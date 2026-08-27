Любимый кофе из «Пятёрочки Кафе» теперь можно приготовить дома

Фото: пресс-служба "Пятёрочки"

В основе новинки — тот же фирменый бленд 100% арабики из Бразилии, Колумбии и Эфиопии, который уже хорошо знаком покупателям «Пятёрочки Кафе». Напиток отличается насыщенными шоколадно-ореховыми нотами с легкими оттенками карамели. Чтобы сохранить тот самый вкус, специалисты тщательно подобрали состав бленда и степень обжарки. Каждая партия проходит дополнительную проверку качества независимым международным сертифицированным экспертом по оценке кофе, который проводит профессиональную дегустацию образцов с полки. Новинка представлена в упаковках 250 и 800 граммов — для первого знакомства с фирменным вкусом или ежедневного приготовления дома.

Запуск фирменного зернового кофе стал закономерным этапом развития кофейной экспертизы «Пятёрочки Кафе», которая за последние годы сформировала одну из крупнейших сетей кофе навынос в продуктовом ритейле. По данным аналитиков «Пятёрочки», за первые полгода 2026 года продажи горячих напитков увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным драйвером продаж остаются молочные кофейные напитки — латте, капучино и флэт уайт, которые вместе формируют более 60% всех продаж горячего кофе. При этом кофейные привычки заметно отличаются в зависимости от региона. Так, жители Дальнего Востока чаще выбирают латте, тогда как в Москве, Поволжье и на юге России больше предпочитают американо. Максимальный спрос приходится на период со вторника и до конца рабочей недели.

На текущий момент фирменный зерновой кофе «Пятёрочка Кафе» представлен на полках в магазинах Северо-Западного региона России [1].

1. География продаж новинки: магазины сети «Пятёрочка» в Ивановской, Костромской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ярославской областях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республиках Карелия и Коми.

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