Из-за чего на самом деле плакала Анжелика Варум в Казани: вот что произошло

Анжелика Варум выступила на "Новой волне" Игоря Крутого Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анжелика Варум на днях появилась на публике. Жена Леонида Агутина приехала в Казань на фестиваль "Новая волна" Игоря Крутого. Во время подготовки к выступлению Варум внезапно заплакала. Поклонники никак не могли понять причину слез артистки. И вот теперь появились подробности.

Анжелика Варум расплакалась на "Новой волне 2026", увидев видеоматериалы с Раймондом Паулсом. 57-летняя певица сейчас редко появляется на людях, ведя тихую жизнь без гастролей и крупных концертов. Вот почему приезд жены Леонида Агутина в Казань стал для поклонников звезды настоящей сенсацией. Публика следила за каждым шагом Варум.

От пристальных взглядов не ускользнул случай на репетиции. Судя по всему, артистам было непросто справиться с нахлынувшими воспоминаниями.

Жена Леонида Агутина заплакала прямо на сцене Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анжелика заплакала прямо на сцене, когда во время исполнения песни "Я вышла на Пикадилли" на экране появились архивные кадры с прошлых лет "Новой волны". Певица расчувствовалась, увидев фото с Паулсом. Она вытирала рукой слезы.

Пообщаться со звездой репортерам так и не удалось. Артистка наотрез отказалась выходить к ним, проигнорировала вопросы и очень быстро ретировалась.

Игорь Крутой рассказал, что вечер, посвященный 90-летию Паулса, прошел очень тепло. Сам маэстро, проживающий в Юрмале, в Россию не приехал. По словам Игоря Яковлевича, музыкант разрешил исполнение своих песен и отказался от гонорара.