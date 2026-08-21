Йован Савович Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Йован Савович, стоявший у истоков «Лепрозория» и Dirty.ru, умер 20 августа 2026 года. Веб-дизайнеру и предпринимателю было 43 года. О его смерти сообщили друзья и коллеги. Сайт KP.RU рассказывает о его вкладе в развитие всего Рунета.

Биография Йована Савовича

Будущий создатель популярных интернет-проектов появился на свет 3 октября 1982 года в Сараево. В Россию он перебрался в начале 1990-х. Позже Савович вспоминал, что впервые оказался в Москве летом 1991 года, во время августовского путча. Решение уехать из Югославии он связывал с обстановкой в стране, где, по его словам, «люди стали слишком часто убивать друг друга».

В российском интернете Савович получил известность благодаря работе веб-дизайнером и созданию онлайн-сообществ. В 2001 году он запустил Dirty.ru, а спустя три года основал компанию «Futurico». В 2009-м Савовича пригласили выступить на TEDxMoscow, первой российской конференции в формате TED.

Позже его профессиональный путь продолжился в «Яндексе». В апреле 2018 года Савович присоединился к компании и до декабря 2019-го работал продуктовым менеджером в «Дзене». Его вклад в развитие российского интернета отмечали и профессиональные конкурсы. В 2003 году Савович стал победителем «РОТОР++» в категории «человек года».

Йован Савович переехал с Балкан в Россию в начале 1990-х Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Как Dirty.ru повлиял на интернет-культуру нулевых

Первым крупным проектом Савовича стал Dirty.ru. Он появился 22 ноября 2001 года и задумывался как площадка, где посетители могли самостоятельно размещать материалы, ссылки и другой контент. Ресурс стал одним из первых коллективных блогов российского интернета. Долгое время зарегистрироваться на нем можно было только по приглашению.

Внутри действовала система оценок: пользователи выставляли «+» или «-» публикациям, комментариям и другим участникам. На основании этих оценок формировалась карма.

Популярностью пользовались и Photoshop-фестивали. Участники коллективно создавали фотожабы и другие интернет-приколы, превращая подобные конкурсы в одну из заметных особенностей площадки.

В 2007 году Dirty.ru пережил период, получивший название «балканизация». Регистрация на сайте ненадолго стала открытой, однако из-за большого числа желающих попасть на ресурс ее вновь ограничили. Работу проекта неоднократно отмечали на конкурсе «РОТОР». В 2003 году Dirty.ru занял второе место в категории «Интерактивный сайт года». В 2004-м и 2006-м ресурс называли «Блогом года», а в 2011 году он получил первое место в номинации «Коллективный блог года».

Йован Савович скончался на 44-м году жизни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Что такое «Лепрозорий»

«Лепрозорий», который пользователи чаще называли «Лепрой», появился внутри Dirty.ru. Изначально это был раздел для общения людей, подвергшихся блокировкам на Dirty.ru. В 2007 году проект превратился в самостоятельный сайт.

Одним из главных принципов сообщества оставался ограниченный доступ. Новый участник мог попасть внутрь только по приглашению уже зарегистрированного пользователя. Контент при этом создавали сами посетители: они публиковали записи, оставляли комментарии, обменивались ссылками, фотографиями и видео.

Со временем вокруг «Лепры» сформировалось большое закрытое сообщество. На основной странице пользователи с уже сложившейся репутацией могли размещать публикации, которые затем активно обсуждались и набирали высокие оценки. Кроме того, существовало свыше 2000 тематических «подлепр».

Отдельной частью культуры проекта стали мемы. Их придумывали непосредственно участники сообщества. Среди пользователей «Лепрозория» были Артемий Лебедев, Тутта Ларсен, Роман Рябцев, Захар Май, Виктор Пелевин, Дмитрий Гайдук, Ольга Шелест, Алекс Экслер и Сергей Мавроди.

Причина смерти Йована Савовича

О серьезных проблемах со здоровьем Савовича стало известно еще некоторое время назад. В последние годы жизни Савович страдал боковым амиотрофическим склерозом, неизлечимым заболеванием, которое приводит к параличу. За три дня до кончины он находился в больнице и получал лечение через капельницу.

В последние годы жизни Савович страдал боковым амиотрофическим склерозом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Несмотря на это, 20 августа предприниматель продолжал вести свой Telegram-канал. Последний комментарий там появился в 23:58 по московскому времени, назвав одного из подписчиков хамоватым анонимом. Спустя некоторое время стало известно, что создатель «Лепры» и Dirty.ru умер. Йовану Савовичу было 43 года. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

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