Россияне назвали средний размер своего кабачка

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Торговая сеть «Пятёрочка» провела в социальных сетях среди подписчиков шуточный опрос про размеры кабачков.

Участники делились габаритами кабачков из своего урожая или холодильника, устраивая настоящие мерительные состязания в комментариях. Организаторы собрали все ответы и вывели средний результат.

На этом история не закончилась. В отдельных магазинах сети у овощных полок появились специальные стенды с итогами исследования и линейкой. Теперь проверить, насколько конкретный кабачок близок к эталону, можно прямо перед покупкой.

Проект приурочен к сезону кабачков и предлагает взглянуть на привычный продукт с неожиданной стороны.