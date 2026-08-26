В Новосибирске проходит форум технологического развития «Технопром-2026»

В центре научной программы – работа Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), подготовка специалистов для проектов класса «мегасайенс», привлечение российских и зарубежных ученых к исследованиям на новой установке и развитие современных форматов популяризации науки в Десятилетие науки и технологий.

«В этом году заявки на участие в форуме подали порядка 12 тыс. человек из 40 стран. В августе в Новосибирской области произошло важнейшее событие для российской и мировой науки – запуск Сибирского кольцевого источника фотонов. Наш Президент Владимир Владимирович Путин назвал эту установку «одним из самых мощных в мире, а по некоторым параметрам, не имеющим аналогов ускорителем частиц». Для нынешнего «Технопрома» тема прикладного применения результатов установок класса «мегасайенс» стала ключевой», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Также он добавил, что перед российской наукой стоит несколько первоочередных задач. Так, научные результаты должны работать на экономику, а компании реального сектора становиться квалифицированными заказчиками исследований и разработок. Вице-премьер отметил, что субъектам необходимо активнее включаться в поддержку ведущих научно-образовательных центров страны – эта задача в том числе стоит перед региональными руководителями по НТР, а все российские учёные должны получить доступ к передовой научной инфраструктуре и результатам экспериментов. Это обусловлено масштабной цифровизацией науки и развитием технологий искусственного интеллекта.

«Сегодня у нашей науки огромный потенциал. Есть все заделы для разработки и внедрения отечественных высокотехнологичных продуктов. При этом Россия остаётся открытой к равноправному международному научному сотрудничеству», – заявил зампред Правительства России.

Деловая программа «Технопрома-2026» объединяет обсуждение ключевых направлений технологического развития России – от создания современной научной инфраструктуры и внедрения разработок до подготовки специалистов и расширения международной кооперации. В центре внимания — развитие крупных научных объектов, способных стать драйверами новых исследований и решений, а также национальные проекты технологического лидерства.

Тематическая повестка форума сформирована вокруг десяти основных направлений. В их числе – искусственный и гибридный интеллект, промышленная автоматизация, медицина, биоэкономика и сельское хозяйство, экологические технологии, атомная и энергетическая отрасли, новые материалы и химия. Отдельные блоки программы посвящены мегаустановкам и реализации Десятилетия науки и технологий.

Деловая программа форума насчитывает 120 мероприятий, участие в которых примут делегации из 39 стран. Международный блок «Технопрома-2026» будет ориентирован на развитие практического сотрудничества в науке, образовании, технологиях и экономике. К форуму присоединятся представители Беларуси, Китая, Казахстана и стран Африки. На специализированных площадках планируется обсудить совместные образовательные проекты и академическую мобильность с китайскими партнерами, подготовку кадров для африканских стран, а также сотрудничество в сфере здравоохранения со странами СНГ.