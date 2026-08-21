«Позволила себе съесть пирожок!»: Ани Лорак рассказала на «Новой волне» о секретах идеальной формы

Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ани Лорак приехала на «Новую волну» в Казань в роскошной форме. Такой тонкой талии позавидовали многие ее коллеги. Как оказалось, у певицы есть секретная пятиминутка, без которой не обходятся ее будни.

— Надо встать и настроиться на день с медитацией: «Я — свет, я — любовь, я люблю людей, и люди любят меня!» И ты сразу соединяешься с этим потоком энергии любви и находишь ее в себе. И таким образом, с такими добрыми словами, ты принимаешь новый день, даешь себе позитивную установку. Ну а затем, конечно же, следует мини-зарядка: планочка или упражнение для пресса. А потом контрастный душ и завтрак. Я сегодня съела вкусный омлетик и маленький пирожок «эчпочмак». Позволила себе, не смогла сдержаться, простите меня, дорогие поклонники, — поделилась с KP.RU Ани Лорак.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним: на красной дорожке «Новой волны» Лорак появилась в элегантном черном платье, которое подчеркнуло изящные формы артистки.

— Уверенный, эффектный образ, построенный на классическом сочетании черного цвета и грамотно расставленных акцентов. Певица выбрала платье на тонких бретелях с V-образным вырезом, декорированным стразами, — эта деталь моментально добавляет образу блеска в районе декольте и плеч, — высказалась об образе звезды стилист Яна Блиндер. — Юбка асимметричной длины с высоким разрезом и шифоновой драпированной вставкой сбоку создает ощущение легкости, несмотря на насыщенный черный цвет.

Такой выбор фасона работает сразу на нескольких уровнях: глубокий вырез и открытые плечи визуально удлиняют силуэт, разрез добавляет динамики при движении, а стразы на бретелях уводят внимание к лицу и линии шеи. Черный цвет к тому же прекрасно сочетается с загорелой кожей артистки и ее золотистым оттенком волос, уложенных крупными голливудскими волнами.

Массивные серьги-капли и браслеты со стразами на обоих запястьях поддерживают блеск бретелей и делают образ завершенным, не превращая его в перегруженный. Уверенная поза с рукой на бедре только подчеркивает то, насколько органично артистка чувствует себя в этом наряде.

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