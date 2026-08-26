Виктор Бут объяснил визит главы ЦРУ проигрышем США на двух направлениях

В Россию с необъявленным визитом прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фото: REUTERS.

- … Алло! Виктор, это Гамов, биограф Бута.

- Добрый день, Александр!

- Здравствуйте, Радио «Комсомольская правда». Скажите, пожалуйста, вот никто не знает, зачем к нам прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Есть ли какие-то у вас догадки, какая-то, может быть, «информация» из американских источников? Вы же напрямую читаете тамошнюю прессу… Что здесь может быть? Для чего?

- Наверное, самое главное, что он прилетел. Это первый визит с 2021 года, когда еще предыдущий директор ЦРУ прилетал для того, чтобы сверить все позиции. Будем наблюдать. Я думаю, что много разных есть версий. Но то, что пытается слить и как-то украсить западная пресса, конечно, всему этому нельзя доверять.

Все такие контакты (речь о переговорах. - А.Г.) должны проходить в режиме полной тишины.

Будем надеяться, что, естественно, самой главной причиной было то, что США оказались растянутыми.

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Как понять?

- Они сейчас в таком шпагате между Ираном и ситуацией на Украине. И они прекрасно понимают, что на Украине, с военной точки зрения, конфликт уже проигран всей западной коалицией.

Россия, с военной точки зрения, победила. И вопрос только, на каких условиях эта победа будет оформляться.

И то же самое происходит в Персидском заливе, где в результате непродуманных действий американцы утратили не только свое влияние на регион, но и военное присутствие там, впервые, наверное, за последние 80 лет. Это два очень важных фактора.

Более того, если посмотреть, скорее всего, также очень важный темой для обсуждения, возможно, было создание мусульманского военного блока между Саудовской Аравией и Пакистаном.

А Пакистан - ядерная держава. Потом туда присоединилась Турция. И эти три страны сделали предложение Ирану вступить в эту коалицию.

То есть американцы и израильтяне по сути почти добились объединения суннитов с шиитами.

Если это произойдет, то тогда это действительно станет таким эпохальным событием.

Это конец не только присутствию США в этом регионе, но и конец – доллару… Основанному на соглашении, когда все арабские страны продавали нефть только в ценах, указанных в долларах, а деньги хранили в США. И на эти деньги США так хорошо себя чувствовали.

- Понятно. То есть это наши с вами опять-таки версии, правильно я говорю?

- Конечно, да. Мы сразу говорим, это наши догадки. И слава Богу, что нет никаких официальных сообщений. Это очень хорошая новость.

Все такие договоренности всегда любят тишины и должны происходить в режиме полной тишины.

- Спасибо огромное, Виктор Анатольевич. А директора ЦРУ в Москву кто прислал? Трамп, что ли?

- А то кто же?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Интересные сигналы»: Что скрывается за приездом главы ЦРУ в Россию

Зачем директор ЦРУ на самом деле прилетел в Россию: Пять версий и один намек