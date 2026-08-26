Медведей стали чаще видеть в местах проживания человека. ФОТО: Сергей Усик.

Все чаще в новостных сводках мелькают публикации о нападениях медведей, о том, что те выходят к людям. Порой доходит и до трагедий. Журналисты «Комсомолки» разбирались, почему так происходит и что с этим можно сделать.

Выходят прямо в город

С начала года зафиксировано около 20 случаев нападений медведей на людей, это легко считается по новостям. Только за август:

19-е, самая жуткая история в Республике Алтай. Зверь ворвался в палатку к паре, отдыхающей на турбазе на берегу реки Бия, и вытащил оттуда 29-летнюю сотрудницу МЧС, призера соревнований по пауэрлифтингу Снежану Королеву. Растерзал ее буквально на глазах жениха и удалился, причем особо не спешил. Его не пугал ни шум, который подняли люди, ни сигналы машин. В лесу он скрылся лишь после того, как приехала полиция с охотнадзором и начали стрелять.

Снежана Королева, туристка из Новосибирска, погибла после нападения зверя. Фото: из соцсетей.

Того же 19 числа в Кемеровской области медведица набросилась на 50-летнего рыболова. Появилась на его пути внезапно, вместе с медвежатами и напала. Мужчина начал кричать, чудом ему удалось убежать и добраться до приюта «Снежный Барс». Множество травм, кожа на ногах разодрана.

17-го в Томской области в селе Староюгино хищник проник на участок и постройку, где хранился комбикорм. Хозяин услышал грохот, пошел проверить, что случилось… и зверь накинулся, стал рвать. На шум выбежала жена, которая смогла затащить окровавленного супруга в сени и захлопнуть дверь. Мужчина чудом выжил. Спустя два дня медведь вернулся, выдавил окно в местном магазине и утащил пакет с печеньем. После этого в деревне охотникам дали временное разрешение на отстрел, они быстро отыскали зверя и устранили угрозу…

Еще в начале месяца в Новгородской области медведица напала на 52-летнего охотника Николая. Ролики мужчины с окровавленной головой разлетелись по сети:

- Голову и руку прокусили, череп хрустнул. Но вроде жив. Жуть, ребята, я вам скажу…

Буквально сегодня, 25 августа, на видео городских улиц в Магадане попало, как местные жители убегают от внезапно оказавшегося в цивилизации хозяина леса.

И это только часть заметных случаев, попавших в социальные сети или СМИ. В действительности их больше.

Медведь бежал за мужчиной в Магадане

Идут к людям за едой и спасаются от огня

Но почему так происходит? Нынешний год какой-то особенный? Егерь и исследователь дикой природы Сергей Усик подтвердил, опасные «свидания» уже не редкость. По крайней мере, в его родной Республике Алтай.

- Да, медведь выходит к людям все чаще. Я пошел за грибочками, и в том месте, где никогда не было следов медведя, я их увидел. Они подошли уже вплотную к селу. Видно, что мамка с малыми прошла по тропке, там, где ходила раньше только домашняя скотина...

Ситуация в других местах, по словам Усика, еще более жесткая. В районе Артыбаша, где погибла туристка, после трагедии постреляли не менее 12 медведей, но и потом там видели еще нескольких.

- Основная причина - бескормица в тайге, - объясняет егерь. - Голод толкает медведя на поиски пищи, они выходят и к людям. Но. Вот пришла весточка с нашей алтайской Уймонской долины близ Белухи. И говорят, там много ягодок. Но тем не менее, медведя на ягодниках нет, его видят на помойках и на турбазах. Конечно, нельзя по этой информации делать какой-то глобальный вывод. Но заставляет задуматься об аномалиях…

Таежник считает, что сейчас в дикой природе гораздо больше турбаз, чем было раньше и, соответственно, еды. То есть, человек вторгся на территорию медведя, невольно прикармливает его и зверь, вкусивший сгущенки или тушенки, на ягодник уже не идет, особенно, в преддверие зимы.

Турбазы и еда их постояльцев привлекают косолапых. ФОТО: Сергей Усик.

- Он будет искать эту сгущенку и тушенку. И понимает уже, что она только вблизи с жильем. Или же, допустим, он курочку «даванул» или кролика, или овечку, неважно. И он также будет кормиться, будет «скотинником». Это у медведя четко фиксируется...

Еще одна причина, это лесные пожары. Так, лесополосы, полыхающие под Томском, стали причиной того, что численность хищников увеличивается в Новосибирской области:

- У нас на территории сейчас находятся около 2,5 тысяч медведей. Но из-за пожаров мы наблюдаем увеличение их численности: идут они в северные районы, - прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии региона. – Охотоведы постоянно отслеживают их численность.

Непопулярная добыча

Остается вопрос, что же делать? Ведь положение дел опасное. Напрашивается ответ про отстрел, но биолог-охотовед, академик Российской академии естественных наук Анатолий Кудактин говорит, что медведь… стал невостребованным.

- На него никто практически не хочет уже охотиться, очень мало. Из количества квоты, которая выделяется, условно, 100 единиц, стреляют максимум 10-15 штук.

По мнению эксперта, из-за того, что популяцию не регулируют, а охотники отстреливают малую долю выделенной квоты, хищники активнее размножаются и их количество из года в год беспрестанно растет.

