Вопрос дня: Какую мелодию вы хотели бы услышать вместо звонка? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Амир Абачев, ученик 7-го класса школы № 9 в Домодедове (отличился тем, что поймал ребенка, который выпал с 9-го этажа):

- Гимн России! Чтобы поддержать тех, кто на СВО. Или другую патриотическую музыку.

Нина Маслова, мать четверых детей, волонтер СВО, Оренбург:

- Можно было бы разбавить школьную рутину произведениями на гитаре. Чтобы на каждой перемене звучала разная музыка. Допустим, на большой - рок, чтобы понимали - нужно в столовую идти, а вот на последний урок что-то более спокойное.

Вячеслав Никонов, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова:

- «День Победы».

Геннадий Онищенко, академик РАН:

- Музыку Таривердиева из «Семнадцати мгновений весны».

Наталья Касимцева, поэт:

- Немного юмора не помешает, поэтому сигнал о начале урока - это «Атас» в исполнении «Любэ». А окончание - «Ну вот и все» Стаса Михайлова или «Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять - мы маленькие дети, нам хочется гулять…» Ну и серьезный мотив необходим - «С чего начинается Родина».

Екатерина Раззакова, депутат Мосгордумы:

- Песня «Дважды два - четыре» из нашего детства, она мне нравится. Инициатива с песнями очень хорошая, она познакомит детей с культурным и историческим наследием страны.

Ольга Шарапова, заслуженный врач РФ:

- Я - за музыку, пропагандирующую здоровый образ жизни. Например, «Закаляйся, если хочешь быть здоров». Также можно включать песни про нашу любимую Москву.

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай»:

- Чудесно бы подошла песня «В юном месяце апреле» из «Приключений Электроника». Она точно бы никого не раздражала и только помогала настраиваться на учебу.

Семен Альтов, сатирик:

- Пусть проведут опрос среди первоклассников, выберут демократичным путем. Если в нем победит какая-нибудь «67» («Сикс севен»), значит, американским школам придется ставить у себя нашего Дунаевского. Кровь за кровь, зуб за зуб.

Светлана Мячина, директор Оренбургской областной библиотеки имени Крупской:

- Звонок - символ школы. И другую мелодию не надо.

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