Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, запланированный на 10 и 11 октября, оказался под угрозой отмены после заявления «Газпром Арены» об отсутствии договора на проведение мероприятия. При этом агентство-организатор Say Agency настаивает, что подготовка продолжается и выступление не отменено. Ситуацию уже прокомментировали Ксения Собчак, Екатерина Мизулина и Иосиф Пригожин, а личность артиста вызывает бурные споры.
Сайт KP.RU собрал все последние новости вокруг концерта Канье Уэста в России и попытался разобраться - отмен он или нет.
О том, что в октябре в Санкт-Петербурге состоится концерт американского рэпера Канье Уэста, стало известно 17 октября. Об этом объявило концертное агентство SAY Agency, команда которого ранее привозила в Россию таких известных зарубежных рэперов как AKON и DaBaby. Выступление Канье должно было состояться 10 и 11 октября 2026 года на «Газпром Арене».
Но скандал разгорелся после сообщения «Газпром Арены». Представители площадки заявили, что стадион не заключал договор с организаторами шоу и потому не может принять концерт. «Газпром Арена» подчеркнула, что не является организатором мероприятия. Подготовкой выступления занимается московское агентство Say Agency.
В компании днем 25 августа заявили: «Концерт без подписанного договора состояться не может». По словам представителей арены, организаторы начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея оформленного соглашения на проведение шоу.
В Say Agency придерживаются другой позиции. Там сообщили, что получили от площадки официальное письмо, согласовали спецификацию, а затем получили договор аренды, который должны были подписать до 27 августа. При этом представители агентства утверждают, что о публикации «Газпром Арены» узнали из СМИ.
25 августа Say Agency выступило с новым заявлением, призвав поклонников не паниковать. Организаторы заверили, что концерт не отменен, подготовка идет в обычном режиме, а даты выступлений по-прежнему указаны на официальном сайте артиста. Сейчас агентство пытается решить возникшие вопросы.
Таким образом, на данный момент стороны дают разные оценки ситуации: «Газпром Арена» утверждает, что без договора шоу на ее площадке невозможно, а Say Agency называет концерт не отмененным.
В соцсетях обратили внимание на то, что билеты на концерт поступили в продажу еще до предполагаемой даты подписания договора с ареной. Люди усомнились в логике такой организации масштабного мероприятия. В ответ журналистка Ксения Собчак заявила, что подобная схема, по ее мнению, не является необычной для концертной индустрии. По словам журналистки, продажи часто стартуют раньше окончательного оформления договора с площадкой.
«Начало продаж — одна дата, а договор гораздо позже. Поэтому давайте так — в любом случае мы же понимаем, что это формальность и заключить его можно было бы хоть сегодня. Это ж ясно всем, что был звонок. «…» Другое дело, что считаю это решение мудацким. Потому что иностранная звезда такого уровня, которую еще так любят, и рэпер, который сам не побоялся дать концерт в России — это круто и повод для гордости», — написала Собчак.
На фоне обсуждений возможной отмены выступления Иосиф Пригожин в разговоре с изданием Super заявил, что подобная ситуация может ударить по репутации страны и создать проблемы для зрителей, уже купивших билеты. «Мне фиолетово в принципе, будет этот парень или нет. Но с точки зрения имиджа было бы неплохо. Нам от этого хуже не будет. «...» Это бьет по репутации страны. Представляете, продали билеты на два дня концерта, для людей-то это как, это плохо», — подчеркнул он.
Общественный деятель Екатерина Мизулина, которая ранее резко выступала против приезда Канье Уэста в Россию из-за его скандальных высказываний и симпатий к Гитлеру, после последних событий ограничилась коротким комментарием: «Служу России».
Продажа билетов на шоу стартовала 14 августа. Сейчас их по-прежнему можно приобрести. При этом у зрителей, которые уже купили билеты, возникли вопросы о возврате. Приобретенные до 23 августа 23:59 билеты указаны в оферте как акционные и невозвратные, поэтому сейчас вернуть их нельзя.
При официальной отмене мероприятия возможность возврата должна появиться. Пока же Say Agency настаивает, что концерт не отменен.
Пока окончательного решения по площадке нет. «Газпром Арена» настаивает на отсутствии договора, а Say Agency продолжает заявлять, что концерт Канье Уэста 10 и 11 октября не отменен.
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