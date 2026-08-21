Российский оператор вновь предоставит телеком инфраструктуру для акции «Дети вместо цветов»

Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Накануне Дня знаний организаторы акции «Дети вместо цветов» напомнили о важной инициативе. Седьмой год подряд добрую идею поддержит «Билайн» — компания выступит технологическим партнёром. Проект призывает родителей школьников не задаривать педагогов цветами, а потратить деньги на благотворительность.

Оператор обеспечит бесплатную работу горячей линии акции (8 903 162 88 81, работает до 5 сентября с 11:00 до 20:00), оплатит отправку СМС уведомлений участникам, в том числе абонентам других операторов. Компания также предоставляет 20 своих офисов в разных регионах России для выдачи праздничной атрибутики. Её можно получить по номеру заявки из СМС сообщения, другие документы не нужны, а обратиться к сотруднику можно без очереди. В комплект входят наклейки, лента для общего букета, открытка, благодарность учителю и грамота для класса.

В 2026 году акция «Дети вместо цветов» проходит в 12 й раз. Её организуют благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком». Идея акции заключается в том, чтобы вместо множества букетов от класса подарить учителю один общий букет, а сэкономленные средства направить на помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым.

За годы проведения акции участники собрали более 576 млн рублей, помощь получили более 12 тысяч семей. В 2025 году сбор превысил 96,5 млн рублей, установив рекорд в истории акции. На средства благотворители закупают медоборудование, лечебное питание и необходимые вещи для детей и молодых взрослых с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, семьи получают комплексную поддержку специалистов: с ними работают медсёстры, координаторы, психологи и юристы.

— Я не могу примерить на себя жизнь мамы с тяжелобольным ребёнком. Мне страшно, мне кажется, что я бы не справилась. Но не замечать жизнь мам и пап, которых болезнь ребёнка лишила возможности работать, отдыхать с друзьями, смотреть в будущее с любопытством, — я тоже не могу. А что могу я? Что может каждый из нас? Что могут и дети? Мы можем организовать акцию «Дети вместо цветов», можем участвовать в ней, можем рассказывать о жизни героев, о жизни героических мам и пап, чьи дети никогда не станут взрослыми и независимыми. Мы можем заметить, помочь, не отворачиваться. А когда нас много, мы можем главное — вернуть уставшим мамам веру в добро; уставшим учителям — веру в значимость их работы; а детям можем подарить важное знание: в школе главное не оценки, а люди! — рассказала директор и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Чтобы принять участие, инициативный родительский комитет класса может зарегистрироваться на сайте акции. Там можно получить номер заявки и сделать пожертвование. Размер взноса каждый участник определяет самостоятельно. В этом году ещё до официального старта акции для участия зарегистрировались 6 тысяч человек.

— «Дети вместо цветов» — яркий пример того, как технологии и человеческая доброта могут менять жизни. Мы видим, как растёт география проекта и как увеличивается сумма собранных средств, а значит, наша общая цель — сделать благотворительность доступной и технологичной — действительно работает, — прокомментировала старт инициативы руководитель по устойчивому развитию в «Билайне» Евгения Чистова.