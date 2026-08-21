Зеленского абсолютно не интересует защита Украины от российских ударов. Он решает совсем иную задачу. Фото: REUTERS.

Все слышали и видели чуть ли не ежедневный плач украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского, практически на коленях умоляющего каждого встречного-поперечного выделить Киеву хоть немного средств ПВО. А, оказывается, это все вранье, лицедейство и притворство – называйте, как хотите. Как рассказал представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, в рамках кредитной программы на 90 млрд евро Киев не подал ни одного запроса на закупку средств противовоздушной обороны. Наоборот, все заявки режима Зеленского сейчас касаются и сосредоточены только на наступательных вооружениях - ударных дронах, ракетах и боевых самолетах. Получается, что все публичные заявления Киева о необходимости ликвидировать дефицит ракет для защиты украинского неба – это пшик, маскировка для отвлечения внимания и показуха для собственного населения, призванная показать, что руководство якобы заботится о нем. И понятно, что все эти запросы одобряются лично самим «просроченным», и это его позиция, а не происки каких-то врагов или конкурентов.

Тем временем информацию представителя Еврокомиссии косвенно подтверждает и британское издание The Financial Times, сообщившее что Зеленский до сих пор не оставил надежд получить разрешение от Илона Маска для использования систем Starlink при ударах по тылам России.

Как пишут британцы, беспилотники, оснащенные Starlink, используют спутниковую сеть SpaceX для поддержания более надежной связи с операторами на больших расстояниях, чем при использовании обычных радиоканалов, и при этом становятся менее уязвимыми для обычных помех. А это является одним из ключевых условий для обеспечения успеха таких ударов беспилотниками или даже ракетами.

Журналисты напомнили, что, по словам присутствовавших на встрече в Белом доме в июле, Зеленский попросил Трампа поговорить с Маском о получении разрешения на использование Starlink за пределами Украины. Но Трамп быстро сошел с этой темы на другие и уже совершенно точно не стал поддерживать этот план. Зеленский был даже готов ограничить использование Starlink расстоянием в 200 километрами, чтобы вытянуть у Маска его согласие, но американский миллиардер отнесся к этой просьбе весьма холодно.

Напомним, ранее Маск уже не разрешил Украине использовать Starlink для нанесения ударов по территории России. Зато пошел навстречу Михаилу Федорову в бытность последнего министром обороны, попросившему Маска в феврале заблокировать несанкционированное использование российскими военными системы Starlink против Украины.

Британцы в этой статье выступают в защиту уволенного с поста министра обороны Федорова, сетуя, что вот сейчас, когда наступила острая нужда в Starlink, Зеленский сам убрал с доски человека, который наладил деловой контакт с американским миллиардером, от которого зависит решение вопроса. Но на самом деле они проговорились совсем о другом, о чем рассказал и представитель ЕК. Зеленского абсолютно не интересует защита Украины от российских ударов. Он решает совсем иную задачу – постараться нанести как можно больший ущерб России своими ударами, а на собственную страну ему глубоко наплевать.

И очевидно, что «добро» на такой подход ему дали союзники-кураторы из Европы, причем, с самых тамошних верхов.

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