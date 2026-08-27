Лотерейный переполох: как Елизавета I провалилась, а Вольтер разбогател

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Для одного она стала источником независимости, для другого – способом пополнить казну, для третьего – инструментом спасения голодающих. 27 августа, в Международный день лотереи, вместе с распространителем всероссийских государственных лотерей «Столото» вспоминаем неожиданные страницы истории и рассказываем, сколько новых миллионеров появилось в России благодаря лотереям «Столото» за первое полугодие 2026 года.

Как лотереи завоевывали мир: от Древнего Рима до Российской империи

Первые подобия лотерей появились в Древнем Китае и Риме около двух тысяч лет назад, а в Европе привычные розыгрыши начали проводить в XV веке. За это время лотереи успели побывать и инструментом пополнения казны, и способом финансирования благотворительности, и даже причиной появления головокружительных состояний. Но путь к этому был долгим и полным как успехов, так и провалов.

Одна из самых поучительных неудач случилась в Англии в середине XVI века. Королева Елизавета I превратила Британию в могущественную морскую державу, но казна пустовала: деньги требовались на укрепление флота и ремонт портов. В 1567 году королева решилась на национальную лотерею. План был амбициозным: выпустить 400 тысяч билетов по 10 шиллингов (или полфунта) каждый, призовой фонд – 100 тысяч фунтов. Но цена оказалась запредельной: на эти деньги можно было пару недель кормить большую семью. В итоге продали всего 34 тысячи билетов – менее 10%. Вместо 100 тысяч фунтов прибыли корона получила всего 5 тысяч. После такого провала в Англии не проводили масштабных лотерей более 120 лет.

В России первый розыгрыш состоялся при Петре I в конце 1699 – начале 1700 года в Москве. Организовал его часовщик Яков Гасениюс, билет стоил гривну (10 копеек), а выиграть можно было до тысячи рублей. Лотерея проходила под надзором «шести верных господ», назначенных государем, то есть Петром I. Они следили, как двое детей вытаскивали жребий с именами победителей. Со временем лотереи в России стали инструментом решения социальных задач. К середине XIX века они превратились в важный канал финансирования благотворительности.

Самая удивительная история случилась во Франции. В 1729 году государство запустило розыгрыш с ошибкой: билеты стоили по-разному, но шансы на выигрыш были равными, а совокупная стоимость всех билетов на тираж была меньше общего призового фонда. Это заметили математик Шарль Мари де Ла Кондамин и философ Вольтер. Вместе с партнерами они скупали дешевые гособлигации, которые давали возможность покупать билеты на лотерею по минимальной цене. Им удалось несколько раз выкупить почти все билеты на тираж, благодаря чему они неоднократно выигрывали суперприз, составлявший 500 тысяч ливров. выиг. Общий выигрыш синдиката за время участия в лотерее составил 7,5 миллиона ливров, философу досталось около 500 тысяч. Эти деньги позволили Вольтеру жить независимо и писать то, что он думал.

Его современник, писатель Джакомо Казанова пошел дальше – он не играл, а создал лотерею с нуля. В 1757 году он убедил Королевский совет Франции организовать розыгрыш, гарантировав выплаты на 100 миллионов франков. Проект оказался настолько успешным, что в лучшие годы давал до 4% королевской казны – около 2 миллионов франков в год. Правда, самому авантюристу пришлось покинуть страну в 1760 году.

А спустя больше столетия лотереи в России стали настоящим инструментом спасения. В 1891–1892 годах страну охватил страшный голод из-за неурожая. Особый комитет по сбору пожертвований возглавил наследник престола – будущий император Николай II. Благотворительные лотереи, проведенные в 1891 и 1892 годах, принесли около 8,65 миллиона рублей. Это составило 40% всех средств, собранных в рамках благотворительной кампании. Лотерея оказалась реальным источником помощи тысячам людей, оказавшимся на грани выживания.

Лотереи сегодня: сотни новых миллионеров за полгода

Сегодня лотереи в России остаются любимым развлечением для множества россиян. Согласно статистическим данным «Столото», только за первое полугодие 2026 года в распространяемых им лотереях поучаствовали десятки миллионов человек.

Главное лотерейное событие первой половины 2026 года, применительно к лотереям «Столото», случилось 1 января, когда в 1707-м тираже «Русского лото» разыгрывали приз в миллиард рублей – этот розыгрыш уже стал традицией и собирает у экранов миллионы россиян. В этом году удача улыбнулась по-крупному сразу троим участникам. Кладовщица из Тюмени Татьяна Бутакова, педагог-психолог из Свердловской области Наталия Лохматова и логист из Новосибирска Людмила Федорова разделили миллиард на троих, выиграв по 333 333 333 рубля. Теперь у каждой из них есть возможность воплотить свои самые смелые желания в реальность.

Новогодний розыгрыш задал тон всему полугодию, которое оказалось богатым на крупные лотерейные выигрыши. В марте житель Краснодарского края выиграл в «Спортлото» 314 миллионов рублей. Еще один кубанец – 134 миллиона. Менеджер из Липецкой области и жительница Белгородчины стали обладателями по 100 миллионов рублей каждая. Всего за первые шесть месяцев 2026 года в России в лотереях «Столото» появилось 655 новых лотерейных миллионеров – в среднем почти 25 человек в неделю!

Однако человечество столетиями прибегает к лотереям не только для развлечения, но и для решения масштабных социальных задач. Лотереи – один из самых древних инструментов коллективного финансирования. И сегодня это закреплено в том числе на законодательном уровне. Каждый проданный билет государственных лотерей даёт не только шанс на выигрыш, но и реальные деньги в бюджет за счет целевых отчислений – на стадионы, поддержку спортсменов и социальные программы.

От первых лотерейных розыгрышей Древнего Китая до настоящего времени – лотереи прошли долгую эволюцию. Со временем государства научились проводить по-настоящему массовые розыгрыши, не допуская математических просчетов в правилах, и лотереи превратились в полноценный инструмент дополнительного финансирования социальной сферы.

Сегодня в России, как и в большинстве других стран, лотереи – это прозрачная государственная система, которая пополняет бюджет и даёт людям возможность испытать свою удачу. 27 августа – Международный день лотереи – отличный повод вспомнить об этом.