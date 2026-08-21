Правительство в Германии может рухнуть из-за двух украинцев: кажется, Мерцу уже не отвертеться

Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Тщеславие и корыстолюбие – два порока, которые погубили не одну судьбу в истории человечества. Но именно среди украинцев они развились до каких-то гипертрофированных масштабов. Что доказал пример украинского дайвера и водолаза Владимира Журавлева, задержанного в Хорватии по причине того, что в Европе был выдан на его арест, как одного из подозреваемых по делу о подрыве «Северных потоков». Причем, ранее он уже был «героем» триллера с элементами детектива, как минимум, дважды.

Первый раз его вывезли из Польши в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами. В следующий раз его сумели задержать, но суд в Польше отказался экстрадировать его в Германию и выпустил на свободу. Этого ему показалось мало, и он и «в третий раз пошел за елкой». На этот раз его повязали хорваты. А все тяга к славе и страсть к деньгам. Журавлева в качестве «технического консультанта» привлек для съемок своего фильма о подрыве «северных потоков» американский кинорежиссер Дуглас (Даг) Лайман, известный тем, что снял один из фильмов о Джейсоне Борне и продюсировал остальные ленты этого цикла. В качестве исполнителей главных ролей Даг привлек известного своей украинофилией Шона Пенна и Эдриена Броуди. Журавлев должен был рассказать и показать, как все происходило, а также проконтролировать съемочный процесс с точки зрения правильности действий и соответствия реальности. При этом американский режиссер сразу обозначил еще до начала процесса, что часть съемок пройдет в окрестностях хорватского городка Пула, где Журавлева в итоге и повязали.

А теперь Хорватия рассматривает вопрос о его экстрадиции в Германию, где и был выдан ордер на арест украинских диверсантов-водолазов. Адвокаты Журавлева уже заявили, что будут ссылаться на решение суда в Польше, которое, по их мнению, создало прецедент по этому делу, а потому Журавлев не подлежит ни выдаче, ни дальнейшему содержанию под стражей.

Но теперь проблемы возникли не только у него и ранее арестованного подельника, по версии немецкого следствия, бывшего сотрудника СБУ Сергея Кузнецова, суд над которым должен начаться через два месяца в Гамбурге, но и у Украины, а еще больше - у властей Германии. В заявлении Федеральной прокуратуры Германии, предъявившей обвинения Кузнецову, говорится, что он «действовал по приказу государственных органов Украины». Обвинение будет доказывать именно этот момент. Для обвиняемых (а Журавлев так или иначе присоединится к Кузнецову, если его выдадут) этот аргумент также позволит значительно смягчить приговор, и шансы, что они согласятся с такой формулировкой, достаточно велики.

Но в таком случае тут начинается очень плохая история для Украины, а для нынешних властей Германии и вовсе катастрофическая ситуация. Которые (внимание!) не просто пришли на помощь режиму, устроившему против Германии стратегическую диверсию, лишившую страну дешевого сырья для промышленности и энергетики, но и стала крупнейшим его донором – сначала среди европейских стран, а теперь и вовсе.

- С момента возвращения Трампа в Белый дом Германия обогнала Америку и стала крупнейшим источником двусторонней помощи Украине в абсолютном выражении. За последние 20 месяцев Берлин пожертвовал вооружения на сумму не менее 12 миллиардов евро и обязался выделить 23 миллиарда евро в течение следующих двух лет, - констатирует один украинский ТГ-канал. - Если раньше Берлин колебался, отправлять ли несколько танков и гаубиц, то теперь он финансирует разработку украинских ударных беспилотников дальнего действия.

Подрыв «Северных потоков» - это самый настоящий акт войны, и если суд в Германии установит, что его совершили от имени украинского государства, то нынешняя политика Берлина в отношении Украины лишится фигового листка последних оправданий, прикрывающего настоящий немецкий срам. В таком случае отставка правительства Германии – это самое незначительное и неминуемое последствие. И правящей коалиции придется на какой-то срок забыть о попытках возвращения власти себе. Никакие ценные сведения и совместные разработки вооружения с Украиной не смогут оправдать жалкую политику Берлина в прошедшие годы.

По этой причине правительство Мерца, конечно, хотело бы напрочь забыть про украинских дайверов-водолазов-диверсантов, и сейчас желало бы, чтобы Кузнецов и Журавлев куда-то делись, но общественный резонанс в Германии настолько велик, что не позволяет немецким властям просто положить это уголовное дело под сукно или задвинуть в дальний ящик. Остается только максимально долго тянуть с процессом, надеясь, что оно как-нибудь само собой рассосется. Как беременность на восьмом месяце.

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