Сергей Собянин и Дмитрий Чернышенко дали старт строительству нового образовательного комплекса МГТУ «Станкин» в Коммунарке

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Также Сергей Собянин и Дмитрий Чернышенко оценили ход работ по созданию Головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности.

«Мы даем старт строительству научно-образовательного центра, который будет частью создающейся здесь экосистемы кампуса МГТУ «Станкин». Это один из ведущих инженерных вузов нашей страны. Задача, которую перед нами ставит сейчас Президент России Владимир Владимирович Путин, — технологическое лидерство, требует кратного увеличения усилий по созданию технологий и подготовке кадров. Москва создает уникальный объект в лучшем, самом перспективном месте, где будут учиться, работать, создавать науку и производство. Я благодарю Правительство Москвы и лично Сергея Семеновича Собянина за помощь в создании таких объектов. Уже есть первый флагманский успешный опыт строительства кампусов мирового уровня (МГТУ им. Н.Э.Баумана) — по поручению Президента к 2036 году их должно быть 40 по всей стране», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина будет предусмотрено в том числе финансирование из федерального бюджета на создание нового кампуса. Он также добавил, что в «Станкине» количество студентов будет увеличено вдвое. Кроме того, кампус будет соседствовать с большим количеством комплиментарных для развития технологий объектов, в том числе Головным центром компетенций станкоинструментальной промышленности и колледжем.

В свою очередь Сергей Собянин подчеркнул, что технологическая независимость страны невозможна без развития станкостроения, а отрасль в последние десятилетия развивалась не очень хорошо.

«По поручению Президента создается новый центр станкостроения здесь, в Коммунарке, состоящий из трех объектов: это центр компетенции, который строится и который будет введен уже в следующем году; это новый университетский кампус «Станкина», который мы сегодня закладываем. Здесь, в кампусе, есть все, начиная от науки, учебы, спорта, отдыха и проживания студентов», — сказал мэр.

Он поблагодарил выпускников «Станкина» — председателя правительства России Михаила Мишустина и зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, которые «чувствуют душой, потому что прошли весь этот путь в свое время».

«Это наш совместный проект с правительством Российской Федерации. Уверен, что у нас все получится. Можно давать старт началу строительства», — заключил Сергей Собянин.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что создание такого кампуса – это возможность развивать инженерно-техническое образование на качественно новом уровне.

«В первой половине XX века МГТУ «Станкин» выполнил важнейшую задачу, став необходимым элементом в формировании станкоинструментальной промышленности. Сегодня происходит переформатирование всей станкоинструментальной промышленности нашей страны и университет также полностью обновляется по всем без исключения направлениям», – подчеркнул Министр.

Он добавил, что МГТУ Станкин имеет славную историю, в 2030 году университет празднует своё 100-летие.

«Создание нового высокотехнологичного кампуса, его первого объекта, Головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности — это важнейший этап развития университета, который стал возможен благодаря поддержке Правительства России и Правительства Москвы. Вместе мы строим современную экосистему, где результаты исследований будут сразу внедряться в реальное производство. Для МГТУ «СТАНКИН» это мощный импульс: новые лаборатории и современные форматы обучения позволят нам выйти на принципиально новый уровень и готовить инженеров, определяющих технологическое будущее страны», – заявил ректор МГТУ «СТАНКИН» Борис Падалкин.

Строительство кампуса Московского государственного технологического университета «Станкин» осуществляется в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Также Головной центр компетенций станкоинструмен¬тальной промышленности создается на территории административно-делового центра «Коммунарка» в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы. Он призван стать крупным научно-образовательным и производственным комплексом, который позволит обеспечить технологический суверенитет России в области станкостроения, в том числе выстроить полный цикл производства оборудования для отрасли, внедрить передовые технологии и подготовить квалифицированные кадры. В новом центре будут размещены научно-производственные лаборатории для исследований и разработок, конструкторское бюро, центры реверс-инжиниринга и инжиниринга производственных систем, центры испытаний металлорежущего инструмента. Здесь специалисты, в том числе студенты МГТУ «Станкин», смогут разрабатывать и создавать экспериментальные образцы станков различного назначения.