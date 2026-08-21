Стартовал набор в акселератор Спринт 2.0 для российских ИТ-компаний

Это бесплатная программа развития российских ИТ-компаний, разрабатывающих решения для импортозамещения иностранного софта в ключевых отраслях экономики. Заявку на участие можно подать с 20 августа по 24 сентября 2026 года.

Программа реализуется по национальному проекту «Экономика данных».

Принять участие в конкурсном отборе могут отечественные ИТ-компании по всей России, которые создают продукты на замену иностранному ПО, имеют жизнеспособный продукт, команду от 2 человек, финансовые и материальные ресурсы для прохождения акселератора.

Программа подходит как стартапам, так и зрелым компаниям. Ее продолжительность — 3 месяца, а запуск запланирован на январь 2027 года. Компании из регионов могут участвовать в онлайн-формате.

Акселератор дает возможность основателям ИТ-компаний развить продуктовое мышление, найти клиентов и масштабировать продажи, сократить цикл сделки и выйти на новые рынки. За предыдущие годы через программу прошли свыше 700 проектов из 60 регионов страны.

По итогам программы выпускники Спринт 2.0 представляют свои проекты и результаты акселерации на Демо-дне. С решениями проектов, прошедших вторую акселерационную программу 2026 года, можно ознакомиться 20 августа.

Подробности о программе и условия участия в конкурсном отборе: sprint.iidf.ru

Подробности и регистрация на Демо-день акселератора Спринт 2.0: join.iidf.ru/demoday-online