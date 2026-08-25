На Ставрополье предотвратили наводнение и вырастили рекордный урожай: Владимир Владимиров отчитался перед президентом

Во вторник в Кремле перед президентом отчитывался губернатор Ставрополья Владимиров Фото: REUTERS.

СЛОЖНАЯ ВЕСНА И РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

Во вторник в Кремле перед президентом отчитывался губернатор одного из самых богатых сельскохозяйственных регионов страны — об итогах работы за 2025 год:

1. Собран рекордный урожай

«Мы на Ставрополье собрали больше 10 миллионов тонн. Ни в Советском Союзе, ни в постсоветское время никогда такого не было».

2. Выводим свои сельхозсорта

«В части импортозамещения — мы в пять раз нарастили российскую селекцию. Зерно всегда было своё, но кукурузы, свёклы было ноль. Сегодня это изменилось».

3. Предотвратили наводнение

«Сложно вошли в 2026 год. Очень дождливая весна, выпала фактически годовая норма осадков. У нас было в 2017 году наводнение, вы нам тогда дали 6,2 миллиарда рублей. Мы расчистили русла рек. Теперь дождя выпало в три раза больше — но мы справились».

4. Социалка радует

«По социально-экономическому развитию фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. Мы даже по инвестициям, по валовому региональному продукту — везде растём».

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров Фото: REUTERS.

ИНВЕСТИЦИИ И ТУРИЗМ

— А что с сельхозземлями? В каком они состоянии? — задал проблемный вопрос президент.

Глава региона отчитался: есть проблема опустынивания, за год 8 тысяч гектаров угодий приходят в негодность. Ставрополье вместе с Минсельхозом работает над решением проблемы.

— Есть хорошее предложение — долгосрочная аренда для людей, которые вкладывают большие деньги. Есть аргентинский опыт: страна отдаёт землю Саудовской Аравии, за 50 лет урожая они восстанавливают им земельные ресурсы. Задумка такая, — объяснил Владимиров.

С инвестициями на Ставрополье все хорошо: 10 лет подряд цифры растут. В ближайшие годы будут реализованы еще пять «мегапроектов» на 660 миллиардов рублей. И высокими темпами развивается туризм.

— Когда я начинал работать, в 2013 году, у нас ноль инвестиций в туризм было. Сегодня инвестор пошел. На этот год девять тысяч мест размещения. Одно место, грубо говоря, оценивают где-то в 1 миллион 300 тысяч долларов (дохода). То есть это один номер. Представляете, они мне только девять миллиардов дают. Поэтому сегодня вкладывают сумасшедшие деньги, и планов очень много.

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