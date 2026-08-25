«Брать чужое без спроса — скверно!»: семья Владимира Шаинского вступает в битву за права на песни, которые зазвучат в школах вместо звонков

Владимир Шаинский написал много песен для детей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На самом деле, очень странно, что до этого никто давным-давно не додумался. Ну что может быть скучнее пресловутого школьного звонка? Он вызывает тремор, тики, отторжение, приступы зевоты и в лучшем случае закатанные на затылок глаза у молодежи.

И вот, яркой августовской вспышкой сверкнула новость: в новом «сикс-севен» учебном сезоне (2026/2027) в российских школах не рухнут, нет, но наоборот — продолжают ОБНОВЛЯТЬСЯ и засияют новой краской незыблемые скрепы — вместо стандартного звонка как вызов на урок снова прозвучат известные всем мелодии детских советских песен. В диапазоне от «Дважды два — четыре» до всеми любимых «Учат в школе».

Чем плохая инициатива?

— В этом учебном году мы продолжаем реализацию проекта «Мелодии вместо звонков» (запущена в 2024 году — Авт.), — сообщил глава Минпросвета РФ Сергей Кравцов. — Он позволяет создать особую атмосферу — теплую, праздничную и наполненную приятными воспоминаниями, помогает воспитывать гармоничную личность и приобщать ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами великих композиторов нашей страны. В сентябре проект объединит песни, знаковые для нескольких поколений, и современные композиции, которые уже стали частью культурного пространства российских школьников.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все бы ничего, но использование любой песни, особенно уровня всесоюзной славы, предполагает очистку авторских прав. Даже если мелодия звучит в искаженном пошлой электроникой виде, даже если это кавер-версия, даже если узнать можно только мотивы, надо договариваться с автором — или за денюжки (отчисления, так называемые роялти), или полюбовно. Таков закон.

И вот тут возникла загвоздка. Узнав про то, что каждый школьник 1 сентября услышит в коридоре шлягер «Дважды два — четыре» на слова Михаила Пляцковского и музыку Владимира Шаинского (в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова), а также «Первоклашку» на стихи Юрия Энтина и музыку все того же Шаинского, семья советского композитора — Светлана Владимировна Шаинская и сын Вячеслав — пришли в недоумение: с ними-то, правообладателями, никто об этом не договаривался. А как же этика, законность, уважение? О счастливой новости Шаинские узнали из СМИ.

Возникла правовая коллизия.

— Поскольку данная ситуация стала для правообладателя полной неожиданностью, и мы узнали об этом из выпуска новостей по радио, то сами оказались несколько обескуражены, — объяснил KP.RU режиссер Андрей Удалов, представитель семьи Шаинских. — Песни «Дважды два — четыре» и «Первоклашка» не являются народными. У этих произведений есть авторы! Музыка композитора Владимира Шаинского — это объект авторского права. И прежде, чем ее использовать, необходимо хотя бы спросить разрешения у правообладателя или поставить его в известность. Ни того, ни другого сделано не было. Мы не получали никаких запросов, просьб, уведомлений и предложений со стороны организаторов акции «Мелодии вместо звонков». Нам кажется что именно Министерство просвещения РФ в первую очередь должно понимать простую вещь: брать чужое без спроса — скверно! В данном случае сотрудники, отвечающие за вышеупомянутую акцию, поступили именно так. Сейчас нам удалось дозвонится до Министерства просвещения, и мы встретимся с их представителем в ближайший четверг (27 августа) — именно для того, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос.

Продюсер, сын Владимира Шаинского Вячеслав Шаинский на церемонии открытия мемориальной доски в честь композитора Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Вы намерены настаивать на компенсации? Это принципиальный вопрос?

— Наша цель — ознакомится и изучить идейную и финансовую (!) стороны данной акции, после чего принять решение, которое будет основано на законодательстве РФ в области авторских прав. Что касается того, платно это будет или безвозмездно: я еще раз подчеркиваю, что мы не получали НИКАКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ запросов со стороны организатора — и на данный момент не можем ответить на этот вопрос. Принципиально другое: все должно быть согласно закону и по совести!

Впрочем, и тут есть закавыка — в гл. 70 Гражданского кодекса РФ подробно расписано, в каких случаях интеллектуальная собственность (тексты, музыка, картины, фото и др.) подлежит защите, какова длительность авторского права (50 лет), каков размер компенсации за нарушение авторских прав (до 5 млн руб.), как регистрировать авторские права и проч.

И там же, в ГК РФ, есть хитрый подп. 6 п.1 ст. 1274, который гласит — допускается свободное использование произведений, если это:

«публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными организациями или содержащимися в данных учреждениях».

Композитор Шаинский Владимир и его жена Светлана на вручении премии "Золотой граммофон" в 2011 году Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Другими словами, если Министерство просвещения использует фонограмму Владимира Шаинского в образовательных организациях (школах) не для того, чтобы заработать деньги, а в учебных, к примеру, целях, то закон позволяет делать это свободно и на безвозмездной основе — без согласия автора и, конечно, с указанием его имени.

Впрочем, закон об авторском праве обычно имеет поле для интерпретаций. Тут многое будет зависеть от юристов и личных договоренностей.

Так или иначе, KP.RU продолжает следить за развитием событий.

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