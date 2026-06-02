Рубальская довольна гонорарами, а Фадеев судится: главные скандалы с авторскими правами на песни звезд эстрады

Поэтесса Лариса Рубальская на гонорар смогла купить хорошую машину, а композитор и продюсер Максим Фадеев на протяжении почти 30 лет не получал авторские отчисления за музыку. Фото: Лариса Кудрявцева, Борис Кудрявов

Сейчас расследуется сразу несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере авторских прав на песни. Они связаны с нарушением авторских прав Сергея Жукова, Максима Фадеева. Но чаще всего в судах рассматривают иски авторов или их наследников - спорят из-за нарушений авторских прав (а значит за авторские отчисления) на тексты и музыку. Нюансов в сфере нарушения авторских прав на песни масса. Как и разбирательств на этот счет.

ПРОДАЖА АВТОРСКИХ ПРАВ

К примеру, на июнь намечено очередное заседание по иску дочери и наследницы основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина, которая требует признать права отца на 16 хитов группы. И таких дел не единицы. Если следить за «эксплуатацией песен, то авторам или их наследникам можно получать минимум от 40 до 100 тыс. руб. ежемесячно - в зависимости от степени популярности хитов (то есть частоты использования в публичном пространстве).

Впрочем, полно авторов, кто удачно (по их мнению) распорядился своими авторскими правами. К примеру, поэтесса Лариса Рубальская не стала скрывать: «Мои авторские права купила частная компания. Сроком на пять лет. Получается, что пять лет я ничего не получаю. Но зато на вырученную сумму я смогла купить хорошую машину». Пятилетний контракт истекает в 2027-м году, и тогда Рубальская сможет вновь выбирать - получать ежемесячно непредсказуемый доход, так как неизвестно сколько текстов ее песен или стихов прозвучат в шоу, радиоэфирах, спектаклях и т.п. Или вновь передать свои авторские права третьим лицам на фиксированный период, получив сразу крупную фиксированную сумму - и, например, сделать ремонт.

Лариса Рубальская довольна своими гонорарами Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российское авторское общество периодически подает в суды и выигрывает их в пользу авторов: порой звезды исполняют чужие произведения и не платят. РАО сначала стремиться урегулировать в досудебном порядке претензии о нарушении авторских прав — если попытки договориться ответчиком игнорируются, тогда все решается в суде. К примеру, Арбитражный суд Москвы по иску РАО недавно взыскал 40 тыс. руб. с ООО «Золотое кольцо». Все из-за того, что Надежда Кадышева спела на большом концерте песню без разрешения правообладателя, взысканные средства должны быть направлены наследнице автора композиции.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Спорных и судебных ситуаций с авторскими правами на тексты и музыку к эстрадным песням - масса. Адвокат Валерий Панасюк рассказал KP.RU об одной из частых ситуаций в этой сфере: «Лицо, на которое отчуждены права, является представителем автора по этому вопросу. Всегда предусмотрена возмездность по указанным договорам. Договор может быть подписан на ограниченный или неограниченный срок. Проблема в том, что авторам изначально навязывают условия, по которым денег они фактически не получают. Исполнитель договора ничего (или почти ничего) не выплачивает, сообщая, что якобы несет расходы, предоставляя отчеты, которые проверить невозможно. При этом самому автору невыгодно заниматься поиском мест, где происходит реализация его авторских прав. Поэтому и обращаются к подобным лицам, которые недобросовестно себя ведут и забирают авторские отчисления…»

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Певица Линда (Светлана Гейман) в центре скандальной истории с авторскими правами, сейчас она свидетель в уголовном деле. В июне 2026 года Линда сообщила, что все концерты пройдут по графику. Оказалось, что их даже стало немного больше, так как скандал в шоу-бизнесе часто помогает подать билеты. Линда поменяла концертного директора, так как ее прежний - под следствием. История более чем серьезная.

Певица Линда (Светлана Гейман) в центре скандальной истории с авторскими правами, сейчас она свидетель в уголовном деле Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Концертный директор певицы, продюсер Михаил Кувшинов отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве с авторскими правами на композиции Максима Фадеева. Речь о хитах, которые исполняла Линда, их почти 30 лет назад написал Фадеев. Кувшинов подозревается в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Уголовное дело по факту крупного мошенничества было возбуждено в феврале 2026 года — ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. А также штрафом. Материальный ущерб по уголовному делу составляет более 1 млн руб. На недавнем судебном заседании по избранию меры пресечения Михаила Кувшинова стали известны результаты экспертизы: установлено, что подпись Максима Фадеева на договорах о передаче авторских прав сфальсифицирована. Как считает следствие: не позднее периода с 2009 года по 1 июля 2024 года Михаил Кувшинов и другие неустановленные лица с помощью сфальсифицированных подписей изготовили фиктивные договоры с композитором Максимом Фадеевым, связанные с его музыкальными произведениями. Эти хиты и пела Линда. Кувшинов вину не признал.

Но получается, что Фадеев на протяжении почти 30 лет не получал авторские отчисления за музыку, которую написал для Линды.

Почти 30 лет назад Максим Фадеев написал хиты для Линды, но не получал за них авторские отчисления Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Композитор и продюсер Максим Фадеев сообщил, что сожалеет, что дело об авторских правах не удалось урегулировать в досудебном порядке: «Речь идет не о запретах, не о публичной войне. А о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которые мне принадлежат». Идет следствие.

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