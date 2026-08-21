Влиятельные друзья подарили Ларисе Долиной сразу две квартиры

Лариса Долина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Казани проходит музыкальный конкурс «Новая волна», куда по традиции прибыл целый десант звезд. В числе постоянных участников 70-летняя Лариса Долина. Несколько недель назад народная артистка подтвердила информацию о том, что влиятельные друзья, действительно, подарили ей квартиру. А на «Новой волне» Лариса Александровна поделилась подробностями.

В беседе с журналистами певица рассказала, что ей подарили даже не одну квартиру, а целых две, которые соединены. Таким образом, получается два блока. В первом проживает Долина с любимыми кошками, а во втором — 43-летняя дочь певицы Ангелина и 14-летняя внучка Ангелина. Дочь артистки фактически ее правая рука.

Напомним, что в 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы. Тогда под давлением аферистов певица продала свою пятикомнатную квартиру площадью 236 кв. м в Хамовниках за 112 млн рублей, по цене ниже рыночной на 80 млн. Более того, Долина передала крупную сумму наличными курьеру (Анжеле Цырульниковой). В 2025 году Хамовнический суд вынес резонансное решение и вернул звезде квартиру. Новая собственница Полина Лурье, оставшаяся ни с чем, не сдалась и дошла до Верховного суда, которое отменил предыдущее решение и вернул ей честно приобретённые апартаменты.

В начале 2025-го Долина переехала в съемные апартаменты. А летом 2026 года исполнительница рассказала, что вопрос с жильем, наконец, решился.

«У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я ее купила. Мне друзья купили», — ранее поделилась Лариса Александровна.