Новая вселенная «Смешариков»: «Пятёрочка» запускает коллекцию супергероев

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Покупателей ждут 28 фигурок знакомых героев в супергеройских образах, а в приложении «Пятёрочки» — мобильная игра с денежным призовым фондом 1,5 млн рублей и дополнительными специальными призами.

Новая коллекция создана специально для «Пятёрочки» и знакомит с параллельной вселенной «Смешариков». Здесь привычные герои получают новые роли и отправляются путешествовать между мирами.

Коллекция продолжает тему альтернативных реальностей, которая стала центральной в полнометражном фильме «СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ», и объединяет сразу несколько форматов — коллекционные фигурки, мобильную и настольную игры.

В коллекции — 28 супергероев

Среди них классические герои Смешариков и новые версии персонажей, созданные для этой игровой вселенной. При этом суперспособности Кроша, Ёжика, Нюши, Бараша, Лосяша и других соответствуют характерам. Например, Крош по-прежнему самый быстрый и активный кролик, а Пин лучший изобретатель своего времени.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Собрать, играть и выиграть

Для коллекции в торговой сети подготовили специальный альбом, где можно узнать больше о новой вселенной, познакомиться с героями и их способностями и собрать всех Смешариков. А продолжить приключение можно за семейной настольной игрой «Разлом реальности»: участникам предстоит отправиться в параллельные измерения и вместе найти путь обратно.

Дополняет коллекцию мобильная игра в приложении «Пятёрочки». Она выполнена в общей стилистике акции и предлагает участникам побороться за денежные призы из общего фонда 1,5 млн рублей. Среди дополнительных призов — путешествие на Байкал, тур на концерт Шакиры и сертификаты на покупки в магазинах бытовой техники и косметики.

Как собрать коллекцию

С 25 августа по 5 октября получить фигурку в подарок можно за покупку от 800 рублей одним чеком с картой «Х5 Клуба» в магазинах «Пятёрочка». При заказе в сервисе «Пятёрочка Доставка» фигурка выдается за каждые 1200 рублей в одном чеке.

Тех, кто хочет выбрать конкретного героя или не хочет ждать следующей покупки, фигурки также ждут на кассе — их можно приобрести за 49 рублей.

Дополнительные фигурки можно получить за покупку товаров-партнеров, а также трех «конфеток доброты».

Знакомые герои — для всей семьи

Новая коллекция рассчитана не только на детей, которые привыкли видеть героев в видеоиграх, супергеройских историях и коллекционных наборах, но и на взрослых, выросших на «Смешариках».

Так знакомая история получает новое продолжение: Смешарики остаются собой, но отправляются в параллельную вселенную, где каждый герой становится частью команды.

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