KP.RU вспомнил скандалы, связанные с Канье Уэстом. Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуация с отменой концертов американского рэпера Канье Уэста в России (они, судя по объявлениям, должны были состояться 10 и 11 октября на «Газпром Арене в Петербурге) пока не прояснилась. Представители площадки заявили, что они не подписывали договор об аренде, организаторы - российское агентство Say Agency - говорят: концерты не отменены, вопросы решаются. На сайте Канье Уэста анонсы его петербургских выступлений на момент написания этого материала по-прежнему были на месте.

Против шоу рэпера в России возражала, например, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая припомнила американцу его нацистские высказывания. Известия о возможной отмене концертов Мизулина прокомментировала в соцсетях словами: «Служу России».

KP.RU вспомнил скандалы, связанные с Канье Уэстом.

Фото: m78/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КТО ТАКОЙ КАНЬЕ УЭСТ: БИОГРАФИЯ РЭПЕРА

Канье Уэст пришел в большую музыку, будучи талантливым продюсером. В начале нулевых в нем едва ли можно было разглядеть будущего мирового скандалиста. Он работал над пластинками для Jay-Z и других исполнителей, а в 2004 году выпустил дебютный альбом The College Dropout. Музыкальная общественность встретила Канье тепло, называя интеллектуалом. Журнал Time в 2005-м разместил его на обложке с подписью «Умнейший мужчина в поп-музыке».

Но Уэст стал продвигать не просто свою музыку, а себя самого как «арт-объект».

Первый политический скандал вокруг Канье разгорелся в 2005 году. После смертоносного урагана «Катрина» в эфире благотворительного телемарафона по сбору средств для пострадавших рэпер заявил: «Джорджу Бушу плевать на чернокожих». Позднее в своих мемуарах бывший президент США назовет это обвинение в расизме худшим моментом за все годы его правления.

Снова на политическую поляну Уэст вступил в 2018 году, публично поддержав Дональда Трампа, ставшего президентом Соединенных Штатов. Встреча прошла в Белом доме, музыкант красовался перед фотографами в фирменной красной кепке MAGA. Многие поклонники артиста не разделили его позицию.

Следующий скандал настроил общественность против музыканта. В интервью TMZ он заявил: «Когда вы слышите о рабстве в течение 400 лет - это звучит как выбор». Публика поняла это как обвинения в адрес чернокожих: мол, сами виноваты. Уэст пытался оправдаться, мол, он имел в виду психологическую зависимость и необходимость освободиться от ментального рабства.

Канье Уэст и Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

СКАНДАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ КАНЬЕ УЭСТА

В 2022 году случилось гораздо худшее: рэпер допустил анитисемитские и пронацистские высказывания.

Результатом стала незамедлительная заморозка его аккаунтов в соцсетях, разрыв контрактов с Adidas, Balenciaga, Gap и другими компаниями. Скандал обошелся реперу в сотни миллионов долларов - Forbes исключил его из списка миллиардеров, поскольку состояние артиста уменьшилось с $2 млрд до $400 млн.

В 2023-м Уэст решил оправдаться и извинился на иврите за свои слова, но через год на его сайте появилась в продаже футболка со свастикой, а затем рэпер выпустил трек, посвященный Гитлеру.

И снова последовали извинения: Канье лично принес их раввину Нью-Йорка и купил целую рекламную полосу The Wall Street Journal, чтобы объяснить: во всем виновата автомобильная авария 2002 года, в результате которой у него был поврежден мозг и развилось биполярное расстройство. Поэтому он впадал в маниакальный психоз, но теперь проходит лечение.

Канье Уэст с женой в "голом" платье на вручении премии "Грэмми". Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЧТО КАНЬЕ УЭСТ ДУМАЕТ О РОССИИ

В жесткой критике России Канье Уэст в отличие от своих коллег по заокеанскому шоу-бизнесу замечен не был. Еще в 2012 году в клипе White Dress фанаты узнали заснеженные пейзажи Урала, берег Камы и виды Перми.

В 2020-м рэпер разместил серию постов, в которых опубликовал фото президента РФ на тренировке по дзюдо с подписью, призывающей слушать только Йе. Связь между снимком и призывом осталась непонятной.

Спустя два года музыкант изъявил желание побывать в Москве с концертами. Но объявился в столице в 2024-м по другому поводу - 40-летия своего друга, дизайнера Гоши Рубчинского. Канье побывал на Красной площади, в ГУМе, катался на яхте по Москве-реке. «Привет, Москва», - оставил короткую фразу в соцсетях Уэст.

ХОДЯЧИЙ ПЕРФОРМАНС

Кстати, в 2020-м Канье объявлял, что намерен участвовать в президентских выборах в США. Рэперу Jay-Z он предложил стать его кандидатом на пост вице-президента. На сцену на первом предвыборном митинге музыкант вышел в бронежилете, плакал навзрыд и рассказывал, как обсуждал аборты с Ким Кардашьян.

В тот период в массиве постов артиста в соцсетях, мягко говоря, с трудом можно было отделить его политические амбиции от личного кризиса и семейных проблем.

А уже через год случился самый громкий разрыв в Америке: спустя 10 лет совместной жизни Ким Кардашьян подала на развод.

Из депрессии Уэста вытащила новая возлюбленная Бьянка Цензори, которая пришла работать дизайнером в его компанию Yeezy. Свои отношения пара не афишировала. Тайная церемония бракосочетания состоялась в начале 2023 года в Калифорнии. После чего Цензори из австралийской пай-девочки превратилась в ходячий перфоманс - и все из-за указаний Канье Уэста.

Он одевал супругу в прозрачную одежду, боди нюдовых тонов, грубые кожаные плащи и гигантские сапоги, напоминающие рыбацкие. На публике Бьянка появлялась в провокационных нарядах, которые практически не закрывали ее тело, а вот сам рэпер был закутан с головы до пят.

Сейчас никто не берется предсказать, чего ожидать от Канье Уэста в дальнейшем. Ведь у него на все может найтись универсальная отмазка: «Я - это не я, а мания моя».