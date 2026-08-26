Число социальных предприятий в России показало заметный рост

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Реестр социальных предпринимателей в России увеличился на 924 записи по сравнению с июлем. Новые компании и предприниматели с социальным характером бизнеса, появились в 65 регионах страны. Об этом рассказали в Фонде «Наше будущее», который занимается развитием этого сегмента в России.

Всего в Реестре социальных предприятий сейчас 9282 участника. В Фонде напоминают: это не просто статистика. За ней реальные рабочие места, доступное образование, путешествия, средства медицинской реабилитации для жителей. Каждый проект показывает, как предпринимательство может одновременно приносить доход и решать общественные задачи.

Реестр обновляется ежегодно: одни предприниматели подтверждают статус (7841 компания), другие получают его впервые (1441 участник), а часть участников выбывает. Августовский рост говорит о восстановлении Реестра после июльского этапа обновления.

— Августовскую динамику важно оценивать в контексте ежегодного обновления Реестра. Она показывает не только приток новых участников, но и способность действующих социальных предприятий повторно подтверждать статус. Для развития сектора принципиально, чтобы после включения в Реестр компания не оставалась один на один со своими задачами. Следующим звеном должны становиться адресные инструменты — финансирование, обучение, продвижение и сопровождение масштабирования. Тогда Реестр работает не как формальный перечень, а как основа управления развитием сектора: позволяет видеть региональные различия, поддерживать доказавшие жизнеспособность модели и связывать предоставленные ресурсы с измеримым результатом для людей и территорий, — отметила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Ведение Реестра помогает выстраивать адресную поддержку для социальных предпринимателей. В пример Фонд приводит Калининградскую область. Регион представлен в Реестре 199 компаниями. Проекты могут принять участие в конкурсе «Вектор добра». Для заявки бизнес обязательно должен быть в Реестре. Победители получат по 500 тысяч рублей на развитие.

В Фонде также отметили, что социальные предприятия стали оказывать больше влияния на внутренний туризм. Проекты способны создать вокруг местной истории новую экономику и привлекать гостей.

Так в подмосковной Коломне создательницы проекта «Душистые радости» нашли в архивах сведения о старом мыловаренном производстве. Партнеры начали выпуск продукции по дореволюционным рецептам, создали музей. В костромском Кологриве предприниматель Егор Доставалов на базе подсобного хозяйства запустил проект «Гусиная столица»: с гастроужинами, прогулками по тайге и мастер-классами. Так в небольшом городе появилось около 30 рабочих мест и новый маршрут для туристов. В Санкт-Петербурге компания «Либерти» делает путешествия для людей с инвалидностью. Московский музей «Сенсориум» создает рабочие места для незрячих и слабовидящих гидов, которые проводят экскурсии в абсолютной темноте. Подобные инициативы делают город дружелюбнее для гостей и жителей.

В «Нашем будущем» подчеркивают: получение статуса предпринимателем должно сопровождаться его поддержкой. Тогда инициативы начинают работать: помогать жителям и экономике малой родины.

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