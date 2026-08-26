Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников Всероссийского августовского педагогического совещания. В нём приняли участие Министр просвещения России Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, главы субъектов России, региональные министры образования, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, руководители органов управления образованием и другие.

Вице-премьер отметил несколько направлений развития системы образования на следующий учебный год её общую готовность, изменения в образовательном процессе и системную поддержку учителей. Он поблагодарил руководителей муниципальных, региональных органов управления образованием и всех коллег за большую работу по подготовке к новому учебному году.

«В новом учебном году более 38 тысяч школ открывают свои двери для 18 миллионов ребят. Порядка 4 миллионов студентов пойдут на занятия в 3200 колледжей. В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы. К примеру, в пятых классах это "Духовно-нравственная культура России". А с ноября стартует курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" для 5-11 классов. Прошу обеспечить кадровую, методическую и организационную работу», отметил Дмитрий Чернышенко.

Говоря о системной поддержке учителей, вице-премьер подчеркнул, что 20 июля Президент Владимир Путин подписал Указ, который закрепил дополнительные меры такой поддержки.

«Наша общая задача – обеспечить их практическую реализацию во всех субъектах страны. Готовим необходимую нормативную базу: изменения в законодательство, порядок выдачи удостоверения, подтверждающего статус учителя, отраслевые акты. Формируем единую систему защиты профессиональных прав педагогов», – добавил зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко призвал руководителей региональных органов управления образованием обеспечить выполнение Указа Главы государства и держать реализацию мер поддержки на личном контроле. В завершение вице-премьер пожелал участникам Всероссийского августовского педагогического совещания плодотворной работы и успешного старта нового учебного года.