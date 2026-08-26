Еще 9 марта 2022 года Минобороны России представило оригиналы документов, подтверждающих планы Киева по атаке Донбасса Фото: REUTERS.

Хорошо забытое старое порой нуждается в повторном предъявлении миру. Для торжества справедливости и общего, так сказать, отрезвления.

Что и продемонстрировал 25 августа 2026 года советник президента России Антон Кобяков. Он заявил, что Москва, начав СВО, на две недели опередила вторжение ВСУ:

«Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию - 8 марта 2022 года. Мы их опередили на две недели, сенсационно заявил Кобяков. - Символически - нам хотели преподнести войну в «подарок» на женский праздник. А вместо этого они получили, благодаря прозорливости российского руководства, - «черную метку» нашего, прежде общего, военного праздника.»

То есть, не введи мы войска на территорию Украины 24 февраля 2022 года, получили бы вторжение ВСУ в республики Донбасса. Которые через полгода, по итогам референдумов, стали частью России.

Что же это за документы, на которые ссылается советник президента?

Мы полистали календарь на сайте KP.RU и, действительно, обнаружили большую публикацию о подготовке вторжения Украины в ДНР и ЛНР. Об этом 9 марта 2022 года официально сообщило Минобороны России, представив оригиналы документов, подтверждающих планы Киева. Исходя из них получается, что СВО упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины.

Тогда, весной 2022-го, в распоряжение российских военных попал секретный приказ командования нацгвардии Украины. Он подписан командующим нацгвардии генерал-полковником Миколой Баланом 22 января 2022 года.

Фото: Министерство обороны РФ.

Фото: Министерство обороны РФ.

Фото: Министерство обороны РФ.

В то время под Львовом, на печально известном теперь уже Яворовском полигоне шла подготовка войск оперативного назначения для выполнения специальной задачи. А именно - операции объединенных сил Украины.

То есть, кроме нацгвардии в этой операции должны были участвовать и другие украинские вооруженные формирования. Прежде всего, десантно-штурмовые войска, как самые боеспособные. А нацгвардия, по сути, должна была стать прикрытием — мол, это не военная, а всего лишь «внутренняя полицейская операция».

- Особо отмечу, соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове, - терпеливо объяснял с телеэкранов в марте 2022-го представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. - Заму командующего нацгвардии Украины была поставлена задача с 7-го по 28-е февраля 2022 года организовать боевое слаживание войсковой группы нацгвардии и десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Собственно, тогда Конашенков и представил оригинал этого секретного документа.

- На нем оригинальные подписи командования нацгвардии Украины, - указал представитель Минобороны России. - Мы хорошо помним заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии планов вооруженного захвата ЛНР и ДНР. Их стремлении решать все "политико-дипломатическим путем». Секретные документы нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений.

Прошло 4,5 года. Об этих документах все как-то уже подзабыли. Особенно на Западе - там их с самого начала предпочли не замечать. Иначе рушится такая удобная аксиома о вторжении России и защищающейся Украине, которой надо помогать.

По документам-то получается все наоборот!

Антон Кобяков о них напомнил.

А KP.RU нашел и предъявляет.

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