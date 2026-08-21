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Общество21 августа 2026 9:02

Россияне назвали средний размер своего кабачка

Вопрос, который давно не давал покоя дачникам и кулинарам, наконец получил точный ответ. «Национальный стандарт» составляет 20,74 см
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Торговая сеть «Пятёрочка» провела в социальных сетях среди подписчиков шуточный опрос про размеры кабачков.

Участники делились габаритами кабачков из своего урожая или холодильника, устраивая настоящие мерительные состязания в комментариях. Организаторы собрали все ответы и вывели средний результат.

На этом история не закончилась. В отдельных магазинах сети у овощных полок появились специальные стенды с итогами исследования и линейкой. Теперь проверить, насколько конкретный кабачок близок к эталону, можно прямо перед покупкой.

Проект приурочен к сезону кабачков и предлагает взглянуть на привычный продукт с неожиданной стороны.