- Ситуация очень многогранная. Давно идет обсуждение вопроса о том, что численность надо жестко регулировать и выплачивать за добытого медведя премию. Раньше на Алтае такое было, где-то в начале 70-х годов. Охотник стрелял в медведя, приносил его ухо, сдавал, ему за это платили деньги. Надо заниматься этим и сейчас, - уверен Кудактин.

Министерство природных ресурсов РФ в конце 2025 года подводило итоги подсчета хищника - популяция бурого медведя, по данным ведомства, выросла на 40% за последние 11 лет и составила 304 тысячи особей. Лимиты на отстрел увеличивают ежегодно, при этом реальные результаты охоты на хищника не достигают и 30%.

Хищников становится больше, потому что на них не хотят охотиться. ФОТО: Сергей Усик.

- Раньше существовала советская школа охотоведения. А сейчас специалистов-охотоведов готовят лишь в 14 вузах России. Профессия умирает. Почему нужны охотоведы? Именно они должны следить за тем, какая численность зверя, и регулировать ее, - говорит «КП» создатель интернет-сообщества «Общество охотников и рыболовов» Максим Медведев. - Слежка за популяцией - это круглогодичная работа. Ходить по следам, определять число зверей на территории. С этим не справится простой охотник, подавшийся в егеря. Этому нужно учиться. Но профессия умирает, специалистов мало, поэтому и происходят несчастные случаи. А у охотников медведь не популярен, во-первых, из-за цены лицензии, во-вторых, не каждого медведя едят. Часто они больные, и с мясом ничего не сделать.

Что касается той самой цены: в России нет определенной фиксированной стоимости лицензии на отстрел. Есть государственная пошлина - 650 рублей, а дальше прибавляется сбор за добычу объекта животного мира. Так, на портале Госуслуг указана стоимость налогового сбора за обычного медведя - 3000 рублей, а за камчатского бурого и белогрудого дороже - 6000. При этом остальные животные, на кого в России разрешена охота, значительно дешевле. За кабана, например, нужно заплатить лишь 450 рублей, а за дикого северного оленя - 300. К сумме может добавиться путевка - несколько дней охоты в сопровождении егеря и на спецтранспорте в том или ином угодье может стоить и 40, и 70 тысяч рублей.

Когда можно стрелять в медведя?

По большей части, сегодня косолапые пользуются популярностью не как охотничий объект, а как трофей. Но и охотников за таковыми не очень много в стране, до тысячи человек:

- Раньше они зарабатывали сдачей дериватов (части тела, клыки, шкура, биологические материалы зверя), в наше время каналы их продажи, вывоза в Китай, перекрыты. Эта продукция не пользуется особым спросом, - объяснил Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

Плюс, есть нюансы. Охота, в большинстве случаев, разрешается только на взрослого самца. А если невзначай подстрелил медведицу, штрафы очень большие - до 600 000. Поэтому с вопросами регулирования численности медведей в опасных территориях тоже остаются сложности.

Кроме того, если медведь забрел в село, то в него нельзя сразу стрелять:

- Нужно вызвать инспектора, который оценит, ушел ли медведь обратно в лес, или бродит у села. Если у села и может быть опасен, то тогда выносится решение о его утилизации, - прокомментировали в Минприроды Новосибирской области.

Закон позволяет ликвидировать зверя, если он представляет угрозу жизни и здоровью людей и буквально «терроризирует» население. Например, нападает на домашних животных, громит пасеки. Рано или поздно он попытается расправиться с человеком и только тогда принимается решение об отстреле. Но в любом случае у того, кто с ружьем, даже в момент угрозы будут сомнения: «а не нарвусь ли я на штраф?»

Существует еще внутрипопуляционная регуляция, у медведей, по словам экспертов, развит каннибализм. Взрослый самец, если найдет медведицу с медвежатами, съест детенышей, если мать не успеет их увести. Он может добраться и до более взрослого сородича, который зашел на его территорию. Поэтому, пока места хватает, численность может расти, но не бесконечно.

НА ЗАМЕТКУ:

Как себя вести при встрече с медведем

Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края:

– Универсальных советов нет. Но самое главное – не провоцировать нападение хищника: не бежать. Не поворачиваться спиной. Если он вас не видит, остаться незамеченным и тихо уйти. В 99% случаях встречи человека с медведем заканчиваются ничем. Часто человек даже не заметит присутствия медведя, тот «растворяется» при его появлении, хотя специалист увидит характерные следы, вроде примятой травы. Чаще всего, этот хищник сам избегает встречи с человеком – это для него норма.

При встрече с медведем нельзя его провоцировать. ФОТО: Сергей Усик.

Если мы идем в поход и ночуем в палатках, то ни в палатках, ни в лагере не должно быть еды и даже ее остатков. Тогда это не будет провоцировать даже исследовательское поведение медведя.

В норме медведь боится человека, но бывает так называемая антропогенизация части медведей: они привыкают жить рядом с человеком, питаться отходами его жизнедеятельности. Если этот хищник привыкает к человеку - это уже не норма. И он начинает наглеть и требовать еду. Рано или поздно они становятся потенциально опасными для человека и ликвидируются. Есть такое выражение, образно говоря, написанное медвежьей кровью: «Покормил медведя – значит, убил медведя».

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