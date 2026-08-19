"Мне стыдно за тех, кто пойдёт на концерт Канье Уэста": Почему слова рэпера про Гитлера неприемлемы

Рэпер Канье Уэст. Фото: IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch / www.imago-images.de / Global Look Press

Одна из самых обсуждаемых тем этой недели: известный американский рэпер Канье Уэст приезжает в Россию. Он выступит в Санкт-Петербурге 10-11 октября.

Правда, новость эта совсем неоднозначная. Помимо своей музыки и эпатажных выходок с женой, Канье известен своими неприемлемыми политическими высказываниями. Американский исполнитель открыто называл себя нацистом, признавался в любви к Адольфу Гитлеру.

Как нам реагировать на приезд такого исполнителя в Россию? Свое мнение на этот счет в авторской программе "По сути дела" на радио "Комсомольская правда" высказал историк, писатель, политолог, общественный и политический деятель Николай Стариков. Николай Викторович ответил на вопросы журналиста Андрея Зобова.

"Мне стыдно за тех, кто пойдёт на этот концерт"

- Многие знают Канье Уэста по каверам, которые размещены в интернете, в частности на «Седую ночь» Юры Шатунова. Но на самом деле это монтаж и неправда. А правда в том, что в репертуаре Канье Уэста есть, например, такая песня, как «Хайль Гитлер». Уэст поддерживает Гитлера, говорил, что он был (цитирую) «не только плохим человеком, но еще много чего сделал». И от этого визит его становится куда более спорным. Что вы думаете по этому поводу, Николай Викторович?

- Я далек от того, чтобы читать мораль, учить кого-то, какую музыку надо слушать. Кто-то слушает музыку на русском языке, кто-то на английском языке, кто-то на башкирском или чеченском. Ради Бога. Это его дело. Но не у каждого музыканта есть своя политическая позиция. А в ситуации, когда музыкант сам её высказал, когда его никто не спрашивал - тут возникает целый ряд последствий.

Когда я прочитал, что этот исполнитель (чью музыку, честно скажу, я никогда не слышал), сказавший хорошие слова про Гитлера, приезжает к нам, даёт концерты в городе Ленинграде, мне просто стало стыдно. Причем мне стало стыдно не за организаторов концерта - как говорится, они зарабатывают деньги. Мне не нравится такой способ зарабатывания денег, но мне стыдно не за них. Мне стыдно за тех, кто пойдёт на этот концерт.

"Адольф Гитлер — самый страшный враг в истории русского народа"

Дело тут вот в чём. Адольф Гитлер — это самый страшный враг в истории русского народа. Столько наших соотечественников, погибло в Великую Отечественную войну! 27 миллионов! Такой трагедии никогда в нашей истории не было.

Гитлер не смог завоевать Россию. Не уничтожил весь наш народ, как планировал. Не превратил русских всех национальностей в рабов. У него ничего не получилось. Но у него получилось надрубить жизненный корень нашего народа. Потому что сегодняшние проблемы с демографией, огромное количество погибших и неродившихся в Великой Отечественной войне - это все прямое следствие тех преступных приказов.

Я тем, кто собирается идти на концерт Канье Уэста, хочу сказать: мне стыдно за вас. И, наверное, был бы жив Дмитрий Менделеев, ему тоже было бы стыдно. Потому что он занимался не только химией, но ещё и демографией. У него есть прекрасные работы - вы их можете найти в интернете, почитайте. Он писал, что согласно его научно выверенным расчётам, русских в начале XXI века должно быть 300 миллионов. Мы знаем сколько нас сейчас - примерно в три раза меньше! И это во многом произошло из-за того, что в Германии появился такой политик, как Гитлер. Запад привел его к власти и в итоге сложных политических интриг всё-таки заставил напасть на Советский Союз и осуществить то, что сегодня прокуратура и суд Российской Федерации справедливо называют геноцидом нашего народа.

И вот после этого идти на концерт человека, который, “ну наверное, не разбирается в истории”?! Мы с вами не должны подменять американскую школу и обучать американских исполнителей истории.

Мы можем предполагать, что он человек порядочный, а можем предполагать, что он совершеннейший негодяй. И что будет, если он узнает, что происходило в нашей стране - поменяет свою позицию или не поменяет? Это не важно! Если ты уважаешь себя, если ты любишь своих предков, свой народ - как ты можешь идти на концерт исполнителя, который любит главного врага твоего?

Николай Стариков в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

"Незнание не освобождает от ответственности"

- А вам не кажется, что многие люди просто не очень следят за происходящим? Человек услышал про Канье Уэста, что это мировой исполнитель, едет в Россию. Он просто не в курсе, особо не слушал песен, высказываний. И, что называется, на хайпе решил пойти на концерт, потому что это “прикольно”. Может, люди просто приходят за хайпом, не понимая, что они делают?

- Сегодня информацию о том, кто он такой, какие у него высказывания, мне кажется, узнает даже тот, кто не хочет узнавать. Потому что это начинает звучать везде, становится главной темой. И вот этого одного уже достаточно.

И потом, такой огромный интерес к музыке какого-то исполнителя, он всегда должен быть с уважением к самому себе.

Если ты не уважаешь свой род, своё происхождение, если ты будешь любить тех, кто любит твоих врагов - это путь в никуда. И давайте не будем оправдывать: “вот он не знал”. Незнание закона не освобождает от ответственности. В данном случае от ответственности моральной.

Знаете, кто-то, может быть, и не знает, кто такие нацисты. В школе он прогуливал уроки истории. Ну, что это как-то его оправдывает? Были же случаи совершенно безобразные, когда какие-то молодые люди тушили вечный огонь. Они, может, не знают, что это. Но это их вообще не освобождает от ответственности. Общественное порицание в данном случае должно быть. Поэтому у меня от этих новостей, честно говоря, большая грусть.

"Люди должны понимать, где добро, где зло. И тогда приедет такой исполнитель, а на его концерт никто не придет"

- А вот по поводу самой организации концерта, какое у вас мнение?

- Что касается самого исполнителя, он приехал за деньгами. Он приезжал уже в Россию, выступал. Он относится к России как к возможной площадке для выступлений. Зарабатывает деньги. Называли сумму - 20 миллионов долларов, вроде как гонорар этого человека. Ну Бог ему судья. Ещё раз хочу сказать, организаторы концерта у меня вызывают гораздо меньший стыд, чем те, кто покупает на такой концерт билет.

- А должна ли реагировать на это власть? Я понимаю, что концерт - это дело далекое от государства. Но с другой стороны, ситуация странная: с одной стороны у нас ребята на передовой борются с нацизмом, а с другой за 20 миллионов приезжает парень, который эпатирует публику Гитлером.

- Государство должно воспитывать своих граждан, помогать им понимать, где добро, где зло. И тогда приедет такой исполнитель, а на его концерт никто не придет. По той причине, о которой мы сейчас с вами говорили.

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