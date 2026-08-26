«Нос делать не буду, он у меня идеальный!»: Николай Басков на «Новой волне» рассказал о планах на юбилей и даме сердца

Николай Басков на сцене "Новой волны" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На «Новую волну» Николай Басков прилетел всего на один день. Артист сейчас готовится к своим юбилейным концертам в Live Арене, приуроченным к 50-летию, поэтому каждая минута у «золотого голоса» на счету.

По прилету в Казань Николай поделился с репортерами эмоциями от высокой награды. Напомним: недавно президент России Владимир Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

— Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за то, что в мой юбилейный год он присвоил мне орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Теперь я являюсь самым молодым народным артистом в истории страны и самым молодым орденоносцем, — делился с «акулами пера» Николай.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам артиста, свой грядущий юбилей он будет отмечать два дня — двумя шоу в Live Арене и банкетом.

Ну а репортеры отметили, как постройнел «золотой голос». Отвечая на вопросы журналистов, как ему удается так молодо выглядеть Басков подчеркнул, что никакой пластики не планирует. Мол, только спорт и легкая мужская косметология.

— Нос делать не буду. Он у меня идеальный! — юморил Николай. — Буду ли что-то делать к юбилею? Нет-нет-нет.

Делал ли я что-то? Нет, только массаж лица. У меня нет никаких филлеров. Я за естественность! Хожу только на массаж. Больше ничего! Конечно же, спортивный зал.

Вот моя мама, которой уже 70 лет, всегда говорит так: «Лучше быть с морщинами, но здоровой».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Николая, он не просто так затеял ремонт в своем загородном доме. Артист признался, что у него есть дама сердца, с которой он планирует создать семью и родить детей.

no_titleу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тем временем поклонниц «золотого голоса» такие вести ничуть не остановили от решительных действий. После фееричного выступления Николая почитательницы артиста ринулись к любимому артисту не только с вереницей букетов, но и с традиционными продуктовыми подношениями. Басков еле утащил в закулисье тяжелые сумки, наполненные всевозможной снедью: чак-чаком, колбасой, вином. Как говорится, наивысшая мера народной любви, когда люди пытаются тебя подкормить.

– О! Три бутылки вина и сладостей столько! Голодным точно не останусь, – хохмил народный артист.

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