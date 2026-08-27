Три элемента. Двадцать пять лет спустя

25 лет «ЕвроХима» — это не просто юбилей, а веха для модели, которую компания строила всё это время: собственное сырьё, полный набор удобрений, цифровое производство и кадровая система на годы вперёд. Фото: пресс-служба «ЕвроХима».

В конце августа «ЕвроХиму» исполняется 25 лет. Начало компании было положено приобретением нескольких предприятий советской постройки и объединением их в одну группу. За четверть века они прошли комплексную модернизацию, нарастили выпуск, а также приросли новыми площадками, построенными с нуля. Компания за эти годы выросла в вертикально интегрированную группу: она добывает собственное сырьё, выпускает азотные, фосфорные, калийные и комплексные удобрения и продаёт их в России (топ-3 по поставкам предприятиям отечественного АПК) и по всему миру. Кроме «ЕвроХима», в мире есть лишь две компании, которые располагают собственными производственными мощностями по всем основным группам минеральных удобрений. К международному росту компания шла осознанно и сегодня входит в пятёрку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений по объему продаж. В компании работает десятки тысяч сотрудников, а продукция и решения «ЕвроХима», по данным группы, работают более чем в 100 странах и помогают производить продовольствие для сотен миллионов человек.

Сегодня компания входит в пятёрку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений по объему продаж. Фото: пресс-служба «ЕвроХима».

Полный цикл удобрений

Компания является крупнейшим инвестором в российскую отрасль минеральных удобрений и одним из крупнейших в мире: за последние 15 лет — более 20 млрд долларов. В калийном сегменте крупнейшими реализованными проектами стали Усольский калийный комбинат в Пермском крае и ЕвроХим-ВолгаКалий в Волгоградской области.

Азотную и фосфорную базу обеспечивают заводы, приобретённые компанией ещё в начале 2000-х годов, — например, НАК «Азот» в Тульской области и «Фосфорит» в Ленинградской области. За прошедшие годы построены новые аммиачные и карбамидные мощности в Кингисеппе. По оценке компании, совокупно все новые производства уже формируют порядка 70% её выручки.

Российские проекты — не единственное направление роста. В 2024 году Eurochem Group AG запустила в Бразилии комплекс по производству фосфорных удобрений мощностью 1 млн тонн в год, это стало следующим шагом в сторону одного из крупнейших в мире рынков сельхозпродукции, где компания годами наращивала прямые поставки. А в Казахстане завершается крупнейший инвестиционный проект «ЕвроХим-Каратау»: в Жамбылской области создается полный цикл производства минеральных удобрений — от добычи фосфоритной руды до выпуска готовой продукции. Так к российской производственной базе добавилась переработка сырья ближе к конечным потребителям за рубежом.

Цифровые инструменты не только увеличивают производительность предприятий, но и помогает снижать их воздействие на окружающую среду. Фото: пресс-служба «ЕвроХима».

Технологии в производстве

Рост производства в «ЕвроХиме» в последние годы всё чаще обеспечивают не только новые цеха, но и цифровые инструменты. Совокупный экономический эффект от внедрения цифровых продуктов за последние три года превысил 4 млрд рублей, и большая часть этих решений основана на технологиях искусственного интеллекта. Так, например, внедрение рекомендательных систем на предприятиях по производству минеральных удобрений принесло компании 1,5 млрд рублей: на аммиачных агрегатах выпуск вырос более чем на 1%, а расход природного газа снизился больше чем на 2%, на карбамиде прирост составил около 1,5%. В 2026 году такие системы-подсказчики на основе машинного обучения интегрированы уже на всех российских аммиачных производствах компании. Параллельно компания обновляет и более рутинные процессы, например, систему снабжения, где новые цифровые решения должны сократить издержки и ускорить закупки для всех российских площадок.

