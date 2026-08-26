«Интересные сигналы»: Что скрывается за приездом главы ЦРУ в Россию. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Вокруг визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию есть несколько любопытных деталей, которые могут указывать на более широкий контекст его поездки. На них обратил внимание эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов в беседе на Радио «Комсомольская правда».

Одним из таких сигналов эксперт назвал подготовку воздушного коридора для американского военно-транспортного самолета. По его словам, визит нельзя считать полностью внезапным.

«Говорят, что внезапно, неожиданно, чуть ли в 11 часов утра с удивлением обнаружили американский военно-транспортный самолет в Шереметьево. Ничего подобного. Коридор для самолета был организован не позднее 24-го августа. То есть об этом было известно», — рассказал Хлобустов KP.RU.

Еще одной деталью стало изменение даты открытия форума «Сильные идеи новому времени» в Нижнем Новгороде, где предполагалось участие Владимира Путина. Мероприятие перенесли на 27 августа.

«Это интересный такой сигнал. То есть, возможно, это как раз было связано с пролетом высокопоставленных лиц. Никто же не говорит, что кроме Рэтклиффа никого еще не было в составе делегации. Вполне возможно, были», — отметил историк.

При этом отсутствие встречи директора ЦРУ с президентом России, по мнению эксперта, не означает, что американский гость не общался с другими высокопоставленными представителями российской стороны. Хлобустов также обратил внимание на совпавший по времени визит в Москву главы дипломатической службы Ватикана Пола Галлахера.

Эксперт выделил и две основные версии возможной повестки переговоров. Первая связана с Украиной и предполагаемыми требованиями Вашингтона по урегулированию конфликта.

«Основные версии, которые обсуждаются в СМИ: ультиматум России, предупреждение, требование замораживания конфликта или так далее... Не исключаю, но не хотелось бы, чтобы эта версия была верная», — сказал он.

Вторую версию Хлобустов связал уже с возможными просьбами президента США Дональда Трампа к Москве.

«А вторая версия, которая имеет право на существование, это просьбы Дональда Трампа о помощи со стороны. Имеется в виду, конечно, ситуация вокруг Ирана. Частично это может касаться также Кубы. Ну, может быть, даже Венесуэлы», — предположил эксперт.

В Кремле тем временем сообщили, что президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с Рэтклиффом. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ проходил именно по соответствующей линии взаимодействия. С самим Путиным Рэтклифф не встречался.