Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, запланированный на 10 и 11 октября, оказался под угрозой отмены. Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, запланированный на 10 и 11 октября, оказался под угрозой отмены после заявления «Газпром Арены» об отсутствии договора на проведение мероприятия. При этом агентство-организатор Say Agency настаивает, что подготовка продолжается и выступление не отменено. Ситуацию уже прокомментировали Ксения Собчак, Екатерина Мизулина и Иосиф Пригожин, а личность артиста вызывает бурные споры.

Сайт KP.RU собрал все последние новости вокруг концерта Канье Уэста в России и попытался разобраться - отмен он или нет.

Последние новости о концерте Канье Уэста в Петербурге: отменен или нет

О том, что в октябре в Санкт-Петербурге состоится концерт американского рэпера Канье Уэста, стало известно 17 октября. Об этом объявило концертное агентство SAY Agency, команда которого ранее привозила в Россию таких известных зарубежных рэперов как AKON и DaBaby. Выступление Канье должно было состояться 10 и 11 октября 2026 года на «Газпром Арене».

Но скандал разгорелся после сообщения «Газпром Арены». Представители площадки заявили, что стадион не заключал договор с организаторами шоу и потому не может принять концерт. «Газпром Арена» подчеркнула, что не является организатором мероприятия. Подготовкой выступления занимается московское агентство Say Agency.

В компании днем 25 августа заявили: «Концерт без подписанного договора состояться не может». По словам представителей арены, организаторы начали рекламную кампанию и продажу билетов, не имея оформленного соглашения на проведение шоу.

В Say Agency придерживаются другой позиции. Там сообщили, что получили от площадки официальное письмо, согласовали спецификацию, а затем получили договор аренды, который должны были подписать до 27 августа. При этом представители агентства утверждают, что о публикации «Газпром Арены» узнали из СМИ.

25 августа Say Agency выступило с новым заявлением, призвав поклонников не паниковать. Организаторы заверили, что концерт не отменен, подготовка идет в обычном режиме, а даты выступлений по-прежнему указаны на официальном сайте артиста. Сейчас агентство пытается решить возникшие вопросы.

Таким образом, на данный момент стороны дают разные оценки ситуации: «Газпром Арена» утверждает, что без договора шоу на ее площадке невозможно, а Say Agency называет концерт не отмененным.

На сайте Уэста концерты в Петербурге еще в силе. Фото: скриншот tour.yeezy.com

Споры вокруг концерта Канье Уэста: что говорят Ксения Собчак и Екатерина Мизулина

В соцсетях обратили внимание на то, что билеты на концерт поступили в продажу еще до предполагаемой даты подписания договора с ареной. Люди усомнились в логике такой организации масштабного мероприятия. В ответ журналистка Ксения Собчак заявила, что подобная схема, по ее мнению, не является необычной для концертной индустрии. По словам журналистки, продажи часто стартуют раньше окончательного оформления договора с площадкой.

«Начало продаж — одна дата, а договор гораздо позже. Поэтому давайте так — в любом случае мы же понимаем, что это формальность и заключить его можно было бы хоть сегодня. Это ж ясно всем, что был звонок. «…» Другое дело, что считаю это решение мудацким. Потому что иностранная звезда такого уровня, которую еще так любят, и рэпер, который сам не побоялся дать концерт в России — это круто и повод для гордости», — написала Собчак.

На фоне обсуждений возможной отмены выступления Иосиф Пригожин в разговоре с изданием Super заявил, что подобная ситуация может ударить по репутации страны и создать проблемы для зрителей, уже купивших билеты. «Мне фиолетово в принципе, будет этот парень или нет. Но с точки зрения имиджа было бы неплохо. Нам от этого хуже не будет. «...» Это бьет по репутации страны. Представляете, продали билеты на два дня концерта, для людей-то это как, это плохо», — подчеркнул он.

Общественный деятель Екатерина Мизулина, которая ранее резко выступала против приезда Канье Уэста в Россию из-за его скандальных высказываний и симпатий к Гитлеру, после последних событий ограничилась коротким комментарием: «Служу России».

Что с билетами на концерт Канье Уэста: можно ли купить и вернуть

Продажа билетов на шоу стартовала 14 августа. Сейчас их по-прежнему можно приобрести. При этом у зрителей, которые уже купили билеты, возникли вопросы о возврате. Приобретенные до 23 августа 23:59 билеты указаны в оферте как акционные и невозвратные, поэтому сейчас вернуть их нельзя.

"Газпром Арену" раскритиковали за посты, которые противоречат друг другу. Вот они отказывают в проведении концертов, но при этом сохраняют пост с розыгрышем билетов. Фото: скриншот t.me/gazpromarena_official

При официальной отмене мероприятия возможность возврата должна появиться. Пока же Say Agency настаивает, что концерт не отменен.

Пока окончательного решения по площадке нет. «Газпром Арена» настаивает на отсутствии договора, а Say Agency продолжает заявлять, что концерт Канье Уэста 10 и 11 октября не отменен.

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