Звезды удивили сменой имиджа: Екатерина Волкова побрилась наголо, а Волочкова надела парик

Екатерина Волкова побрилась наголо, а Волочкова надела парик. Фото: Дмитрий Чинков, You Wanna

На этой неделе сразу несколько звезд удивили сменой имиджа. Анастасия Волочкова предстала в образе дивы в фотосессии одного известного российского бренда. А Екатерина Волкова буквально шокировала поклонников, вернувшись к брутальному имиджу, который был у нее много лет назад.

Анастасия Волочкова

«Волочкова. Осень. Prosecco» — так известный российский бренд You Wanna представил свою осеннюю коллекцию, главной героиней которой стала знаменитая балерина.

Анастасия Волочкова. Фото: You Wanna

50-летняя Анастасия примерила около 10 разных образов с эффектными платьями, прозрачными блузами и легинсами. Но больше всех выделялся лук Волочковой в голубом джемпере с надписью Prosecco. Добавим, что такие джемперы бренд выпускает уже несколько лет. И вот вещь, наконец, нашла свою героиню…

Анастасия Волочкова. Фото: You Wanna

Для съемки звезде сделали несколько причесок. Зачесали волосы в хвост — так Анастасия ходит в обычной жизни. А нам особенно понравился образ балерины в белокуром коротком парике. Все-таки объем у лица Волочковой очень идет.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: кадр из видео / личная страница в соцсети

Актриса буквально шокировала подписчиков, опубликовав в своём блоге видео с бритьем головы налысо. Продолжительное время 52-летняя Екатерина носила кудрявое каре. Волосы у актрисы вьются от природы.

«Недавно перенесла небольшую операцию, в ходе которой врачи срезали щедрую часть волос на затылке. Ну а я решила не оставлять дело на полпути — и побрилась наголо», — объяснила Екатерина кардинальную смену имиджа.

Екатерина Волкова. Фото: Дмитрий Чинков

Фолловеры звезды тут же прокомментировали новую «прическу».

«Наша Бритни», — написал продюсер и ведущий Гера Иващенко.

«Как тебе хорошо», — отреагировала Лера Кудрявцева.

«Ты прекрасна!» — восхитилась Глафира Тарханова.

Екатерина Волкова. Фото: Дмитрий Чинков

А мы добавим, что с почти лысой головой Волкова ходила в нулевые годы в период отношений с известным политиком Эдуардом Лимоновым. Действительно, максимально короткий ежик Екатерине очень идет и делает ее образ брутальным и стильным. Ожидаемо, что фотосессия в майке-алкоголичке, шубе, джинсах, рокерских украшениях и с размазанным макияжем не заставила себя долго ждать.

Екатерина Волкова. Фото: Дмитрий Чинков

«Я всегда была немного панком в душе. Иногда самый смелый жест — это просто снять все лишнее и остаться собой», — написала Волкова под кадрами.

Мари Краймбрери

Мари Краймбрери. Фото: кадр из видео / личная страница в соцсети

Мари Краймбрери, которая регулярно наращивает локоны, обновила цвет волос. 34-летняя певица сделала сложную технику окрашивания у парикмахера-стилиста Владимира Прончева. У Мари получился дорогой русый оттенок с переливами. Краймбрери очень идет естественный цвет волос.

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