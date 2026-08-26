Россияне рассказали, когда купили детям первые телефоны

26% респондентов купили телефоны детям еще до первого класса Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в российских школах вступает в силу официальный запрет на использование мобильных телефонов во время учебных занятий. Можно ли будет использовать гаджеты на переменах – решит каждая школа по-своему, а вот на уроках будет действовать единый запрет для всех. При этом россияне отметили, что зачастую первый мобильник покупали ребенку как раз к школе, чтобы он всегда оставался на связи. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 36% опрошенных рассказали, что купили ребенку сотовый перед первым классом, это была определенная веха взросления, у малышка начинался новый жизненный этап, более взрослый и ответственный.

При этом еще 26% респондентов добавили, что купили телефоны детям еще раньше. Кто-то уже в 4-6 лет начал пользоваться своим гаджетом. Одним родителям, хотелось, чтобы дети могли в любой момент позвонить им на работу, другие сознательно купили гаджет для развлечений, игр и мультиков, чтобы ребенок не просил все время их собственные телефоны, и уже точно, чтобы случайно ничего у них не сломал.

23% опрошенных россиян сообщили, что первый телефон купили ребенку или внуку в средней школе. По их мнению, в начальной школе телефон еще не нужен, в школу / из школы они одни не ходят, на занятиях они под присмотрам, так и зачем тогда гаджет?

8% и вовсе добавили, что у их детей телефоны появились, только в старшей школе или даже позже. Правда, некоторые отметили, что это связано не всегда с личным желанием оградить ребенка, просто их дети давно взрослые, а когда они еще учились в школе, телефонов ни у кого особо и не было.

Оставшиеся 7% выбрали вариант «другое». Многие отметили, что их дети вообще росли без телефонов. Ради смеха многие стали вспоминать, как в их юности дети вместо настоящих гаджетов делали телефон из стаканов или спичечных коробков.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 900 человек.