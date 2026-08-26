Школьникам ограничат доступ к гаджетам на уроках: телефоны на занятиях теперь запрещены

В школах России с сентября вводят запрет на использование телефонов на уроках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские школьники с сентября будут ограничены в пользовании мобильным телефоном. Учащимся запретят доставать гаджеты во время уроков. Соответствующий приказ Минпросвещения вступает в силу 1 сентября. С таким напоминанием выступил министр просвещения Сергей Кравцов в диалоге с ТАСС.

Он пояснил, что нововведение закрепляет требования к использованию гаджетов во время учебных занятий. Перемены и другое свободное время учащихся регулируется правилами конкретных образовательных организаций.

"С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России №316... Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций", - прокомментировал Сергей Кравцов.

Ограничения вступают в силу 1 сентября и будут действовать в течение года. Гаджетами во время уроков нельзя пользоваться, в том числе, в учебных целях.

Однако это не все нововведения. В мае Минпросвещения утвердило систему оценивания поведения учеников. Поведение ребенка будут фиксировать педагоги. Учащихся станут оценивать по трехбалльной шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение. В эту характеристику входят не только поступки, но и внешний вид школьника. С сентября систему начнут тестировать отдельные учебные заведения. Позже практику внедрят на общероссийском уровне.

С этого года также все школьники начнут учиться по новой программе. Изменения нацелены на формирование единого образовательного пространства страны, уточнил Сергей Кравцов. Так, обществознание будет введено в программу лишь 9-11-х классов. Для истории сохраняется единая программа с фиксированным временем изучения предмета. На этот предмет теперь будет отводиться больше времени. Кроме того, в школах появится новый предмет - "Духовно-нравственная культура России". С сентября его начнут преподавать для учеников 6-7-х классов. В рамках предмета дети познакомятся с биографиями государственных, общественных и культурных деятелей. Эта дисциплина позже появится у 5-х классов.