Технологическая модернизация касается и экологической стороны производства. К концу 2024 года «ЕвроХим» получил комплексные экологические разрешения для всех российских предприятий по производству удобрений. Подготовка к этому заняла несколько лет: компания провела инвентаризацию источников выбросов и сбросов, исследовала состояние водных объектов и разработала программы создания систем автоматического контроля. Параллельно на предприятиях реконструировали системы аспирации и очистки отходящих газов, совершенствовали оборотное водоснабжение и очистные сооружения, а также начали создавать установки термического обезвреживания отходов. Таким образом, технологическое обновление затрагивает не только производительность предприятий, но и снижение их воздействия на окружающую среду.

Компания выстраивает систему непрерывной подготовки кадров для современной химической промышленности, начиная работу с будущими специалистами еще на этапе школьного обучения. Фото: пресс-служба «ЕвроХима».

Кадровый вызов отрасли

Для всей российской химической промышленности сейчас особенно остро стоит кадровый вопрос. Причем, по мнению многих экспертов, проблема даже не в количестве специалистов, а в уровне их подготовки. Ответ «ЕвроХима» на этот вызов виден по всей стране: компания в партнерстве с Фондом Мельниченко создаёт профильные химические классы и детские технопарки, а также участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», помогая колледжам в регионах присутствия готовить специалистов для современной химической промышленности. В Новомосковске «ЕвроХим» вложил более 1,5 млрд рублей в Центр поддержки одарённых детей «Созвездие», в Ставрополе — 1 млрд рублей в «Школу 21», а в Невинномысске и Кингисеппе при поддержке компании и Фонда Мельниченко работают детские технопарки «Кванториум», рассчитанные на 800 учащихся в год каждый.

Дети — наше будущее. Для их развития и обучения при участии компании был создан детский технопарк «Кванториум» в Кингисеппе. Фото: пресс-служба «ЕвроХима».

В шести профильных классах одного только Новомосковска учится больше сотни школьников, похожие программы компания ведёт в Невинномысске, Белореченске и Кингисеппе — счёт таких учеников по стране уже идёт на многие сотни. Логика везде одна: нужного специалиста для химического производства непросто найти на открытом рынке, поэтому компания растит кадры рядом с заводами, а не только нанимает «готовых» сотрудников.

Ответственность в регионах присутствия

Каждая крупная площадка становится заметным источником пополнения местного бюджета и партнёром города. НАК «Азот» в официальных материалах называется одним из крупнейших налогоплательщиков Тульской области, «ЕвроХим-БМУ» — крупнейшим плательщиком Белореченского района Кубани, а кингисеппский «Фосфорит» — одним из крупнейших налогоплательщиков Кингисеппского района. Помимо налогов и рабочих мест, компания системно вкладывается в городскую среду: от ледовой арены и технопарка в Кингисеппе до реконструкции спортивного комплекса «Олимп» в Невинномысске и поддержки районной больницы в Белореченске. Социальные проекты реализуются вместе с Фондом Мельниченко. Только в 2025 году инвестиции «ЕвроХима» в местные сообщества в России составили более 6 млрд рублей, включая благотворительность и затраты на другие социальные проекты. В конце 2025 года «ЕвроХим» вновь вошёл в рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности» — эта оценка касается уже не отдельных регионов, а компании в целом.

Спорт объединяет и помогает стать сильнее. Компания заботится о людях и поддержала создание ледового дворца в Невинномысске. Фото: пресс-служба «ЕвроХима».

Поэтому 25 лет «ЕвроХима» — это не только юбилейная дата, а скорее контрольная точка для модели, которую компания выстраивала все эти годы: собственное сырьё, полный набор удобрений, цифровое производство и кадровая система, рассчитанная на десятилетия вперёд. Следующий этап этой модели уже стартовал: вместе с выходом новых активов на проектную мощность и распространением цифровых инструментов «ЕвроХиму» предстоит укреплять позиции в пятёрке крупнейших производителей удобрений в условиях, когда конкуренция всё сильнее смещается из области объёмов в сферу технологий и кадров.