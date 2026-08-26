Второй сезон «Форт. Возвращение легенды»: Джигурда будет есть тараканов, Родригез и Кабак станцуют на канате, а Погребняк примет душ из опарышей

Виолетта Чиковани, Никита Джигурда и Александр Петров. Фото: пиар-служба СТС

Уже 13 сентября состоится премьера второго сезона шоу «Форт. Возвращение легенды» на СТС. В новых выпусках программы, съемки которой прошли в форте «Император Александр I» в Кронштадте, примут участие 82 звезды! Ведущим все так же будет Александр Петров. А в спецвыпуске к нему присоединится еще и Сергей Бурунов, который был последним российским ведущим знаменитого французского «Форта». И вот наконец стали известны герои нового сезона. В их числе: Павел Деревянко, Никита Джигурда, Богдан Титомир, Дарья Мороз, Ирина Дубцова, Олеся Судзиловская, Клава Кока, Николай Василенко и многие другие.

Напомним, что в каждом выпуске форт покоряет новая команда звёзд. Так, в одну команду попали Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Дарья Мороз, Алена Бабенко и Олеся Судзиловская. Участники негласно провозгласили капитаном Деревянко.

«А чего бояться? Со мной такие подружки! Со мной мой кум дорогой, мой дорогой друг Артем Ткаченко (Деревянко крестный отец одного из сыновей Ткаченко, — прим. Ред.). Прекрасная компания, по-моему», — рассказал KP.RU Павел.

Александр Петров с командой «Эпатаж». Фото: пиар-служба СТС

В другой команде под названием «Эпатаж» оказались Никита Джигурда, Богдан Титомир, Ганвест, Мария Малиновская и Виолетта Чиковани. В общем, скучно точно не будет.

Богдан Титомир. Фото: пиар-служба СТС

В шоу Джигурда покажет, как правильно есть тараканов. Дарья Мороз и Артем Ткаченко прыгнут с крыши форта в поисках сундука с золотом. Мария Погребняк примет душ из опарышей. Зоя Бербер постреляет из лука в живую мишень. А новоиспеченные супруги Тимур Родригез и Катя Кабак станцуют на тонком тросе на высоте.

Тимур Родригез и Катя Кабак. Фото: пиар-служба СТС

«Это медовый месяц, который мы заслужили. Не люблю состязания, здесь я ради жены, вот она авантюристка», — признался Тимур Родригез.

Также в новых выпусках звезды плавают со змеями в закрытом аквариуме, стреляют из пушек, изучают древний алфавит, зависнув на внешней стене крепости, проверяют боксы с дикими животными и тд.

Добавим также, что для проведения испытаний понадобилось 6000 тараканов, 5000 сверчков, 3000 саранчи, 200 жаб и других «жителей» форта.

Ирина Дубцова. Фото: пиар-служба СТС

Многие участники волновались, и их можно понять. Например, накаченный Стас Костюшкин рассказал, что боялся опозориться.

«Если честно, перед съёмками сильно переживал: я так долго набирал эту форму, а вдруг это никак не повлияет на победу и я опозорюсь», — поделился Костюшкин, который советовался с Денисом Клявером, проходившим испытания в другой день.

Сергей Бурунов и Александр Петров. Фото: пиар-служба СТС

А вот Дарья Мороз уже принимала участие в экстремальном реалити, но во французской версии.

«Я была когда-то во Франции на том самом «Форте» и участвовала в съемке. И там было довольно экстремально, были довольно сложные задания. Давно, честно говоря, ничего подобного не делала, не принимала участия в таких проектах, поэтому немножко стремно. Я уже забыла, как это делается. Надеюсь, что все будет классно. У нас суперкоманда, все мои близкие друзья. Это внушает какую-то надежду, что будет интересно и не страшно», — поделилась с KP.RU Мороз.

По правилам проекта звёзды приплывают к форту «Император Александр I», где их ожидают различные сложные и порой откровенно противные испытания. Чтобы заполучить сокровища, спрятанные в форте Кроншлот, команде нужно собрать все пять частей ключа и подсказки. В случае победы герои выбирают фонд, которому передают все заработанные деньги.

Фото: пиар-служба СТС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем удивит второй сезон шоу «Форт. Возвращение легенды»: Петров в паре с Буруновым, сильнейший ураган и жуткие испытания для звезд