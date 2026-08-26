Песков: Путин проинформирован об итогах контактов с директором ЦРУ Рэтклиффом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, президенту Путину докладывается об этом всем незамедлительно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков отметил, что контактов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа с президентом РФ Владимиром Путиным не планировалось.

До этого в пресс-службе Кремля назвали цель визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. По словам Дмитрия Пескова, речь шла о «контактах между спецслужбами».

При этом депутат Госдумы Колесник заявил, что Рэтклифф приехал в Москву обсудить ситуацию на Украине.