Певица Алсу за кулисами фестиваля "Новая волна" в Казани Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейный вечер, посвященный Раймонду Паулсу, стал одним из самых ярких музыкальных событий «Новой волны – 2026» – сцена собрала артистов нескольких поколений, чтобы отдать дань уважения легендарному композитору. Атмосфера получилась торжественной и одновременно очень теплой, а образы, которые звезды выбрали для выхода на сцену, оказались под стать самому вечеру – эффектными, разнообразными и продуманными до мелочей. Разбираем самые запоминающиеся сценические луки этого гала-концерта вместе со стилистом и продюсером Яной Блиндер.

Стилист, продюсер Яна Блиндер Фото: Личный архив.

Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев признался репортерам на «Новой волне», что иногда скучает по большой сцене, которую покинул два года назад, но возвращаться с гастрольным туром не хочет. Мол, все уже было, хочется уделить время себе. 77-летний артист, который никогда не был полным, за годы творческого отпуска еще больше постройнел. На «Новой волне» Казанова, как всегда, в своей эпатажной манере доказал, что сценический образ – это тоже часть искусства, и выбрал весьма эффектный костюм. Черный жакет с крупным серебристым орнаментом, напоминающим вихревые узоры, надет поверх глубокого черного топа с V-образным вырезом, а завершают образ черные расклешенные брюки с золотой лампасной отделкой по боковому шву. На талии – массивный золотой пояс с декоративной пряжкой в виде насекомого.

Валерий Леонтьев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Такое решение работает безотказно именно для сцены: серебристый орнамент на черном фоне создает эффектную игру света при движении артиста, а расклешенный крой брюк добавляет силуэту драматургии и театральности, столь важной для юбилейного концерта такого масштаба. Золотые акценты – пояс, лампасы – вносят в образ праздничный блеск, не позволяя черной гамме выглядеть мрачно. Абсолютно узнаваемый, стильный выход – визитная карточка артиста, которая работает именно потому, что он верен себе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анжелика Варум

Певица выбрала образ, построенный на контрасте ярчайшего цвета и лаконичного силуэта – насыщенный фуксия-костюм из мягко драпированной ткани, состоящий из свободного жакета с запахом и широких брюк в пол. V-образный вырез жакета открывает декольте, а объемные рукава три четверти добавляют силуэту грациозности.

Анжелика Варум Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Цвет наряда весьма спорный. Анжелика всегда любила элегантные наряды в сдержанной палитре, а тут такое буйство красок.

А вот крой костюма прекрасный, свободный, создающий комфортный и летящий силуэт, идеальный для выхода на сцену. Асимметричная драпировка на груди добавляет образу легкой скульптурности, не позволяя монохромному цвету выглядеть плоско.

Черная шляпа с розовой лентой в тон костюму стала эффектным завершающим акцентом – прием, который сразу добавляет образу легкой ретро-нотки. Светлые волосы под шляпой и минимум украшений оставляют главным героем цвет и силуэт костюма.

Дарья Мороз

Актриса выбрала образ в духе строгой вечерней элегантности – классический белый брючный костюм прямого кроя с широкими лацканами, надетый поверх черного топа с глубоким вырезом. Прямые брюки со стрелками и однобортный жакет создают лаконичный, безупречно скроенный силуэт.

Дарья Мороз Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Такой выбор – беспроигрышное решение для сцены такого статусного мероприятия: белый цвет всегда читается торжественно и свежо, а контраст с черным топом добавляет образу графичности и не дает костюму выглядеть слишком монохромно скучным. Прямой крой брюк визуально удлиняет силуэт, а классические лацканы жакета придают образу уверенности и собранности. Черные лаковые туфли-лодочки завершают композицию, рифмуясь с топом.

Дима Билан

Артист выбрал образ в духе милитари – светлый жакет с погонами и декоративными пуговицами, надетый поверх белой рубашки со сборками и жабо, а завершают комплект темные кожаные брюки с потертой фактурой. Крой жакета короткий, приталенный, с четкими плечевыми линиями. Подобные жакеты были в гардеробе у Майкла Джексона и сейчас на волне популярности фильма -биографии о нём снова вошли в топы.

Дима Билан Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это эффектное решение для юбилейного гала-концерта: светлый верх с военными деталями считывается статусно и торжественно, а фактурная кожа брюк добавляет образу рок-н-ролльного характера, не давая ему уйти в излишнюю строгость. Контраст светлого верха и темного низа – классический, всегда выигрышный прием, который визуально структурирует силуэт на сцене.

Взъерошенная укладка волос и легкая небритость поддерживают дерзкий, харизматичный образ артиста, а высокие сапоги с кожаными брюками добавляют выразительности в нижней части силуэта.

Алсу

Алсу сияет. В звездном закулисье артистка намекнула, что сейчас счастлива в личном плане. Мол, пока не может рассказывать подробностей, но она не обделена вниманием сильного пола. На юбилее Раймонда Паулса Алсу выбрала один из самых эффектных выходов вечера – облегающее платье с геометричными вырезами, полностью расшитое пайетками и декорированное белоснежными перьями, ниспадающими массивной накидкой от плеч до пола. Форма выреза на груди – треугольная, с открытыми боками, создающая ощущение почти скульптурной конструкции.

Алсу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Такое решение – смелый, но точно продуманный ход: белоснежная гамма читается торжественно и роскошно, а сочетание сверкающей вышивки с фактурными перьями создает эффект многослойного сияния, которое прекрасно работает под сценическим освещением. Прозрачные вставки между декорированными панелями визуально удлиняют силуэт, добавляя образу легкости, несмотря на объемную перьевую накидку.

Александр Ревва с женой Анжеликой

Пара выбрала образы, построенные на контрасте плотной черноты и прозрачных вставок – прием, который сработал очень эффектно для обоих. Александр Ревва предстал в черном приталенном пальто поверх такой же черной рубашки и брюк – лаконичный, статусный монохромный образ с акцентом на безупречную посадку силуэта.

Александр Ревва с супругой Анжеликой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Его супруга выбрала более смелое решение: черная юбка-карандаш с драпировкой и разрезом в сочетании с полупрозрачным верхом с корсетным бюстье под ним. Прозрачная ткань создает эффект многослойности, а корсетная основа структурирует силуэт, не позволяя прозрачности выглядеть излишне откровенной.

Такой парный выбор – грамотное стилистическое решение: единая черная палитра объединяет оба образа в цельный дуэт, а игра прозрачности у супруги добавляет вечеру нотку смелости на фоне более классического образа партнера. Темные очки Александра и золотистые аксессуары его супруги – сумка на цепочке, серьги – становятся точными завершающими акцентами.

Ани Лорак

Певица выбрала образ в духе классического голливудского гламура – платье цвета слоновой кости с драпированным лифом в форме сердца и высоким разрезом, из мягко струящейся ткани с легким сатиновым блеском. Асимметричная драпировка на талии создает эффект перетекающих складок, характерных для нарядов в стиле ретро.

Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Такое решение – беспроигрышный выбор для юбилейного гала-концерта: светлый, благородный оттенок слоновой кости читается торжественно и элегантно, а драпированный лиф подчеркивает фигуру, создавая мягкие, женственные линии силуэта. Высокий разрез добавляет образу динамики и легкой сценической драматургии, уместной для выступления.

Длинные волнистые волосы, уложенные на одну сторону, и удлиненные серьги логично поддерживают романтичную, ретро-эстетику всего образа. Босоножки на каблуке в тон платью продолжают монохромную светлую гамму.

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