появилась тоже благодаря одной из работ Валентина Яковлевича. Его памятник «Летят стрелы калёные» установили в Ярославле на территории Кремля по случаю празднования Дней славянской письменности и юбилея обретения летописи «Слово о полку Игореве». На полученный гонорар скульптор закупил кирпич, доски, другие материалы и начал строить часовню. Вроде как для себя, на своём участке. А люди увидели и говорят: «Мы бы тоже не отказались и к иконам приложиться, и свечку поставить». И тогда Воробьёв сделал вход в часовню со стороны улицы. И она по сей день — уже больше 25 лет — открыта для всех желающих.

— Тема Бога и веры всегда волновала меня — не только как художника, но и как человека, — признаётся скульптор. — Я каждое утро молюсь Всевышнему, прошу у него сил, а вечером обязательно говорю спасибо. Даже если что-то не получилось. Господь даёт нам желание что-то делать. И если у тебя это желание есть, обязательно делай! Не предавай Его. Какой-нибудь начинающий скульптор может сказать: у меня ничего нет, даже материала. Если есть желание, найдёшь. Делай из бумаги, значит. Бумага-то точно есть в доме.

…После таких слов невольно вспоминается Павел Васильев и его страстный гимн искусству ваятеля:

«Мню я быть мастером, затосковав о трудной работе,

Чтоб останавливать мрамора гиблый разбег и крушенье,

Лить жеребцов из бронзы гудящей, с ноздрями, как розы,

И быков, у которых вздыхают острые рёбра…»

«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

* *

Создавая свои композиции, Валентин Воробьёв использует не только металл, но и различную ткань, стекло, верёвки и даже макраме. В его работах часто присутствует механика — мельница возле дома, как мы уже писали выше, крутит жерновами, металлическая пчела (это было сделано специально для детей) едет по асфальту и машет крыльями, три русских богатыря сначала появляются перед публикой, потом исчезают за воротами. И стиль произведений разный. С одной стороны стоят скульптуры, напоминающее что-то сугубо славянское, древнерусское, посконное. С другой — уже близкое к футуризму.

В мастерской. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В зале на втором этаже я заметил интересную работу, выкованную из стали. На фоне круглого оптического прицела несколько цветков, тянущихся к небу. Подхожу, читаю: «Нейтральная полоса».

— Прям как у Высоцкого, — говорю.

— По мотивам его песни и сделано, — рассказал художник. — Мы же с ним общались не один раз. И знаете, где встретились? В пивной на Пушкинской. У меня там неподалёку была мастерская — мы оформляли витрины хозяйственных магазинов. А Володя, как и я, приходил туда, чтобы опрокинуть стаканчик. Ну и где-то раз в неделю пел. Рвал струны так, что страшно смотреть было. Народу набивалось в эти дни битком. Но он моих работ не видел.

«Нейтральная полоса» (автор – Валентин Воробьёв) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— А как вы оказались в замке Леонардо да Винчи?

— Меня один из музеев туда направил. В 2010 году. Я привёз десять работ. И, уезжая, подарил им Витрувианского человека. Он и по сей день там стоит. Все подумали, какой щедрый скульптор. А он у меня, если честно, просто в купе не вмещался. Пока туда вёз, измучился.

— Я читал в соцсетях, что вам как-то пришлось в советское время тайком вывозить свои работы на кладбище и там закапывать их. Неужели правда?

— И да, и нет. Я работал на «Войковской» (станция московского метро, — Ред.) — на заводе нестандартного оборудования. Ну и что-то там тоже ковал, ваял. Для души, так сказать. И меня начали увольнять. Встал вопрос, кому эти работы достанутся. Материал-то не мой был — завода. Я, чтобы не отдавать их чужому дяде, вывез их на местное кладбище. Дело было осенью. Листвы много. Этой листвой я свои скульптуры-то и прикрыл. А уже потом, позже, увёз их оттуда.

Стены музея «Железное царство» исписаны словами благодарности. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

* *

Идёшь по очередному залу и только успеваешь распознавать исторические лица (это не обязательно что-то объёмное, есть и художественная чеканка, и живопись, и стилизованные композиции). Среди прочих я узнал Ломоносова, Пушкина, Грозного, Суворова, Кутузова, Ушакова, Сталина, Высоцкого.

В отдельном углу — грамоты, дипломы, памятные знаки, медали, благодарности от губернатора Московской области, сотни, если не тысячи, восторженных отзывов. Среди них — один от Юрия Никулина. Цитирую дословно: «Воробьёву Валентину «металлисту с благодарностью за выставку с пожеланием здоровья и удачи». Звёздный городок, 25 августа 1990 год. И рядом Юрий Владимирович буквально за несколько секунд нарисовал на открытке свой профиль. Всего две-три линии, но очень похоже.

* *

— Я со своей супругой живу уже 55 лет, — рассказывает Валентин Яковлевич Воробьёв. — Она у меня философ, профессор. И мы иногда с ней дискутируем на самые разные темы. Помню, возвращались из Франции домой. И я ей говорю: «Ну вот Европа. Леонардо да Винчи. Гений. А где же наши были в то время?» А супруга мне ответила: «Да, у них был Леонардо. А у нас параллельно с ним появились сотни святых и праведников. И народ благодаря им очищался. И очищается до сих пор. Мы идём абсолютно другим путём».

Деревня Коростово Московской области (в гостях у скульптора Валентина Воробьёва). Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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НАПОСЛЕДОК

Памятник девяти зенитчикам и скульптура для Софи Лорен

Несколько любопытных и полезных фактов об уникальном скульпторе

— Заслуженный художник РФ и признанный мастер Валентин Воробьёв ни в каких академиях и институтах не учился, он окончил в Белгороде художественную школу с отличием и на этом всё. Дальше была армия, работа. И, конечно, творчество.

— Вход в музей «Железное царство» свободный, билетных касс и смотрителей нет. Экскурсии проводит лично Валентин Воробьёв. Ему 77 лет. Желающие оставляют пожертвования в любом размере, в каком захотят. Добраться до музея из Москвы проще всего на такси, вызвав его к станции метро «Пятницкое шоссе». Адрес: городской округ Красногорск, деревня Коростово, дом 24.

— Валентин Воробьёв создал проект «Светлый Посад», подразумевающий строительство целого посёлка для художников. В нём предусмотрены — храм, жилые дома, 60 мастерских, выставочный зал, гостиница, трапезная, озерцо. Скульптор даже воссоздал это всё из кедра в своей мастерской — до мельчайших деталей. И проект (около 20 лет назад) мог воплотиться в жизнь. Но вместо Светлого Посада построили деловой центр.

Проект Светлого Посада (автор – Валентин Воробьёв). Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— В деревне Коростово есть памятный мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в частности, командиру расчёта и местному уроженцу Александру Асманову, а также восьми его сослуживцам-зенитчикам. Боевой расчёт был настолько упорным, что Сталин присвоил каждому из них звание Героя Советского Союза (посмертно). Уникальный случай. Автор мемориала — Валентин Воробьёв.

Памятный мемориал в деревне Коростово Московской области (автор – Валентин Воробьёв). Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Одну из работ Валентина Воробьёва, которая называется «Виват» и символизирует победу, приобрела для личной коллекции итальянская актриса Софи Лорен. Она заметила её в художественном альбоме и попросила помощников добыть любой ценой. Скульптор согласился, но сделал ей копию поменьше размером.

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