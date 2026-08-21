Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Еще одна «замечательная» новость пришла в Киев из Брюсселя. Не в том смысле, что она какая-то хорошая или суперположительная, а в том, что Украину заметили. А новость сама по себе совсем даже и не хорошая. Некоторое время тому назад Киев попросил у Евросоюза денежек для поддержки мелких украинских агропроизводителей. В частности Минсельхоз Незалежной попросил Брюссель выделить 220 млн евро для компенсации процентов по кредитам малым и средним аграриям, которые не могут вывезти свою продукцию из-за блокады портов.

И вот пришел ответ. Его озвучил официальный представитель (читай, пресс-секретарь) Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

- Мы можем подтвердить, что ответили на недавнее письмо министра сельского хозяйства Украины. В нашем ответе мы определили направления возможной поддержки аграрного сектора Украины с использованием уже существующих механизмов, - заявил этот европейский чиновник.

В переводе на обычный язык с чиновничьего это значит, что «денег и не будет, но вы там держитесь». И чтобы ни у кого не было никаких сомнений, Ламмерт еще и дополнительно сам расшифровал свой ответ, добавив, что Украина «уже получает субсидирование процентных ставок по кредитам для фермеров», поэтому украинские хозяйственники, по его мнению, обеспечены всей необходимой поддержкой.

Вот ведь и сумма какая-то вроде бы незначительная, в масштабах украинской коррупции и личных аппетитов «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского. Просто не сумма, а тьфу – ни украсть, ни покараулить. А все равно выписали от ворот поворот.

А потому что не на то просили. Надо было просить на боевые действия, на снаряды, ракеты, самолеты и прочие вооружения, а попросили на поддержку агросектора, причем, еще и малого. А Европе украинский фермер не нужен, там своих производителей хватает. Зачем им конкурировать с дешевой украинской продукцией и поднимать уровень социальной напряженности в и без того уже далеко не самой спокойной части планеты. Чем меньше произведет украинский агросектор, тем его европейскому конкуренту спокойней и благостней жить. А его землю, когда он обанкротится, за бесценок скупят международные гиганты и прочие транснациональные корпорации.

Денег на помощь украинским аграриям нет и не будет. Зато теперь им можно кружевные трусики и на гей-парад*. То есть в нынешних условиях на фронт. Там с украинской стороны как раз столько геев*, от командования и до низовых боевиков, что ни на одном европейском прайде столько не найти. Только зовут их иначе, более грубым словом.

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