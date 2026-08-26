Фото: REUTERS.

С начала проведения Россией СВО многие украинские политологи неоднократно отмечали, что «единая Украина» на деле оказалась раздерганной на куски, когда у жителей одного региона нет практически ничего общего, кроме паспорта, с населением другого. Но, как выяснилось, они ошибались. Всю Украину сейчас объединяет неприятие нынешнего украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского – его антирейтинг уже зашкаливает за 72%, а в реальности еще выше.

Протесты против ТЦК на Украине

Но Зеленский сидит высоко и далеко, до него так просто не добраться, а антирейтинг сыграет только на президентских выборах, если «просрочка» на них пойдет. Между тем, есть еще одна категория лиц, которую вся Украины от пока еще контролируемых Киевом окраин Донбасса до вполне себе бандеровских граничащих с Западом Львовщины и Ивано-Франковщины ненавидит искренне и от всей души. И это сотрудники ТЦК.

Они боятся ходить по улицам в форме, когда находятся не при исполнении, их детей бьют в школах, им плюют вслед и в лицо. А периодически вспыхивающие очаги сопротивления лишь доказывают, что этот вулкан пока еще окончательно не проснулся, но вот когда это наконец-то произойдет, «людоловам» Зеленского очень сильно не поздоровится.

Антирейтинг Зеленского зашкаливает за 72%, а в реальности еще выше Фото: REUTERS.

Например, в Харьковской области только по официальным данным с начала года в глубоком тылу 23 сотрудника ТЦК получили ранения от собственных сограждан. А один из «людоловов» был убит. А буквально на днях уже во Львове мужчина, которого ТЦКшники попытались погрузить в свой микроавтобус, несколькими ударами ножом в шею убил еще одного «людолова». Его, конечно, тут же повязали, но сейчас многие предпочитают выбирать тюрьму, где есть гарантии остаться в живых, отправке на фронт.

Бунт против ТЦК в Тернополе: Что происходит

Последняя по времени история случилась буквально вчера вечером в Тернополе. Патруль ТЦК заехал во двор многоквартирного дома, наметил жертву и отловил, но внезапно оказался в окружении местных жителей. Мужчины и женщины, юноши и девушки внезапно окружили машину ТЦК и буквально распотрошили ее. «Людоловы» поспешили ретироваться, но одного из своих оставили в автомобиле, и его пришлось вызволять и отбивать у толпы прибывшим на место происшествия дополнительным нарядам полиции. Которые тоже спасовали перед большим численным преимуществом гражданской толпы. Пришлось даже пригонять военную технику, бронеавтомобиль, который постоял в стороне в качестве декорации. Как позже сообщил Тернопольский ТЦК, его сотрудники получили многочисленные «телесные повреждения».

Но и на этом история не закончилась. Собравшаяся молодежь еще долго не расходилась, пела песни, а потом устроила марш по областному центру. И, хотя такие акции во время действия военного положения не разрешены, и акция не была согласована с полицией и прочими властями, полиция ничего не смогла сделать и даже не предпринимала никаких попыток для этого. Наоборот, полицейские наряды выполняли, по сути, функцию охраны марширующих. И тот самый бронеавтомобиль тоже привлекли для сопровождения марша.

Стоит лишь гадать, как бесятся сейчас в ТЦК в разных городах Украины, поскольку информация о «тернопольском бунте» уже разлетелась по всей стране, и украинцы могли сделать вывод, что массовость подобных акций является залогом их успешности. А это совсем не то, чего желали бы в Минобороны Украины и на Банковой у Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский может «убрать» метящего в президенты экс-министра обороны Федорова

Во Львове мужчина с ножом убил сотрудника военкомата