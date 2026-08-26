Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Юбилейный вечер, посвященный Раймонду Паулсу, стал одним из самых ярких музыкальных событий «Новой волны – 2026» – сцена собрала артистов нескольких поколений, чтобы отдать дань уважения легендарному композитору. Атмосфера получилась торжественной и одновременно очень теплой, а образы, которые звезды выбрали для выхода на сцену, оказались под стать самому вечеру – эффектными, разнообразными и продуманными до мелочей. Разбираем самые запоминающиеся сценические луки этого гала-концерта вместе со стилистом и продюсером Яной Блиндер.
Фото: Личный архив.
Валерий Леонтьев признался репортерам на «Новой волне», что иногда скучает по большой сцене, которую покинул два года назад, но возвращаться с гастрольным туром не хочет. Мол, все уже было, хочется уделить время себе. 77-летний артист, который никогда не был полным, за годы творческого отпуска еще больше постройнел. На «Новой волне» Казанова, как всегда, в своей эпатажной манере доказал, что сценический образ – это тоже часть искусства, и выбрал весьма эффектный костюм. Черный жакет с крупным серебристым орнаментом, напоминающим вихревые узоры, надет поверх глубокого черного топа с V-образным вырезом, а завершают образ черные расклешенные брюки с золотой лампасной отделкой по боковому шву. На талии – массивный золотой пояс с декоративной пряжкой в виде насекомого.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Такое решение работает безотказно именно для сцены: серебристый орнамент на черном фоне создает эффектную игру света при движении артиста, а расклешенный крой брюк добавляет силуэту драматургии и театральности, столь важной для юбилейного концерта такого масштаба. Золотые акценты – пояс, лампасы – вносят в образ праздничный блеск, не позволяя черной гамме выглядеть мрачно. Абсолютно узнаваемый, стильный выход – визитная карточка артиста, которая работает именно потому, что он верен себе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Певица выбрала образ, построенный на контрасте ярчайшего цвета и лаконичного силуэта – насыщенный фуксия-костюм из мягко драпированной ткани, состоящий из свободного жакета с запахом и широких брюк в пол. V-образный вырез жакета открывает декольте, а объемные рукава три четверти добавляют силуэту грациозности.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Цвет наряда весьма спорный. Анжелика всегда любила элегантные наряды в сдержанной палитре, а тут такое буйство красок.
А вот крой костюма прекрасный, свободный, создающий комфортный и летящий силуэт, идеальный для выхода на сцену. Асимметричная драпировка на груди добавляет образу легкой скульптурности, не позволяя монохромному цвету выглядеть плоско.
Черная шляпа с розовой лентой в тон костюму стала эффектным завершающим акцентом – прием, который сразу добавляет образу легкой ретро-нотки. Светлые волосы под шляпой и минимум украшений оставляют главным героем цвет и силуэт костюма.
Актриса выбрала образ в духе строгой вечерней элегантности – классический белый брючный костюм прямого кроя с широкими лацканами, надетый поверх черного топа с глубоким вырезом. Прямые брюки со стрелками и однобортный жакет создают лаконичный, безупречно скроенный силуэт.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Такой выбор – беспроигрышное решение для сцены такого статусного мероприятия: белый цвет всегда читается торжественно и свежо, а контраст с черным топом добавляет образу графичности и не дает костюму выглядеть слишком монохромно скучным. Прямой крой брюк визуально удлиняет силуэт, а классические лацканы жакета придают образу уверенности и собранности. Черные лаковые туфли-лодочки завершают композицию, рифмуясь с топом.
Артист выбрал образ в духе милитари – светлый жакет с погонами и декоративными пуговицами, надетый поверх белой рубашки со сборками и жабо, а завершают комплект темные кожаные брюки с потертой фактурой. Крой жакета короткий, приталенный, с четкими плечевыми линиями. Подобные жакеты были в гардеробе у Майкла Джексона и сейчас на волне популярности фильма -биографии о нём снова вошли в топы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Это эффектное решение для юбилейного гала-концерта: светлый верх с военными деталями считывается статусно и торжественно, а фактурная кожа брюк добавляет образу рок-н-ролльного характера, не давая ему уйти в излишнюю строгость. Контраст светлого верха и темного низа – классический, всегда выигрышный прием, который визуально структурирует силуэт на сцене.
Взъерошенная укладка волос и легкая небритость поддерживают дерзкий, харизматичный образ артиста, а высокие сапоги с кожаными брюками добавляют выразительности в нижней части силуэта.
Алсу сияет. В звездном закулисье артистка намекнула, что сейчас счастлива в личном плане. Мол, пока не может рассказывать подробностей, но она не обделена вниманием сильного пола. На юбилее Раймонда Паулса Алсу выбрала один из самых эффектных выходов вечера – облегающее платье с геометричными вырезами, полностью расшитое пайетками и декорированное белоснежными перьями, ниспадающими массивной накидкой от плеч до пола. Форма выреза на груди – треугольная, с открытыми боками, создающая ощущение почти скульптурной конструкции.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Такое решение – смелый, но точно продуманный ход: белоснежная гамма читается торжественно и роскошно, а сочетание сверкающей вышивки с фактурными перьями создает эффект многослойного сияния, которое прекрасно работает под сценическим освещением. Прозрачные вставки между декорированными панелями визуально удлиняют силуэт, добавляя образу легкости, несмотря на объемную перьевую накидку.
Пара выбрала образы, построенные на контрасте плотной черноты и прозрачных вставок – прием, который сработал очень эффектно для обоих. Александр Ревва предстал в черном приталенном пальто поверх такой же черной рубашки и брюк – лаконичный, статусный монохромный образ с акцентом на безупречную посадку силуэта.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Его супруга выбрала более смелое решение: черная юбка-карандаш с драпировкой и разрезом в сочетании с полупрозрачным верхом с корсетным бюстье под ним. Прозрачная ткань создает эффект многослойности, а корсетная основа структурирует силуэт, не позволяя прозрачности выглядеть излишне откровенной.
Такой парный выбор – грамотное стилистическое решение: единая черная палитра объединяет оба образа в цельный дуэт, а игра прозрачности у супруги добавляет вечеру нотку смелости на фоне более классического образа партнера. Темные очки Александра и золотистые аксессуары его супруги – сумка на цепочке, серьги – становятся точными завершающими акцентами.
Певица выбрала образ в духе классического голливудского гламура – платье цвета слоновой кости с драпированным лифом в форме сердца и высоким разрезом, из мягко струящейся ткани с легким сатиновым блеском. Асимметричная драпировка на талии создает эффект перетекающих складок, характерных для нарядов в стиле ретро.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Такое решение – беспроигрышный выбор для юбилейного гала-концерта: светлый, благородный оттенок слоновой кости читается торжественно и элегантно, а драпированный лиф подчеркивает фигуру, создавая мягкие, женственные линии силуэта. Высокий разрез добавляет образу динамики и легкой сценической драматургии, уместной для выступления.
Длинные волнистые волосы, уложенные на одну сторону, и удлиненные серьги логично поддерживают романтичную, ретро-эстетику всего образа. Босоножки на каблуке в тон платью продолжают монохромную светлую гамму.
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