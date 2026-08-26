«Гастрокэмп Коми 2026»: История, связь с природой и опыт поколений

Фото предоставлены Министерством туризма Республики Коми и пресс-службой Международного этногастрономического центра.

На днях в Республике Коми прошел гастрономический фестиваль «ШаньгаФест: вкус Севера» ставший заметным событием в культурной и туристической жизни региона. Он объединил предприятия общественного питания, местных производителей, жителей и гостей республики вокруг главных ценностей Севера — природных продуктов, национальных традиций и искреннего гостеприимства.

В период с 14 по 21 августа в Республике Коми в рамках программы фестиваля, по инициативе регионального Министерства туризма работала проектная лаборатория «Гастрокэмп Коми 2026».

Работа лаборатории была развернута в нескольких ключевых точках Республики:

- Финно-угорский этнопарк в селе Ыб.

- Национальная библиотека Республики Коми.

- Сыктывкарский торгово-экономический колледж.

- Ресторан «Асъядор» в Сыктывкаре.

Проект и фестиваль состоялись в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и являющегося частью событийного бренда «Коми Лето», инициированного Главой Коми Ростиславом Гольдштейном.

В команду гастрономического лагеря вошли шеф-повара, шеф-кондитеры и миксологи из Москвы, Вологды, Петропавловска-Камчатского, Якутска и Республики Коми.

НОВЫЕ СМЫСЛЫ

Официальное открытие проектной лаборатории «Гастрокэмп Коми. Вкус Севера» состоялось в Национальной библиотеке Республики Коми. Заместитель Председателя Правительства региона Сергей Емельянов подчеркнул значимость проекта для развития гастрономической культуры и туристической привлекательности региона.

- Мы переосмысливаем подход к еде — и видим, что запрос на знакомство с гастрономической культурой очень велик: разным туристам интересно, с какой гастрономической культурой они столкнутся здесь, - сказал Сергей Емельянов. - Сегодня мы поговорим о том, как позиционируется коми кухня, каково её настоящее и будущее. Благодарю всех за возможность обсудить эти вопросы в профессиональном сообществе.

В свою очередь министр туризма Республики Коми Мария Бадмацыренова отметила значимость проекта «Гастрокэмп Коми».

- Это важный шаг к тому, чтобы вкус Республики Коми стал узнаваемым брендом, который будет привлекать туристов со всей страны, - убеждена министр. - Мы объединяем лучших экспертов, местных производителей и поваров, чтобы показать, насколько богата и самобытна северная кухня. Уверена, что новое меню станет настоящей визитной карточкой региона и поводом для многих открыть для себя Республику Коми через ее уникальные вкусы, а для местных ребят-студентов откроет новые возможности и горизонты карьере с сфере ресторанного дела.

Фото предоставлены Министерством туризма Республики Коми и пресс-службой Международного этногастрономического центра.

ОТ ЯРМАРКИ ДО ЛЕСА

Команда проекта посетила ведущих местных производителей продуктов питания и напитков, в том числе Сыктывкарский молочный завод, Сыктывкарский ЛВЗ и одного из самых крупных обжарщиков кофе в стране «Кофе Плюс» известного как MakBush. Неподдельный восторг иногородних участников команды вызвало качество фермерских продуктов ярмарки выходного дня в Сыктывкаре, интересные продукты для создания авторских блюд были найдены в магазинах «Матö», «Комидар» и ТРЦ «Рублик». Глубже понять традиции коми кухни, её культурный код помогла встреча с хранительницами традиций (одна из которых присоединилась к команде) и совместная выпечка шанег в русской печи в финно-угорском этнопарке. За каждым блюдом — история территории, связь с природой, опыт поколений и уважение к северному образу жизни. Республика Коми может смело претендовать на звание грибной столицы страны, неудивительно, что команда проекта совершила экспедицию в лес зарядившись неповторимой атмосферой сосновых боров и собрав полные лукошки белых грибов и ягод. Сыктывкарский торгово-экономический колледж, несмотря на период летних отпусков, предоставил команде проекта все необходимые условия для полноценной творческой работы, которая кипела на его площадке несколько дней и ночей. Официальная презентация работы команды «Гастрокэмп Коми 2026» была проведена на гостеприимной и профессиональной площадке ресторана «Асъядор» в Сыктывкаре.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ИСКУССТВО

На кухне ресторана одновременно работали более 20 поваров, а официанты, среди которых были как профессионалы, так и студенты колледжа, каждые 5-7 минут сервировали для гостей новые блюда и напитки. 1700 тарелок, 8 авторских напитков, 28 авторских блюд, фламбирование ноги оленя, обугливание с помощью берёзового полена, сырная телега, туман из жидкого азота, рулет расписанный в стиле Кандинского, культурная программа – такого многочисленные участники официальной презентации, длившейся без перерыва больше 4 часов не видели никогда… Участники дегустации авторского меню стоя приветствовали овациями команду проекта. Символично, что в момент проведения презентации проекта у одного из шеф-поваров команды из Республики Коми родился ребёнок и счастливый отец умчался в роддом.

Технологические карты блюд и напитков авторского «Меню Коми» будут бесплатно переданы заведениям общественного питания Республики, их приготовление будут осваивать и студенты колледжа. Важным элементом проекта является то, что все блюда и напитки созданы на основе исключительно местных продуктов, что позволит поддержать местных фермеров, создать новые возможности для роста продаж предприятиям региона и разработать линейку гастросувениров.